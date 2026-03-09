W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki podpisał dziesięć ustaw. W opublikowanym oświadczeniu stwierdził, że wśród nich jest projekt szczególny – ustawa o obronie polskiej ziemi. Jak przypomniał, to projekt, który zainicjował już w czwartym dniu swojej prezydentury, podczas spotkania z rolnikami w województwie zachodniopomorskim. – Dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej – przy poparciu praktycznie całego parlamentu – przyjęto rozwiązanie, które na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce – wskazał Karol Nawrocki.

Zdaniem głowy państwa polska wieś jest dziś wystawiona na liczne i poważne zagrożenia. Wśród nich wskazał na skutki umowy Mercosur, niekontrolowany napływ towarów rolnych z Ukrainy oraz wymogi tzw. Zielonego Ładu. Karol Nawrocki stwierdził, iż w tych okolicznościach państwo polskie musi stać po stronie polskich rolników. – Ta ustawa jest takim działaniem, jednak potrzebne będzie dalsze wsparcie i ochrona rolników, którzy są fundamentem naszego bezpieczeństwa żywnościowego – dodał.

Sprzedaż ziemi rolnej wstrzymana do 30 kwietnia 2036 r.

Chodzi o uchwalony 23 stycznia 2026 r. przez Sejm projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa. Kancelaria Prezydenta w komunikacie wskazuje, że projekt ten służy rozwiązaniu problemu polegającego na spekulacyjnym zakupie gruntów rolnych w Polsce przez podmioty krajowe i zagraniczne. „W ocenie Wnioskodawcy podmioty te nie gwarantują, że nabywane przez nie grunty będą wykorzystywane zgodnie z interesem społecznym oraz bezpieczeństwem żywnościowym obywateli. Ustawa przyczyni się zatem do utrzymania gruntów rolnych w posiadaniu polskich rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne. Ustawa ograniczy nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w celach innych niż prowadzenie produkcji rolnej” – podkreślono.

Ustawa wydłuża okres wstrzymania sprzedaży (z zastrzeżeniem określonych wyjątków) nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 30 kwietnia 2036 r., przewidując jednocześnie, że sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności nieruchomości, innych niż wymienione w art. 2 ust. 1 zmienianej ustawy bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (wydanej na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), będzie w tym okresie nieważna.