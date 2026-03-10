Lee poinformował rząd, że Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych w Korei (amerykańskie dowództwo kierujące kontyngentem USA w tym kraju) mogą wywieźć część systemów obrony powietrznej za granicę, zgodnie z własnymi potrzebami militarnymi. – Wyraziliśmy sprzeciw, ale rzeczywistość jest taka, że nie jesteśmy w stanie przeforsować naszego stanowiska – podkreślił prezydent Korei Południowej.

Reklama Reklama

Korea Południowa zapewnia, że nawet bez amerykańskich zestawów Patriot będzie w stanie odstraszać Koreę Północną

W Korei Południowej stacjonuje ok. 28,5 tys. żołnierzy USA. Ich zadaniem jest wzmocnienie obronności kraju wobec zagrożenia ze strony Korei Północnej. W Korei Południowej stacjonują dwa bataliony zestawów Patriot – jeden batalion to 4 baterie.

Jak działa zestaw Patriot Foto: PAP

Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun w piątek informował, że Waszyngton rozmawiał z Seulem o przebazowaniu baterii systemu Patriot z Korei Południowej na Bliski Wschód, gdzie trwają ataki odwetowe Iranu m.in. na amerykańskie bazy wojskowe, po po tym, jak USA i Izrael 28 lutego zaatakowały z powietrza Iran i kontynuują naloty i uderzenia rakietowe na ten kraj.

Odpowiadając na obawy dotyczące gotowości Korei Południowej do odpierania potencjalnych ataków powietrznych ze strony Korei Północnej, Lee podkreślił, że nawet jeśli Amerykanie zabiorą swoje aktywa wojskowe z kraju, nie będzie to stanowiło „poważnego osłabienia” dla jej potencjału w zakresie odstraszania.