Kongres Wyzwań Zdrowotnych
Tegoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się w dniach 12–13 marca w Katowicach
W dniach 12–13 marca 2026 r. w Katowicach odbędzie się XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC – Health Challenges Congress). Tegoroczna edycja wydarzenia jest organizowana pod hasłem „Nowe strategie dla zdrowia. Czas na redefinicję celów i wyzwań”. Spotkanie zgromadzi przedstawicieli wszystkich środowisk mających wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia – od administracji publicznej i instytucji państwowych, przez lekarzy i pielęgniarki, po menedżerów placówek medycznych, ekspertów branży farmaceutycznej oraz organizacje pacjenckie.
Uczestnicy kongresu nie tylko przeanalizują aktualne problemy systemu zdrowia, ale również podejmą próbę wypracowania konkretnych rozwiązań, które mogą zostać wdrożone w szpitalach, poradniach i instytucjach publicznych.
Program XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych koncentruje się na najważniejszych problemach, z którymi mierzy się obecnie ochrona zdrowia. Mowa o skutkach starzenia się społeczeństwa, rosnących kosztach leczenia, szybkim rozwoju nowych technologii oraz rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa w związku z niestabilną sytuacją geopolityczną. Program będzie również poświęcony zagadnieniom dotyczącym zdrowia psychicznego. Swój głos w debacie będą mieli pacjenci oraz młode osoby.
Eksperci będą rozmawiać również o reformach szpitalnictwa, modelu finansowania ochrony zdrowia oraz efektywności działania placówek medycznych. W centrum dyskusji znajdą się także kwestie związane z polityką lekową, dostępnością leków, bezpieczeństwem łańcuchów dostaw oraz rolą krajowej produkcji farmaceutyków. Eksperci zajmą się też omówieniem wyzwań kadrowych związanych z niedoborem personelu medycznego i presją płacową w sektorze ochrony zdrowia.
Jednym z ważnych tematów kongresu będzie rosnąca rola danych i nowych technologii w medycynie. Dyskusje obejmą rozwój systemów e-zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji, digitalizację dokumentacji medycznej oraz kwestie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia. Eksperci będą analizować także możliwości wykorzystania telemedycyny i nowych narzędzi cyfrowych w diagnostyce oraz monitorowaniu pacjentów.
Osobny blok tematyczny poświęcony zostanie jakości leczenia, bezpieczeństwu pacjentów oraz profilaktyce zdrowotnej. Uczestnicy kongresu poruszą również problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zwracając uwagę na dostępność wsparcia i rolę szkoły oraz środowiska lokalnego. Wydarzeniu towarzyszyć będą także inicjatywy promujące dobre praktyki w ochronie zdrowia. Jak co roku zostaną przyznane nagrody dla osób i instytucji zaangażowanych w rozwój systemu.
XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych co roku gromadzi kilka tysięcy uczestników i stanowi jedno z najważniejszych w Europie forów dyskusji o przyszłości ochrony zdrowia. Na tegorocznej liście prelegentów znaleźli się m.in. Jolanta Sobierańska-Grenda – ministra zdrowia, Łukasz Balwicki – konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, Artur Białkowski – prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej i prezes Medicover oraz Bartłomiej Ł. Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta. Rejestracja uczestników tegorocznej edycji trwa do 11 marca, do godziny 15 i odbywa się na oficjalnej stronie wydarzenia.
