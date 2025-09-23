Materiał partnera: T-Mobile

Od powstania pomysłu na konkurs Voice Impact Award przyświecała T-Mobile jedna myśl: razem możemy więcej, bo wierzymy, że media – podobnie jak nasza sieć – powinny łączyć ludzi, a nie dzielić. Dlatego właśnie chcieliśmy zaprosić dziennikarzy i studentów do poszukiwania historii, które łamią schematy i budują mosty porozumienia w nierzadko spolaryzowanym świecie. Chcieliśmy, by Voice Impact Award zapewniał przestrzeń, w której głośno wybrzmią opowieści o empatii, zrozumieniu i współpracy, które będą mocno rezonować w debacie publicznej oraz staną się podstawą dialogu ponad podziałami.

Znamy laureatów

By wybrać treści, które w najciekawszy sposób przedstawiają tematy ważne społecznie, do współpracy zaproszeni zostali ci, którzy o wielkiej mocy jakościowego dziennikarstwa wiedzą najwięcej – eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktorki i redaktorzy naczelni dziesięciu najbardziej opiniotwórczych tytułów w Polsce. Przedsięwzięcie angażujące przedstawicieli różnorodnych mediów miało wymiar prestiżowy, ale i symboliczny, pokazujący, jak konstruktywna rozmowa pomaga wypracować wspólne decyzje i porozumienie. A wybór, przed którym stanęło jury, nie był łatwy – do konkursu zgłoszonych zostało 146 prac, które wskazywały, jak wielką zaletą jest różnorodność perspektyw.

– Każdego dnia jako T-Mobile budujemy sieć, która łączy miliony osób w Polsce. Poprzez projekt Voice Impact Award chcieliśmy pójść jednak o krok dalej i stworzyć platformę do mówienia o zjawiskach, na które często w głównych nurtach narracji brakuje miejsca. Imponująca liczba zgłoszeń pokazuje zróżnicowane perspektywy i poruszane tematy ważne społecznie – motywuje do nawiązania dialogu i rozmów – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i ESG T-Mobile Polska. – Zaangażowanie w projekt kluczowych redakcji w kraju tylko udowadnia, jak bardzo potrzebne i cenione jest wartościowe, zaangażowane dziennikarstwo, które buduje porozumienie oraz obala bariery międzyludzkie – dodaje.

Podczas gali wręczenia nagród, po kilku tygodniach debat jury, poznaliśmy laureatów. W kategorii studenckiej, stworzonej, by dać głos tym, którzy już za chwilę stawiać będą pierwsze kroki na profesjonalnej scenie dziennikarskiej, przyznano trzy wyróżnienia:

Aleksandrze Trendak za materiał pod tytułem „Pląs pokoleń. Jak tańce pod gołym niebem łączą młodych i starszych”;

Zofii Witczak za artykuł „Ukraina jest kobietą. Historia Fundacji Czerwony Mak”;

Kacprowi Koźlukowi za artykuł „Tak, możemy robić naukę w Polsce”.

Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe w postaci iPada Pro 11 oraz roczną subskrypcję Perplexity Pro.

Z kolei w kategorii profesjonalnej, skierowanej do aktywnych dziennikarzy, nagrody przyznano następującym uczestnikom:

drugie miejsce oraz nagrodę wysokości 20 tys. zł jury przyznało Aleksandrze Wiśniewskiej za materiał pt. „Tama wstydu”,

trzecie miejsce, ex aequo, zajęły Magdalena Frindt za tekst „Książkowa ciąża” oraz Katarzyna Gruchot za felieton „Opowiedz mi swoją historię, a zrozumiesz moją” – każda z laureatek otrzymała nagrodę wysokości 10 tys. zł.

Zwycięskie teksty pokazały świeże spojrzenie na tematy społeczne, ogromną pasję i wrażliwość, a także chęć tworzenia dziennikarstwa, które realnie zmienia świat. Jury nie było jednak w stanie wskazać treści zdecydowanie najlepszej, zasługującej na główne wyróżnienie. Zamiast tego T-Mobile podjęło więc decyzję o przekazaniu równowartości nagrody pieniężnej za pierwsze miejsce na cele charytatywne. Beneficjentem została Fundacja TV Puls „Pod Dębem” – wieloletni partner marki, który pomaga przełamywać bariery komunikacyjne i technologiczne wśród seniorów, we współpracy z którym realizowany jest m.in. projekt „Sieć pokoleń”. Podczas gali fundację reprezentowała jej dyrektorka zarządzająca – Marta Komańska.

Projekt Voice Impact Award został zrealizowany we współpracy z ekspertami Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicielami dziesięciu największych redakcji informacyjnych w Polsce. Teraz to właśnie one: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Forbes”, „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek”, Onet, „Polityka”, „Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita” i Wp.pl, XYZ.pl – opublikują zwycięskie teksty. Dzięki temu głosy laureatów zabrzmią jeszcze głośniej i trafią do setek tysięcy odbiorców. To najlepszy dowód, że łącząc siły, naprawdę możemy burzyć bariery. Lista i autorzy wszystkich dziesięciu zwycięskich prac znajdują się na stronie konkursu Voice Impact Award.

