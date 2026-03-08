Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe różnice w skłonności do rywalizacji między osobami leworęcznymi a praworęcznymi?

Dlaczego leworęczność utrzymuje się w populacji mimo rzadkiego występowania?

W jaki sposób hipoteza „walki” tłumaczy ewolucyjną przewagę osób leworęcznych?

Jakie były główne wnioski z eksperymentów badawczych dotyczących zależności między ręką dominującą a współzawodnictwem?

Autorzy artykułu zwracają uwagę, że około 90 proc. ludzi na świecie jest praworęcznych, lewa ręka dominuje u ok. 10 proc. populacji. Co ciekawe, ta proporcja nie zmieniła się od wieków i utrzymuje się na podobnym poziomie niezależnie od szerokości geograficznej. Stosunkowa rzadkość występowania leworęczności sprawia, że budzi ona ogromne zainteresowanie naukowców i to już od wielu lat. Badacze podejrzewają, że obie cechy (zarówno prawo-, jak i leworęczność) niosą określone korzyści adaptacyjne, które mogły zapewniać ewolucyjną przewagę.

Reklama Reklama

Czytaj więcej AI ChatGPT Health zawodzi w nagłych wypadkach. Eksperci ostrzegają Naukowcy opublikowali pierwszą niezależną ocenę bezpieczeństwa systemu ChatGPT Health. Okazało się, że często nie widzi on pilnej potrzeby zgłoszen...

Hipoteza „walki” jako wyjaśnienie przewagi leworęcznych

Wyniki najnowszego badania dotyczącego lewo- i praworęczności przeprowadzonego przez naukowców z University of Chieti-Pescara we Włoszech zostały opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports”, a ich omówienie znalazło się na portalu Psychology Today.

Jedną z koncepcji tłumaczących, dlaczego leworęczność wciąż utrzymuje się w populacji, jest tzw. hipoteza walki. Zakłada ona, że osoby leworęczne mogą mieć przewagę w sytuacjach, które wymagają rywalizacji, zwłaszcza tych, które wymagają bezpośredniej konfrontacji. Wynika to z tego, że ich działania są mniej przewidywalne dla przeciwników przyzwyczajonych do kontaktu z osobami praworęcznymi.