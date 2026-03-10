Cykl paneli Housing Matters!, traktujących o problemie dostępności mieszkań, po raz trzeci towarzyszy targom MIPIM.
Od 9 do 13 marca Cannes ponownie staje się centrum świata szeroko rozumianych nieruchomości. Jubileuszowe, 35. już międzynarodowe targi MIPIM – połączenie wystawy i kongresu – przyciągnie kluczowe osobistości, firmy, instytucje, decydentów i wielkie pieniądze. Ponad 300 stoisk i przeszło 20 tys. gości z 90 krajów, w tym inwestorów zarządzających aktywami o wartości 4 bilionów euro – taki był, według organizatorów, bilans ubiegłorocznej edycji. Zwieńczeniem MIPIM-u będzie ceremonia rozdania prestiżowych nagród.
Na MIPIM pojechała tradycyjnie mocna polska ekipa – deweloperów, inwestorów, przedstawicieli miast i regionów, firm doradczych, kancelarii prawnych i podatkowych.
Czytaj więcej
Komisja Europejska przygotowała plan na rzecz przystępnych cenowo mieszkań. Celem jest zwiększenie podaży lokali przez nowe inwestycje oraz przywró...
Do wygłoszenia kluczowego przemówienia zaproszono Philippe’a Aghiona, wpływowego ekonomistę związanego z Collège de France i INSEAD, który w zeszłym roku otrzymał wraz z Joelem Mokyrem i Peterem Howittem Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za wyjaśnienie wzrostu gospodarczego napędzanego innowacjami. „Kreatywna destrukcja” to proces zastępowania starych innowacji nowymi, prowadzący do wzrostu gospodarczego.
Trzeci raz z rzędu w programie MIPIM-u znalazł się cykl paneli pod szyldem „Housing Matters!”. Kwestia dostępnego mieszkalnictwa to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej – w tym roku, w lipcu, pierwszy raz odbędzie się unijny szczyt poświęcony temu tematowi.
Dekarbonizacja, zeroemisyjność, centra danych, ESG, strategie inwestycyjne, przepływy kapitału, geopolityka, makroekonomia, nowe technologie w budownictwie, rewitalizacja historycznych zabudowań, budownictwo dla seniorów, infrastruktura i rozwój miast, przyszłość biur, sztuczna inteligencja – między innymi takie tematy znajdują się w tegorocznym menu.
Czytaj więcej
Polski rynek nieruchomości komercyjnych ma czym przyciągać inwestorów i umie się dobrze wypromować. Hasło to Nowy silnik Europy. Unia Europejska mu...
Kulminacją MIPIM-u będzie rozdanie nagród dla najlepszych projektów w kilku kategoriach. Tym razem zabrakło polskich finalistów. Honoru regionu broni jedynie Estonia – w kategorii „Best new development” nominowano projekt Kasvuhoone w Tallinnie, czyli rewitalizacji postindustrialnego obszaru miasta, gdzie powstaje kampus dla startupów i firm technologicznych.
W zeszłym roku o laury walczyły dwa projekty z Polski. Nominację w kategorii „najlepszy megaprojekt” uzyskała Towarowa 22, zabudowywany od niedawna kwartał warszawskiej Woli (inwestorami są AFI Europe i Echo Investment, a architektem JEMS). Nominację w kategorii „najlepsza rewitalizacja” otrzymała łódzka Fuzja (inwestorem jest Echo Investment, a architektem Medusa Group). W poprzednich latach również mieliśmy nominacje w kategorii „najlepsza rewitalizacja” – w 2024 r. warszawska Elektrownia Powiśle, a w 2023 r. Fabryka Norblina. W 2023 r. mieliśmy jeszcze nominowany projekt w kategorii „najlepszy projekt logistyczno-przemysłowy” Panattoni Danfoss BTO.
Mimo malejącej podaży w części miast ceny mieszkań z rynku wtórnego spadły – wynika z analiz portalu GetHome.pl....
Ostatnie lata to skokowy wzrost zainteresowania długoterminowymi umowami na dostawy prądu z zielonych źródeł. Ni...
Rozbiórkę inwestycji przy ul. Kolektorskiej 60 na warszawskich Bielanach nakazał inwestorom Powiatowy Inspektor...
Dziennikarz pyta PINB o decyzję w sprawie warszawskiej inwestycji, a inspektor pytania redakcji dołącza … do akt...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas