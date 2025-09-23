Aktualizacja: 24.09.2025 00:12 Publikacja: 23.09.2025 23:29
Laureaci konkursu wraz z przedstawi- cielami organizatorów
Od powstania pomysłu na konkurs Voice Impact Award przyświecała T-Mobile jedna myśl: razem możemy więcej, bo wierzymy, że media – podobnie jak nasza sieć – powinny łączyć ludzi, a nie dzielić. Dlatego właśnie chcieliśmy zaprosić dziennikarzy i studentów do poszukiwania historii, które łamią schematy i budują mosty porozumienia w nierzadko spolaryzowanym świecie. Chcieliśmy, by Voice Impact Award zapewniał przestrzeń, w której głośno wybrzmią opowieści o empatii, zrozumieniu i współpracy, które będą mocno rezonować w debacie publicznej oraz staną się podstawą dialogu ponad podziałami.
By wybrać treści, które w najciekawszy sposób przedstawiają tematy ważne społecznie, do współpracy zaproszeni zostali ci, którzy o wielkiej mocy jakościowego dziennikarstwa wiedzą najwięcej – eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktorki i redaktorzy naczelni dziesięciu najbardziej opiniotwórczych tytułów w Polsce. Przedsięwzięcie angażujące przedstawicieli różnorodnych mediów miało wymiar prestiżowy, ale i symboliczny, pokazujący, jak konstruktywna rozmowa pomaga wypracować wspólne decyzje i porozumienie. A wybór, przed którym stanęło jury, nie był łatwy – do konkursu zgłoszonych zostało 146 prac, które wskazywały, jak wielką zaletą jest różnorodność perspektyw.
– Każdego dnia jako T-Mobile budujemy sieć, która łączy miliony osób w Polsce. Poprzez projekt Voice Impact Award chcieliśmy pójść jednak o krok dalej i stworzyć platformę do mówienia o zjawiskach, na które często w głównych nurtach narracji brakuje miejsca. Imponująca liczba zgłoszeń pokazuje zróżnicowane perspektywy i poruszane tematy ważne społecznie – motywuje do nawiązania dialogu i rozmów – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i ESG T-Mobile Polska. – Zaangażowanie w projekt kluczowych redakcji w kraju tylko udowadnia, jak bardzo potrzebne i cenione jest wartościowe, zaangażowane dziennikarstwo, które buduje porozumienie oraz obala bariery międzyludzkie – dodaje.
Podczas gali wręczenia nagród, po kilku tygodniach debat jury, poznaliśmy laureatów. W kategorii studenckiej, stworzonej, by dać głos tym, którzy już za chwilę stawiać będą pierwsze kroki na profesjonalnej scenie dziennikarskiej, przyznano trzy wyróżnienia:
Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe w postaci iPada Pro 11 oraz roczną subskrypcję Perplexity Pro.
Z kolei w kategorii profesjonalnej, skierowanej do aktywnych dziennikarzy, nagrody przyznano następującym uczestnikom:
Zwycięskie teksty pokazały świeże spojrzenie na tematy społeczne, ogromną pasję i wrażliwość, a także chęć tworzenia dziennikarstwa, które realnie zmienia świat. Jury nie było jednak w stanie wskazać treści zdecydowanie najlepszej, zasługującej na główne wyróżnienie. Zamiast tego T-Mobile podjęło więc decyzję o przekazaniu równowartości nagrody pieniężnej za pierwsze miejsce na cele charytatywne. Beneficjentem została Fundacja TV Puls „Pod Dębem” – wieloletni partner marki, który pomaga przełamywać bariery komunikacyjne i technologiczne wśród seniorów, we współpracy z którym realizowany jest m.in. projekt „Sieć pokoleń”. Podczas gali fundację reprezentowała jej dyrektorka zarządzająca – Marta Komańska.
Projekt Voice Impact Award został zrealizowany we współpracy z ekspertami Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicielami dziesięciu największych redakcji informacyjnych w Polsce. Teraz to właśnie one: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Forbes”, „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek”, Onet, „Polityka”, „Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita” i Wp.pl, XYZ.pl – opublikują zwycięskie teksty. Dzięki temu głosy laureatów zabrzmią jeszcze głośniej i trafią do setek tysięcy odbiorców. To najlepszy dowód, że łącząc siły, naprawdę możemy burzyć bariery. Lista i autorzy wszystkich dziesięciu zwycięskich prac znajdują się na stronie konkursu Voice Impact Award.
