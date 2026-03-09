Rzeczpospolita
Wydarzenia
Leworęczni czy praworęczni mają przewagę? Najnowsze badania włoskich naukowców

Osoby leworęczne mają większą skłonność do rywalizacji niż praworęczne, twierdzą naukowcy z Włoch. Ich zdaniem to właśnie może być przyczyną utrzymywania się leworęczności w populacji, choć ta cecha występuje stosunkowo rzadko.

Aktualizacja: 09.03.2026 12:36 Publikacja: 08.03.2026 06:00

Włoscy naukowcy twierdzą, ze osoby leworęczne potencjalnie mają wyższą skłonność do rywalizacji

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała, blew

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kluczowe różnice w skłonności do rywalizacji między osobami leworęcznymi a praworęcznymi?
  • Dlaczego leworęczność utrzymuje się w populacji mimo rzadkiego występowania?
  • W jaki sposób hipoteza „walki” tłumaczy ewolucyjną przewagę osób leworęcznych?
  • Jakie były główne wnioski z eksperymentów badawczych dotyczących zależności między ręką dominującą a współzawodnictwem?

Autorzy artykułu zwracają uwagę, że około 90 proc. ludzi na świecie jest praworęcznych, lewa ręka dominuje u jednej na dziesięć osób w populacji. Co ciekawe, ta proporcja nie zmieniła się od wieków i utrzymuje się na podobnym poziomie niezależnie od szerokości geograficznej. To, że leworęczność występuje stosunkowo rzadko od wielu lat sprawia, że budzi ona ogromne zainteresowanie naukowców. Badacze podejrzewają, że obie cechy (zarówno prawo-, jak i leworęczność) niosą określone korzyści adaptacyjne, które mogły zapewniać ewolucyjną przewagę.

Czytaj więcej

Opublikowano pierwszą niezależną ocenę bezpieczeństwa ChatGPT Health
AI
ChatGPT Health zawodzi w nagłych wypadkach. Eksperci ostrzegają

Skłonność do „walki” przewagą leworęcznych?

Wyniki najnowszego badania dotyczącego lewo- i praworęczności przeprowadzonego przez naukowców z University of Chieti-Pescara we Włoszech zostały opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports”, a ich omówienie znalazło się na portalu Psychology Today.

Jedną z koncepcji tłumaczących, dlaczego leworęczność wciąż utrzymuje się w populacji, jest tzw. hipoteza walki. Zakłada ona, że osoby leworęczne mogą mieć przewagę w sytuacjach, które wymagają rywalizacji, zwłaszcza tych, które wymagają bezpośredniej konfrontacji. Wynika to z tego, że ich działania są mniej przewidywalne dla przeciwników przyzwyczajonych do kontaktu z osobami praworęcznymi.

Z kolei praworęczni mogą osiągać lepsze wyniki w zadaniach wymagających współpracy, np. podczas nauki wykonywania określonych czynności na podstawie sposobu, w jaki robią to inne osoby. Z uwagi na to, że większość nauczycieli jest praworęcznych, uczniowie z dominującą prawą ręką mogą łatwiej przyswajać nowe umiejętności. 

Badania rzeczywiście pokazują, że osoby leworęczne mają przewagę w niektórych sportach, takich jak szermierka czy badminton. Jednak aby mogły faktycznie skorzystać z tej przewagi, muszą być mocno nastawione na rywalizację i aktywnie poszukiwać sytuacji konfliktowych lub często brać udział w zawodach.

Czytaj więcej

Naukowcy odkryli, w jaki sposób oliwa z oliwek wpływa na pracę mózgu
Profilaktyka
Nowe ustalenia naukowców. Ta oliwa wspiera pracę mózgu

Test Edinburgh Handedness Inventory i wnioski z najnowszego badania. 

Badanie przeprowadzone przez zespół włoskich naukowców składało się z dwóch eksperymentów, których celem było zbadanie związku między leworęcznością a współzawodnictwem.

W pierwszym eksperymencie wzięło udział ponad 1100 ochotników. Każdy z nich miał za zadanie wypełnić test oceniający preferencję ręki (test Edinburgh Handedness Inventory). Na podstawie wyników wyodrębniono grupy osób silnie leworęcznych (50 osób) i silnie praworęcznych (483 osoby). Uczestnicy wypełnili także kwestionariusze dotyczące osobowości, rywalizacji, depresji i lęku. Analiza danych wykazała wyraźne różnice między tymi grupami w podejściu do współzawodnictwa. Wyniki pokazały, że osoby praworęczne częściej unikają rywalizacji, zwłaszcza gdy wiąże się ona z lękiem. Z kolei osoby leworęczne były bardziej zorientowane na rozwój poprzez współzawodnictwo, co oznacza, że nie tylko częściej angażowały się w rywalizację, ale również traktowały ją jako narzędzie samodoskonalenia.

Czytaj więcej

Genetyka lewej ręki
Nauka
Genetyka lewej ręki
W drugim badaniu poproszono grupę ochotników z pierwszego eksperymentu do wykonania zadania mającego na celu zmierzenie sprawności manualnej. W tym przypadku nie stwierdzono jednak związku między zdolnościami manualnymi a skłonnością do rywalizacji.

Wyniki badań stanowią kolejny dowód na to, że różnice w posługiwaniu się określoną ręką można wyjaśnić procesami ewolucyjnymi, a to, że większość ludzi jest praworęczna, a mniejszość leworęczna, nie jest przypadkowe. 

Źródło: rp.pl

