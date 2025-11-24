Aktualizacja: 24.11.2025 08:34 Publikacja: 24.11.2025 07:56
Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako atrakcyjna lokalizacja centrów danych. Nasz kraj ma potencjał, by stać się kluczowym hubem dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Może konkurować z dojrzałymi rynkami zachodnimi, takimi jak Berlin, Mediolan, Madryt czy kraje skandynawskie – podkreślają eksperci firmy doradczej JLL. – Prognozy wskazują, że do 2030 roku moc centrów danych w Polsce może przekroczyć 500 MW, a do 2034 r. osiągnąć nawet 1,2 GW.
Analitycy JLL podkreślają, że wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki i kolejnych obszarów naszego życia rośnie zapotrzebowanie na inwestycje w centra danych. – Przechowywanie danych w chmurze oraz korzystanie z rozwiązań sztucznej inteligencji stało się dla wielu z nas codziennością. Ten lawinowy wzrost wykorzystania technologii cyfrowych wymaga budowy infrastruktury do bezpiecznego przechowywania danych oraz zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej – mówią eksperci JLL. – Według danych firmy doradczej McKinsey sumaryczny popyt na moc centrów danych w Europie wynosi obecnie 10 GW. Do 2030 r. wskaźnik ten ma wzrosnąć aż do 35 GW.
Czy deweloperzy zdołają zapewnić do tego czasu odpowiednią podaż? – Trudno dziś udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale wiele krajów Starego Kontynentu – w tym Polska – zamierza intensywnie rozwijać swoją ofertę i konkurować o nowe projekty – zaznaczają eksperci.
Dziś działa w Polsce ok. 100 centrów danych o sumarycznej mocy 213 MW, w realizacji są projekty o planowanej mocy 296 MW, a przewidywana średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20 proc. do 2030 r. Według szacunków JLL sumaryczna moc centrów danych w Polsce sięgnie wówczas 500 MW. Dla porównania –szczytowe zapotrzebowanie całej Warszawy wynosi ok. 1500 MW, a średniej wielkości miasta powiatowego – ok. 20-30 MW.
Jak mówią eksperci JLL, główną zaletą naszego kraju jest wielkość. – To piąta co do wielkości populacja w UE. Sześć dużych aglomeracji będzie generować coraz większy popyt na usługi chmurowe. – Polska ma zaledwie 2 proc. udziału w mocy oferowanej przez europejskie centra danych. – To niskie nasycenie rynku pokazuje potencjał, ale też wymaga aktywnego tworzenia warunków sprzyjających inwestycjom zagranicznych operatorów. Centra danych wymagają wykwalifikowanych kadr, którymi Polska dysponuje. Absolwenci krajowych uczelni technicznych mają odpowiednie kompetencje, płynnie posługują się angielskim, a koszt ich pracy jest wciąż konkurencyjny w porównaniu z zachodem Europy.
Kolejną zaletą jest lokalizacja. – Korzystne położenie Polski sprawia, że działające tu centra zapewniają względnie małe opóźnienia w przesyle danych do odbiorców na kluczowych rynkach, takich jak Niemcy czy Francja. Warszawa jest jedną z najdogodniejszych lokalizacji w regionie, z opóźnieniem wynoszącym zaledwie 17 ms do Berlina, 21 ms do Monachium, 25 ms do Frankfurtu i 33 ms do Paryża. To sprawia, że Polska może konkurować na polu budowy nowych obiektów z krajami skandynawskimi, szczególnie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na usługi chmurowe oraz przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym – komentuje Gareth Jones, Capital Markets Head for Data Centers EMEA w JLL.
– Polska jest już na drodze transformacji energetycznej, która nie tylko pozwoli na poprawę miksu energetycznego i zmniejszenie udziału paliw kopalnych, ale także na optymalizowanie kosztów energii, co jest kluczowe w kontekście rozwoju infrastruktury typu data center. Z 26-proc. udziałem odnawialnych źródeł energii, nasz kraj staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów poszukujących zrównoważonych rozwiązań – mówią analitycy JLL. – W porównaniu z takimi krajami jak Niemcy, gdzie ceny energii są wyższe, Polska oferuje konkurencyjne warunki, które pozwalają minimalizować koszty operacyjne centrów danych.
Dodatkowym atutem jest druga co do wielkości sieć centralnego ogrzewania w Europie – korzysta z niej ok. połowa Polaków, która mogłaby efektywnie wykorzystywać ciepło generowane przez centra danych. – Nie bez znaczenia są także plany rozwoju energetyki jądrowej i realizowane wzdłuż wybrzeża Bałtyku kolejne farmy wiatrowe – mówią analitycy. – Plany Ministerstwa Klimatu i Środowiska zakładają, że w 2030 r. ponad połowa (51,8 proc.) energii elektrycznej w Polsce będzie wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, a w 2040 r. udział ten wzrośnie do ok. 80 proc. W tym samym roku planowane jest także ostateczne odejście od węgla kamiennego, z wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa przejściowego.
Kolejną zaletą jest niska średnia temperatura w Polsce, wynosząca według danych Polish Data Center Association tylko 8,8 stopni Celsjusza. – Ten wynik – najniższy poza państwami nordyckimi – w długiej perspektywie wydatnie wpływa na obniżenie kosztów chłodzenia centrów danych działających w naszym kraju – mówią analitycy JLL. – Co więcej, infrastruktura przesyłowa w Polsce ma zapewnione odpowiednie warunki rozwojowe – w rządowych planach rozbudowy sieci linii wysokiego napięcia uwzględniono pobór nawet do 1200 MW energii, jaki w przyszłości mogą generować centra danych. Na rozwój sieci i dekarbonizację sektora energetycznego, polski rząd w ramach Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu na 2030 rok planuje wydać w ciągu najbliższych 5 lat niebagatelną kwotę 1,1 biliona zł.
– Przykładem dynamicznego rozwoju rynku jest kolejna inwestycja firmy ATMAN, lidera wśród operatorów centrów danych w Polsce. We wrześniu tego roku firma oddała do użytkowania pierwszy etap nowego kampusu WAW3 w podwarszawskich Duchnicach. To już trzeci obiekt tego operatora na rynku warszawskim i największe centrum przetwarzania danych w Polsce. Kompleks powstający na 5,5-hektarowej działce docelowo osiągnie 19 tys. mkw. powierzchni, oferując klientom moc IT na poziomie 43 MW. Całkowity budżet inwestycji wynosi 2,5 mld zł – mówi Daniel Stępniak, Land Development Director, JLL.
