Materiał we współpracy z firmą Warimpex

Notowany na giełdach w Wiedniu i Warszawie Warimpex znany jest w Polsce głównie z działalności na rynku biurowym i hotelowym. W polskim portfelu macie kilka biurowców: Mogilska 35 Office, Mogilska 41 Office i Mogilska 43 Office w Krakowie oraz Red Tower i Ogrodowa Office w Łodzi. Jak oceniacie kondycję rynku najmu w Polsce? Jaki jest poziom wynajęcia waszych biurowców?

Rynek wynajmu charakteryzuje się obecnie optymalizacją powierzchni biurowej przez najemców. W rezultacie wielu najemców decyduje się na przedłużenie umów, podczas gdy inni przenoszą się, jeśli obecne lokale nie spełniają już ich potrzeb strategicznych. Ubiegły rok był udany dla portfela Warimpexu: nasze powierzchnie biurowe w Krakowie są w całości wynajęte, a w obu lokalizacjach udało nam się zawrzeć nowe umowy oraz przedłużyć kilka dotychczasowych kontraktów.

Wasza marka „Cowork by Memos” powstała w 2019 r., wtedy, kiedy jeszcze coworking był pewną nowinką. Ostatnie lata to dla rynku biurowego dynamiczne, może nawet dramatyczne zmiany. W cenie jest elastyczność. Czy stąd ekspansja Cowork by Memos w biurowcach w Polsce?

Wprowadzenie „Cowork by Memos” okazało się trafnym posunięciem. Obecnie najemcy priorytetowo traktują elastyczność zarówno w zakresie warunków najmu, jak i skalowalności przestrzeni. Nasza ekspansja w obszarze elastycznych biur ma charakter organiczny: zwiększamy powierzchnię najmu, gdy zbliżamy się do pełnego obłożenia lub gdy musimy dostosować się do rosnącego zapotrzebowania na powierzchnię konkretnych klientów.

Jesienią uplasowaliście w Polsce obligacje, czy wejdą one do obrotu na rynku Catalyst? Czy można się spodziewać nowych emisji?

Oczekujemy, że obligacje wyemitowane we wrześniu 2025 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w najbliższych miesiącach – pracujemy nad tym. Rozważamy również emisję kolejnej transzy, biorąc pod uwagę, że ostatnia została nadsubskrybowana.

Rusza pierwszy projekt mieszkaniowy firmy – MOG31 w Krakowie, czyli 145 lokali. Wchodzicie w nowy segment rynku nieruchomości, co skłoniło firmę do takiego ruchu?

Od wielu lat obserwujemy ogromny sukces polskiego rynku mieszkaniowego. Nadal istnieje tu duże zapotrzebowanie na nowe inwestycje, szczególnie w najlepszych lokalizacjach w dużych miastach. Z punktu widzenia urbanistyki staraliśmy się osiągnąć przy ulicy Mogilskiej interesujące połączenie różnych funkcji, czyli zapewnić przestrzeń do mieszkania i do pracy, a także lokalne udogodnienia w spacerowej odległości.

Dla kogo jest to oferta? Na jakich klientów liczycie?

MOG31 to z pewnością atrakcyjna lokalizacja mieszkaniowa w Krakowie, położona w doskonałym miejscu, blisko centrum miasta. Jestem przekonany, że znajdziemy nie tylko nabywców, którzy zamierzają sami zamieszkać w tych apartamentach, ale także takich, którzy postrzegają tę nieruchomość jako interesującą okazję inwestycyjną pod wynajem.

Co oferuje przyszłym mieszkańcom ten mieszkaniowy projekt? Dlaczego jest to wyjątkowa inwestycja?

Oferta MOG31 jest skierowana do osób poszukujących mieszkania w centrum miasta, z doskonałym połączeniem komunikacyjnym, a także, jak wspomniano wcześniej, dobrą infrastrukturą lokalną i potencjalną możliwością dojścia pieszo do miejsca pracy. Mieszkania są wyposażone w balkony lub tarasy, do dyspozycji mieszkańców przeznaczone jest reprezentacyjne lobby z recepcją i opieką concierge’a, na parterze planowana jest strefa fitness, klub lounge, a także zielone patio sprzyjające wypoczynkowi. W przypadku wybranych apartamentów usytuowanych na najwyższym piętrze jest możliwość założenia ogrodu na dachu, co pozwoli cieszyć się niezakłóconym widokiem na centrum miasta.

Jakie są średnie ceny za mkw.?

Ceny zaczynają się od ok. 18 tys. zł za mkw., w zależności od wielkości mieszkania i piętra, na którym się mieści. Najmniejsze to kawalerki, a największe mają 4 pokoje, ale konstrukcja budynku pozwala na łączenie mieszkań.

Czy planujecie kolejne projekty mieszkaniowe albo mixed-use z komponentem mieszkaniowym w Polsce?

Jeśli pojawi się taka możliwość – zwłaszcza w celu wykorzystania synergii wynikających z projektów wielofunkcyjnych – jesteśmy otwarci na inwestycje mieszkaniowe lub potencjalne przebudowy na obiekty mieszkaniowe. MOG31 z pewnością będzie znaczącym projektem dla naszej firmy i jej pozycji w tej klasie aktywów.

Istnieje nadal duże zapotrzebowanie na mieszkania, szczególnie w najlepszych lokalizacjach w dużych miastach Polski.

Inwestycja MOG31 w skrócie:

Lokalizacja: Kraków, ul. Mogilska 31, w centralnej części miasta – szybki dostęp do biznesu, edukacji, kultury, usług i terenów zielonych (koncept „miasta 15-minutowego”)



Skala inwestycji: nowoczesny, 10-piętrowy budynek mieszkalny z 145 apartamentami



Struktura mieszkań: zróżnicowane metraże – od kawalerek po lokale czteropokojowe (metraż: od 36 mkw do 85 mkw)



Standard i architektura: nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia zapewniające komfort codziennego życia



Udogodnienia dla mieszkańców: reprezentacyjne lobby z recepcją, podziemny parking, rowerownia, opieka concierge’a, strefa fitness, klub lounge, zielone patio, lokale handlowo-usługowe na parterze



Technologia i ESG energooszczędne rozwiązania, wysoka izolacja, systemy smart home, trwałe materiały – dla komfortu i długoterminowej wartości



Szczegółowe informacje i wizualizacje: www.mogilska31.pl



Materiał we współpracy z firmą Warimpex