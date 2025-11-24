Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Polska przyciąga centra danych. Rośnie popyt na usługi chmurowe

Wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki i kolejnych obszarów naszego życia rośnie zapotrzebowanie na inwestycje w centra danych. W Polsce działa dziś ok. 100 takich centrów.

Publikacja: 24.11.2025 07:56

Polska przyciąga centra danych. Rośnie popyt na usługi chmurowe

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpływają na atrakcyjność Polski dla inwestycji w centra danych
  • Dlaczego Polska może stać się kluczowym hubem danych w Europie Środkowo-Wschodniej?
  • Jakie znaczenie ma transformacja energetyczna Polski dla rozwoju centrów danych
  • Jakie inwestycje wspierają rozwój rynku centrów danych w Polsce?

Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako atrakcyjna lokalizacja centrów danych. Nasz kraj ma potencjał, by stać się kluczowym hubem dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Może konkurować z dojrzałymi rynkami zachodnimi, takimi jak Berlin, Mediolan, Madryt czy kraje skandynawskie – podkreślają eksperci firmy doradczej JLL. – Prognozy wskazują, że do 2030 roku moc centrów danych w Polsce może przekroczyć 500 MW, a do 2034 r. osiągnąć nawet 1,2 GW.

Czytaj więcej

Inteligencja i ekologia wchodzą do biur i mieszkań. Nowoczesne nieruchomości zapewniają użytkownikom
Nieruchomości
W nieruchomościach powiało nowoczesnością. Jest i AI

Bezpieczne przechowywanie danych

Analitycy JLL podkreślają, że wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki i kolejnych obszarów naszego życia rośnie zapotrzebowanie na inwestycje w centra danych. – Przechowywanie danych w chmurze oraz korzystanie z rozwiązań sztucznej inteligencji stało się dla wielu z nas codziennością. Ten lawinowy wzrost wykorzystania technologii cyfrowych wymaga budowy infrastruktury do bezpiecznego przechowywania danych oraz zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej – mówią eksperci JLL. – Według danych firmy doradczej McKinsey sumaryczny popyt na moc centrów danych w Europie wynosi obecnie 10 GW. Do 2030 r. wskaźnik ten ma wzrosnąć aż do 35 GW.

Czy deweloperzy zdołają zapewnić do tego czasu odpowiednią podaż? – Trudno dziś udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale wiele krajów Starego Kontynentu – w tym Polska – zamierza intensywnie rozwijać swoją ofertę i konkurować o nowe projekty – zaznaczają eksperci.

Reklama
Reklama

Dziś działa w Polsce ok. 100 centrów danych o sumarycznej mocy 213 MW, w realizacji są projekty o planowanej mocy 296 MW, a przewidywana średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20 proc. do 2030 r. Według szacunków JLL sumaryczna moc centrów danych w Polsce sięgnie wówczas 500 MW. Dla porównania –szczytowe zapotrzebowanie całej Warszawy wynosi ok. 1500 MW, a średniej wielkości miasta powiatowego – ok. 20-30 MW.

Polska z ogromnym potencjałem

Jak mówią eksperci JLL, główną zaletą naszego kraju jest wielkość. – To piąta co do wielkości populacja w UE. Sześć dużych aglomeracji będzie generować coraz większy popyt na usługi chmurowe. – Polska ma zaledwie 2 proc. udziału w mocy oferowanej przez europejskie centra danych. – To niskie nasycenie rynku pokazuje potencjał, ale też wymaga aktywnego tworzenia warunków sprzyjających inwestycjom zagranicznych operatorów. Centra danych wymagają wykwalifikowanych kadr, którymi Polska dysponuje. Absolwenci krajowych uczelni technicznych mają odpowiednie kompetencje, płynnie posługują się angielskim, a koszt ich pracy jest wciąż konkurencyjny w porównaniu z zachodem Europy.

Czytaj więcej

Największą transakcją w sektorze biurowym był zakup 50 proc. udziałów w kompleksie Mennica Legacy To
Nieruchomości
Przebijemy 4 mld euro? Nieruchomości komercyjne w Polsce przyciągają wybranych

Kolejną zaletą jest lokalizacja. – Korzystne położenie Polski sprawia, że działające tu centra zapewniają względnie małe opóźnienia w przesyle danych do odbiorców na kluczowych rynkach, takich jak Niemcy czy Francja. Warszawa jest jedną z najdogodniejszych lokalizacji w regionie, z opóźnieniem wynoszącym zaledwie 17 ms do Berlina, 21 ms do Monachium, 25 ms do Frankfurtu i 33 ms do Paryża. To sprawia, że Polska może konkurować na polu budowy nowych obiektów z krajami skandynawskimi, szczególnie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na usługi chmurowe oraz przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym – komentuje Gareth Jones, Capital Markets Head for Data Centers EMEA w JLL.

Na drodze do transformacji energetycznej

– Polska jest już na drodze transformacji energetycznej, która nie tylko pozwoli na poprawę miksu energetycznego i zmniejszenie udziału paliw kopalnych, ale także na optymalizowanie kosztów energii, co jest kluczowe w kontekście rozwoju infrastruktury typu data center. Z 26-proc. udziałem odnawialnych źródeł energii, nasz kraj staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów poszukujących zrównoważonych rozwiązań – mówią analitycy JLL. – W porównaniu z takimi krajami jak Niemcy, gdzie ceny energii są wyższe, Polska oferuje konkurencyjne warunki, które pozwalają minimalizować koszty operacyjne centrów danych.

Dodatkowym atutem jest druga co do wielkości sieć centralnego ogrzewania w Europie – korzysta z niej ok. połowa Polaków, która mogłaby efektywnie wykorzystywać ciepło generowane przez centra danych. – Nie bez znaczenia są także plany rozwoju energetyki jądrowej i realizowane wzdłuż wybrzeża Bałtyku kolejne farmy wiatrowe – mówią analitycy. – Plany Ministerstwa Klimatu i Środowiska zakładają, że w 2030 r. ponad połowa (51,8 proc.) energii elektrycznej w Polsce będzie wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, a w 2040 r. udział ten wzrośnie do ok. 80 proc. W tym samym roku planowane jest także ostateczne odejście od węgla kamiennego, z wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa przejściowego.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W I połowie br. inwestorzy kupili w Polsce magazyny za 694 mln euro. Udział rodzimego kapitału wynió
Nieruchomości
Polskie magazyny na celowniku inwestorów

Kolejną zaletą jest niska średnia temperatura w Polsce, wynosząca według danych Polish Data Center Association tylko 8,8 stopni Celsjusza. – Ten wynik – najniższy poza państwami nordyckimi – w długiej perspektywie wydatnie wpływa na obniżenie kosztów chłodzenia centrów danych działających w naszym kraju – mówią analitycy JLL. – Co więcej, infrastruktura przesyłowa w Polsce ma zapewnione odpowiednie warunki rozwojowe – w rządowych planach rozbudowy sieci linii wysokiego napięcia uwzględniono pobór nawet do 1200 MW energii, jaki w przyszłości mogą generować centra danych. Na rozwój sieci i dekarbonizację sektora energetycznego, polski rząd w ramach Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu na 2030 rok planuje wydać w ciągu najbliższych 5 lat niebagatelną kwotę 1,1 biliona zł.

– Przykładem dynamicznego rozwoju rynku jest kolejna inwestycja firmy ATMAN, lidera wśród operatorów centrów danych w Polsce. We wrześniu tego roku firma oddała do użytkowania pierwszy etap nowego kampusu WAW3 w podwarszawskich Duchnicach. To już trzeci obiekt tego operatora na rynku warszawskim i największe centrum przetwarzania danych w Polsce. Kompleks powstający na 5,5-hektarowej działce docelowo osiągnie 19 tys. mkw. powierzchni, oferując klientom moc IT na poziomie 43 MW. Całkowity budżet inwestycji wynosi 2,5 mld zł – mówi Daniel Stępniak, Land Development Director, JLL.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpływają na atrakcyjność Polski dla inwestycji w centra danych
  • Dlaczego Polska może stać się kluczowym hubem danych w Europie Środkowo-Wschodniej?
  • Jakie znaczenie ma transformacja energetyczna Polski dla rozwoju centrów danych
  • Jakie inwestycje wspierają rozwój rynku centrów danych w Polsce?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako atrakcyjna lokalizacja centrów danych. Nasz kraj ma potencjał, by stać się kluczowym hubem dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Może konkurować z dojrzałymi rynkami zachodnimi, takimi jak Berlin, Mediolan, Madryt czy kraje skandynawskie – podkreślają eksperci firmy doradczej JLL. – Prognozy wskazują, że do 2030 roku moc centrów danych w Polsce może przekroczyć 500 MW, a do 2034 r. osiągnąć nawet 1,2 GW.

Bezpieczne przechowywanie danych

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
The Form, dziewięciokondygnacyjny biurowiec na stołecznej Woli. Powierzchnię wynajął tu m.in. Narodo
Nieruchomości
Nowoczesne biura dla państwowych instytucji. Są konsolidacje
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Wśród giełdowych deweloperów wyróżnia się ED Invest, od lat realizujący projekty we współpracy z wa
Nieruchomości
Spółdzielnie zbudują zasób dostępnych mieszkań?
Kompleks mieszkaniowy na Kleczkowie połączy industrialną historię Wrocławia z nowoczesnym stylem życ
Nieruchomości
Elewator we Wrocławiu wraca do gry. Powstaną mieszkania i lofty
Invesco Real Estate kupuje centrum logistyczne na Śląsku
Nieruchomości
Invesco Real Estate kupuje centrum logistyczne na Śląsku
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Po rekordowym pod względem sprzedaży mieszkań III kwartale Dom Development nastawia się na najlepszy
Nieruchomości
Grupa Dom Development pewna rekordu sprzedaży mieszkań. Ale na rynku ciągle niespokojnie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama