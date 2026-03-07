Cukrzyca
Cukrzyca i nadciśnienie mogą mieć wspólne genetyczne podłoże
Badacze z University of Surrey w Wielkiej Brytanii oraz Université de Lille we Francji przeprowadzili szeroko zakrojone badanie dotyczące genetycznych powiązań między cukrzycą typu 2 a wysokim ciśnieniem krwi. Analiza wskazuje, że oba schorzenia mogą mieć wspólne podłoże biologiczne, a osoby dotknięte jednym z nich są bardziej narażone na rozwój drugiego. Współwystępowanie tych chorób znacząco zwiększa ryzyko poważnych powikłań zdrowotnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych. Wyniki badania zostały opublikowane w „Nature Communications”.
W ramach badania naukowcy przeanalizowali ponad 1300 wariantów genetycznych związanych z cukrzycą typu 2 oraz nadciśnieniem tętniczym. Na tej podstawie zidentyfikowali pięć grup wariantów DNA powiązanych z zespołem metabolicznym, upośledzoną funkcją komórek beta trzustki, zwiększoną ogólną otyłością i dysfunkcją naczyń. Oprócz tego zidentyfikowali grupę wariantów genetycznych wykazujących odwrotny wzorzec ryzyka cukrzycy i nadciśnienia.
Na podstawie tych obserwacji opracowali podzielone wskaźniki genetycznego ryzyka, które zastosowali do danych ponad 450 tys. uczestników z projektu UK Biobank. Okazało się, że osoby z wysokimi wynikami w zakresie genów powiązanych z zespołem metabolicznym oraz zaburzoną funkcją komórek beta trzustki miały znacznie większe ryzyko rozwoju zarówno cukrzycy typu 2, jak i nadciśnienia tętniczego.
– W przeciwieństwie do wielu klinicznych czynników ryzyka, które zmieniają się wraz z wiekiem lub stylem życia, ryzyko genetyczne jest dziedziczone i pozostaje stabilne przez całe życie. Informacje genetyczne można zintegrować z metodami medycyny precyzyjnej, pomagając lekarzom już przy pierwszej diagnozie cukrzycy lub nadciśnienia przewidywać przyszłe współwystępowanie chorób i odpowiednio dostosować monitorowanie pacjenta – stwierdził Vincent Pascat, jeden z autorów badania.
Autorzy badania podkreślają, że wspólne występowanie cukrzycy typu 2 i wysokiego ciśnienia krwi nie musi wynikać z jednego mechanizmu biologicznego. Zebrane dane wskazują, że podobny efekt kliniczny może być wynikiem różnych procesów zachodzących w organizmie.
