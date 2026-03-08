Leworęczność
Osoby leworęczne potencjalnie mają wyższą skłonność do rywalizacji
Autorzy artykułu zwracają uwagę, że około 90 proc. ludzi na świecie jest praworęcznych, lewa ręka dominuje u ok. 10 proc. populacji. Co ciekawe, ta proporcja nie zmieniła się od wieków i utrzymuje się na podobnym poziomie niezależnie od szerokości geograficznej. Stosunkowa rzadkość występowania leworęczności sprawia, że budzi ona ogromne zainteresowanie naukowców i to już od wielu lat. Badacze podejrzewają, że obie cechy (zarówno prawo-, jak i leworęczność) niosą określone korzyści adaptacyjne, które mogły zapewniać ewolucyjną przewagę.
Wyniki najnowszego badania dotyczącego lewo- i praworęczności przeprowadzonego przez naukowców z University of Chieti-Pescara we Włoszech zostały opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports”, a ich omówienie znalazło się na portalu Psychology Today.
Jedną z koncepcji tłumaczących, dlaczego leworęczność wciąż utrzymuje się w populacji, jest tzw. hipoteza walki. Zakłada ona, że osoby leworęczne mogą mieć przewagę w sytuacjach, które wymagają rywalizacji, zwłaszcza tych, które wymagają bezpośredniej konfrontacji. Wynika to z tego, że ich działania są mniej przewidywalne dla przeciwników przyzwyczajonych do kontaktu z osobami praworęcznymi.
Z kolei praworęczni mogą osiągać lepsze wyniki w zadaniach wymagających współpracy, np. podczas nauki wykonywania określonych czynności na podstawie sposobu, w jaki robią to inne osoby. Z uwagi na to, że większość nauczycieli jest praworęcznych, uczniowie z dominującą prawą ręką mogą łatwiej przyswajać nowe umiejętności.
Badania rzeczywiście pokazują, że osoby leworęczne mają przewagę w niektórych sportach, takich jak szermierka czy badminton. Jednak aby mogły faktycznie skorzystać z tej przewagi, muszą być mocno nastawione na rywalizację i aktywnie poszukiwać sytuacji konfliktowych lub często brać udział w zawodach.
Badanie przeprowadzone przez zespół włoskich naukowców składało się z dwóch eksperymentów, których celem było zbadanie związku między leworęcznością a współzawodnictwem.
W pierwszym eksperymencie wzięło udział ponad 1100 ochotników. Każdy z nich miał za zadanie wypełnić test oceniający preferencję ręki (test Edinburgh Handedness Inventory). Na podstawie wyników wyodrębniono grupy osób silnie leworęcznych (50 osób) i silnie praworęcznych (483 osoby). Uczestnicy wypełnili także kwestionariusze dotyczące osobowości, rywalizacji, depresji i lęku. Analiza danych wykazała wyraźne różnice między tymi grupami w podejściu do współzawodnictwa. Wyniki pokazały, że osoby praworęczne częściej unikają rywalizacji, zwłaszcza gdy wiąże się ona z lękiem. Z kolei osoby leworęczne były bardziej zorientowane na rozwój poprzez współzawodnictwo, co oznacza, że nie tylko częściej angażowały się w rywalizację, ale również traktowały ją jako narzędzie samodoskonalenia.
W drugim badaniu poproszono grupę ochotników z pierwszego eksperymentu do wykonania zadania mającego na celu zmierzenie sprawności manualnej. W tym przypadku nie stwierdzono jednak związku między zdolnościami manualnymi a skłonnością do rywalizacji.
Wyniki badań stanowią kolejny dowód na to, że różnice w posługiwaniu się określoną ręką można wyjaśnić procesami ewolucyjnymi, a to, że większość ludzi jest praworęczna, a mniejszość leworęczna, nie jest przypadkowe.
