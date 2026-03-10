Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych oraz jaki jest jego główny cel?

Jakie kluczowe wyzwania stoją obecnie przed systemem ochrony zdrowia?

Jakie konkretne obszary będą przedmiotem dyskusji?

W dniach 12–13 marca 2026 r. w Katowicach odbędzie się XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC – Health Challenges Congress). Tegoroczna edycja wydarzenia jest organizowana pod hasłem „Nowe strategie dla zdrowia. Czas na redefinicję celów i wyzwań”. Spotkanie zgromadzi przedstawicieli wszystkich środowisk mających wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia – od administracji publicznej i instytucji państwowych, przez lekarzy i pielęgniarki, po menedżerów placówek medycznych, ekspertów branży farmaceutycznej oraz organizacje pacjenckie.

Najważniejsze wyzwania systemu ochrony zdrowia

Uczestnicy kongresu nie tylko przeanalizują aktualne problemy systemu zdrowia, ale również podejmą próbę wypracowania konkretnych rozwiązań, które mogą zostać wdrożone w szpitalach, poradniach i instytucjach publicznych.

Program XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych koncentruje się na najważniejszych problemach, z którymi mierzy się obecnie ochrona zdrowia. Mowa o skutkach starzenia się społeczeństwa, rosnących kosztach leczenia, szybkim rozwoju nowych technologii oraz rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa w związku z niestabilną sytuacją geopolityczną. Program będzie również poświęcony zagadnieniom dotyczącym zdrowia psychicznego. Swój głos w debacie będą mieli pacjenci oraz młode osoby.