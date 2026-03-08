Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy trzeba kochać siebie, by móc pokochać kogoś innego? Naukowcy znaleźli odpowiedź

Czy trzeba najpierw pokochać siebie, by móc otworzyć się na miłość do kogoś innego? Badania potwierdziły, że uczucia, jakie żywimy wobec siebie, idą w parze z uczuciami wobec partnera.

Publikacja: 08.03.2026 06:00

Naukowcy znaleźli odpowiedź na pytanie, czy miłość do siebie i do partnera idą ze sobą w parze

Naukowcy znaleźli odpowiedź na pytanie, czy miłość do siebie i do partnera idą ze sobą w parze

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Jak wynika z najnowszych badań naukowych opublikowanych w czasopiśmie „Discover Psychology”, miłość własna i miłość romantyczna mają wymierny związek. Akceptacja i troska wobec siebie może pozytywnie wpływać na relację z partnerem.

Miłość do siebie to nie narcyzm. Definicja naukowców

Dobrze znana teoria mówiąca, że najpierw pokochać siebie, by móc pokochać partnera doczekała naukowego potwierdzenia. Zespół pod kierownictwem prof. Petry Jansen z Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech przeprowadził badania, które mogą pomóc zrozumieć, z czego wynika ten związek.

Czytaj więcej

21-letnia Deva Cassel porównywana jest do Claudii Cardinale, po tym jak zagrała w serialu "Lampart".
Ludzie
Córka Moniki Bellucci Deva Cassel: Czy miłość do mody wygra z miłością do kina?

Aby to ustalić, badacze musieli najpierw precyzyjnie zdefiniować miłość własną, która często bywa mylona z narcyzmem. Nie ma ona jednak nic wspólnego z nadmiernym poczuciem własnej wartości i potrzebą uwagi. Miłość do siebie to zdrowy stan psychiczny, który wpływa na satysfakcję z życia i chroni przed chorobami. Szczególnie ważne są trzy aspekty:

  • Znajomość siebie - świadomość własnych stanów wewnętrznych, mocnych stron i ograniczeń, bez oceniania;
  • Samoakceptacja - przyjmowanie siebie takim, jakim się jest, polega na akceptacji wszystkich emocji, nawet tych negatywnych i wybaczeniu sobie wad;
  • Dbanie o siebie - działania mające na celu wspieranie szczęścia, czynności przynoszące radość i szukanie sposobów na regenerację w trudnych chwilach.
Reklama
Reklama

Miłość do siebie wiąże się również z samowspółczuciem, czyli traktowaniem siebie z taką samą troską, jaką okazalibyśmy bliskiemu przyjacielowi w trudnym czasie.

Czym jest miłość do partnera? Opiera się na trzech filarach

Badacze określili również trzy podstawowe czynniki, na których opiera się miłość w związku. Wyróżnili wśród nich intymność, namiętność i zaangażowanie.

Intymność jest równoznaczna z uczuciem bliskości, ciepła i więzi emocjonalnej. Namiętność zdefiniowana przez naukowców opiera się na fizycznym i emocjonalnym pożądaniu oraz ekscytacji. Zaangażowanie to natomiast świadoma decyzja o pozostaniu w związku na dobre i na złe.

Poszczególne kombinacje tych elementów tworzą różne rodzaje partnerstw. Jednak dopiero połączenie wszystkich trzech składników określa się miłością doskonałą.

Co buduje związek? Ustalenia naukowców

W badaniach wzięło udział 460 uczestników – 125 mężczyzn i 335 kobiet. Średnia wieku wynosiła 27 lat, wszyscy byli zaangażowani uczuciowo, a średni staż ich związku wynosił 5 lat.

Ochotnicy wypełnili serię szczegółowych kwestionariuszy online. Poproszono ich o ocenę własnego poziomu troski o siebie, samoakceptacji i współczucia dla siebie. Kwestionariusze mierzyły również intymność, namiętność i zaangażowanie w ich obecnych związkach.

Reklama
Reklama

Analiza odpowiedzi wykazała, że sposób, w jaki traktujemy siebie, jest ściśle powiązany z tym, w jaki sposób doświadczamy miłości. Zależy to od wcześniej wyróżnionych trzech czynników:

  • Dbanie o siebie i samoakceptacja przekładały się na wyższy poziom intymności, namiętności i zaangażowania. Osoby, które troszczyły się siebie, miały silniejsze więzi romantyczne. Te dwie cechy budowały solidniejszą podstawę do bliskości z drugą osobą;
  • Współczucie dla siebie okazało się kluczową cechą definiującą szczęśliwe partnerstwo. Osoby traktujące siebie życzliwie w czasie porażki, częściej zgłaszali ogólne zadowolenie ze swoich relacji;
  • Znajomość siebie nie miała zasadniczego znaczenia dla miłości w związku. Okazało się, że sama świadomość własnych emocji i ograniczeń, bez akceptacji i troski nie przekłada się na lepsze relacje.

Badacze potwierdzili również, że dłuższy staż związku był silnie związany z wyższym zaangażowaniem, natomiast u starszych uczestników odnotowano nieco niższy poziom namiętności, co potwierdza teorie o tym, że fizyczna ekscytacja z czasem słabnie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rodzinna rutyna może ułatwiać start w szkole, dowodzą naukowcy
Psychologia
Jak styl wychowania może wpływać na objawy ADHD u dzieci? Nowe badanie
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Wygląd w dzieciństwie może wpływać na osobowość w późniejszym życiu, odkryli naukowcy
Psychologia
Ładne dzieci mają łatwiej w dorosłym życiu. Naukowcy mają dowód
Co się dzieje w głowie przedsiębiorcy, gdy ktoś mówi mu, że poniesie klęskę?
Psychologia
Jak odnieść sukces w biznesie? Naukowcy: pozwól, żeby ktoś ci powiedział, że ci nie wyjdzie
Badanie wykazało na związek między z inteligencją a poglądami politycznymi mężczyzn w jednym ich asp
Psychologia
Jakie poglądy polityczne mają osoby z najwyższym IQ? Badanie trwało kilkadziesiąt lat
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama