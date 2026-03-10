Rzeczpospolita
USA zabiorą z Korei Płd. zestawy Patriot? Seul: Nie podoba nam się to, ale nic nie możemy zrobić

Korea Południowa sprzeciwia się przeniesieniu przez USA zestawów przeciwrakietowych Patriot z tego kraju na Bliski Wschód, ale nie jest w stanie się temu przeciwstawić - przyznał prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung.

Publikacja: 10.03.2026 10:40

Amerykanie mogą zabrać z Korei Południowej zestawy Patriot

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Lee poinformował rząd, że Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych w Korei (amerykańskie dowództwo kierujące kontyngentem USA w tym kraju) mogą wywieźć część systemów obrony powietrznej za granicę, zgodnie z własnymi potrzebami militarnymi. – Wyraziliśmy sprzeciw, ale rzeczywistość jest taka, że nie jesteśmy w stanie przeforsować naszego stanowiska – podkreślił prezydent Korei Południowej. 

Korea Południowa zapewnia, że nawet bez amerykańskich zestawów Patriot będzie w stanie odstraszać Koreę Północną

W Korei Południowej stacjonuje ok. 28,5 tys. żołnierzy USA. Ich zadaniem jest wzmocnienie obronności kraju wobec zagrożenia ze strony Korei Północnej. W Korei Południowej stacjonują dwa bataliony zestawów Patriot – jeden batalion to 4 baterie. 

Jak działa zestaw Patriot

Foto: PAP

Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun w piątek informował, że Waszyngton rozmawiał z Seulem o przebazowaniu baterii systemu Patriot z Korei Południowej na Bliski Wschód, gdzie trwają ataki odwetowe Iranu m.in. na amerykańskie bazy wojskowe, po po tym, jak USA i Izrael 28 lutego zaatakowały z powietrza Iran i kontynuują naloty i uderzenia rakietowe na ten kraj. 

Odpowiadając na obawy dotyczące gotowości Korei Południowej do odpierania potencjalnych ataków powietrznych ze strony Korei Północnej, Lee podkreślił, że nawet jeśli Amerykanie zabiorą swoje aktywa wojskowe z kraju, nie będzie to stanowiło „poważnego osłabienia” dla jej potencjału w zakresie odstraszania. 

W Polsce mamy dwie baterie systemu Patriot, które już są w pełni operacyjne. Kolejne mają dotrzeć w
Modernizacja Sił Zbrojnych
Wojna w Zatoce Perskiej może wpłynąć na dostawy uzbrojenia dla Polski

– Tymczasowe przeniesienie systemów przeciwrakietowych Patriot i nawet niewielkiej ilości amunicji uderzeniowej nie wstrząśnie sojusznikami USA w Azji, ponieważ Korea Północna jest odstraszana skutecznie przez konwencjonalne siły Korei Południowej i amerykańską broń atomową – ocenił w rozmowie z CNBC prof. stosunków międzynarodowych Leif-Eric Easley z jednej z uczelni w Seulu. 

Jednak, jak zauważa CNBC, zestawy Patriot są nadal kluczowym elementem systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Korei Południowej. Doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują, że zestawy te skutecznie zwalczają pociski balistyczne i hipersoniczne. 

Południowokoreańskie media odnotowały kilka lotów amerykańskich samolotów transportowych z amerykańskiej bazy lotniczej w Osan od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Wśród nich były samoloty C-5 Galaxy i C-17 Globemaster, które są wykorzystywane do przerzutu zestawów Patriot i THAAD. 

Jaki sygnał wyślą USA, zabierając zestawy Patriot z Korei Południowej?

Jeśli dojdzie do przerzutu zestawów Patriot z Korei Południowej na Bliski Wschód, stanie się to w związku z informacjami, iż państwom Zatoki Perskiej, atakowanym przez Iran, kończą się pociski przechwytujące używane do zwalczania irańskich dronów i pocisków balistycznych oraz manewrujących. Będzie to jednak również sygnał, że dla USA priorytetem jest Bliski Wschód, a nie Azja. Może pojawić się też wrażenie, że USA są zaskoczone oporem stawianym przez Iran.

