Od 9 do 13 marca Cannes ponownie staje się centrum świata szeroko rozumianych nieruchomości. Jubileuszowe, 35. już międzynarodowe targi MIPIM – połączenie wystawy i kongresu – przyciągnie kluczowe osobistości, firmy, instytucje, decydentów i wielkie pieniądze. Ponad 300 stoisk i przeszło 20 tys. gości z 90 krajów, w tym inwestorów zarządzających aktywami o wartości 4 bilionów euro – taki był, według organizatorów, bilans ubiegłorocznej edycji. Zwieńczeniem MIPIM-u będzie ceremonia rozdania prestiżowych nagród.

Reklama Reklama

Na MIPIM pojechała tradycyjnie mocna polska ekipa – deweloperów, inwestorów, przedstawicieli miast i regionów, firm doradczych, kancelarii prawnych i podatkowych.

Kreatywna destrukcja i kryzys mieszkaniowy

Do wygłoszenia kluczowego przemówienia zaproszono Philippe’a Aghiona, wpływowego ekonomistę związanego z Collège de France i INSEAD, który w zeszłym roku otrzymał wraz z Joelem Mokyrem i Peterem Howittem Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za wyjaśnienie wzrostu gospodarczego napędzanego innowacjami. „Kreatywna destrukcja” to proces zastępowania starych innowacji nowymi, prowadzący do wzrostu gospodarczego.

Trzeci raz z rzędu w programie MIPIM-u znalazł się cykl paneli pod szyldem „Housing Matters!”. Kwestia dostępnego mieszkalnictwa to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej – w tym roku, w lipcu, pierwszy raz odbędzie się unijny szczyt poświęcony temu tematowi.