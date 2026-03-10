Rzeczpospolita

Nieruchomości
MIPIM 2026. Kreatywna destrukcja i kryzys mieszkaniowy

W cieniu napiętej geopolityki świat nieruchomości spotkał się na największych targach i kongresie w Cannes. Jakie tematy zdominowały agendę tegorocznej edycji MIPIM-u?

Publikacja: 10.03.2026 08:26

Cykl paneli Housing Matters!, traktujących o problemie dostępności mieszkań, po raz trzeci towarzyszy targom MIPIM.

Foto: E. Megret, Image & Co

Adam Roguski

Od 9 do 13 marca Cannes ponownie staje się centrum świata szeroko rozumianych nieruchomości. Jubileuszowe, 35. już międzynarodowe targi MIPIM – połączenie wystawy i kongresu – przyciągnie kluczowe osobistości, firmy, instytucje, decydentów i wielkie pieniądze. Ponad 300 stoisk i przeszło 20 tys. gości z 90 krajów, w tym inwestorów zarządzających aktywami o wartości 4 bilionów euro – taki był, według organizatorów, bilans ubiegłorocznej edycji. Zwieńczeniem MIPIM-u będzie ceremonia rozdania prestiżowych nagród.

Na MIPIM pojechała tradycyjnie mocna polska ekipa – deweloperów, inwestorów, przedstawicieli miast i regionów, firm doradczych, kancelarii prawnych i podatkowych.

Kreatywna destrukcja i kryzys mieszkaniowy

Do wygłoszenia kluczowego przemówienia zaproszono Philippe’a Aghiona, wpływowego ekonomistę związanego z Collège de France i INSEAD, który w zeszłym roku otrzymał wraz z Joelem Mokyrem i Peterem Howittem Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za wyjaśnienie wzrostu gospodarczego napędzanego innowacjami. „Kreatywna destrukcja” to proces zastępowania starych innowacji nowymi, prowadzący do wzrostu gospodarczego.

Trzeci raz z rzędu w programie MIPIM-u znalazł się cykl paneli pod szyldem „Housing Matters!”. Kwestia dostępnego mieszkalnictwa to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej – w tym roku, w lipcu, pierwszy raz odbędzie się unijny szczyt poświęcony temu tematowi.

Dekarbonizacja, zeroemisyjność, centra danych, ESG, strategie inwestycyjne, przepływy kapitału, geopolityka, makroekonomia, nowe technologie w budownictwie, rewitalizacja historycznych zabudowań, budownictwo dla seniorów, infrastruktura i rozwój miast, przyszłość biur, sztuczna inteligencja – między innymi takie tematy znajdują się w tegorocznym menu.

MIPIM Awards. Nieruchomościowe Złote Palmy tym razem bez polskiego akcentu

Kulminacją MIPIM-u będzie rozdanie nagród dla najlepszych projektów w kilku kategoriach. Tym razem zabrakło polskich finalistów. Honoru regionu broni jedynie Estonia – w kategorii „Best new development” nominowano projekt Kasvuhoone w Tallinnie, czyli rewitalizacji postindustrialnego obszaru miasta, gdzie powstaje kampus dla startupów i firm technologicznych.

W zeszłym roku o laury walczyły dwa projekty z Polski. Nominację w kategorii „najlepszy megaprojekt” uzyskała Towarowa 22, zabudowywany od niedawna kwartał warszawskiej Woli (inwestorami są AFI Europe i Echo Investment, a architektem JEMS). Nominację w kategorii „najlepsza rewitalizacja” otrzymała łódzka Fuzja (inwestorem jest Echo Investment, a architektem Medusa Group). W poprzednich latach również mieliśmy nominacje w kategorii „najlepsza rewitalizacja” – w 2024 r. warszawska Elektrownia Powiśle, a w 2023 r. Fabryka Norblina. W 2023 r. mieliśmy jeszcze nominowany projekt w kategorii „najlepszy projekt logistyczno-przemysłowy” Panattoni Danfoss BTO.

