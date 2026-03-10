Pogoda w Polsce jest obecnie kształtowana przez wyż Konrad znad Morza Czarnego. W związku z tym do kraju napłyną cieplejsze masy powietrza polarnego morskiego z południowo-zachodniej i zachodniej Europy. Choć początek tygodnia zapowiada się słonecznie i dość ciepło, nocami w niektórych regionach temperatura może jeszcze spadać poniżej 0 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach do Polski zacznie zbliżać się niż znad Atlantyku, który przyniesie więcej chmur oraz przelotne opady.

Przed nami słoneczny i ciepły początek tygodnia

Wtorek zapowiada się bardzo pogodnie w wielu regionach kraju. Według prognoz TVN Meteo najwięcej słońca pojawi się na północy i wschodzie, natomiast na południu oraz w centrum mogą wystąpić większe zachmurzenia. Lokalnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od około 12–14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 15–16 stopni w centrum kraju, do około 17 stopni na zachodzie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, choć w górach może być znacznie silniejszy, osiągając w porywach nawet 60–80 km/h.

Środa będzie najcieplejszym dniem tygodnia. W wielu regionach temperatury wzrosną do 17–19 stopni Celsjusza, a lokalnie na południu kraju, pod wpływem wiatru halnego, mogą sięgnąć nawet 20 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne – od niewielkiego na południu i wschodzie po umiarkowane i duże na północy oraz zachodzie. W rejonie Pomorza możliwe są słabe, przelotne opady deszczu, a na zachodzie mogą wystąpić burze.