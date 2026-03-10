Reklama

Przed nami XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych i debata o przyszłości ochrony zdrowia

W połowie marca Katowice staną się miejscem debaty o przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. Podczas XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych eksperci, przedstawiciele administracji, lekarze i organizacje pacjenckie będą rozmawiać o wyzwaniach stojących przed systemem oraz o możliwych rozwiązaniach.

Publikacja: 10.03.2026 12:00

Tegoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się w dniach 12–13 marca w Katowicach

Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Foto: Imago Public Relations

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych oraz jaki jest jego główny cel?
  • Jakie kluczowe wyzwania stoją obecnie przed systemem ochrony zdrowia?
  • Jakie konkretne obszary będą przedmiotem dyskusji?

W dniach 12–13 marca 2026 r. w Katowicach odbędzie się XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC – Health Challenges Congress). Tegoroczna edycja wydarzenia jest organizowana pod hasłem „Nowe strategie dla zdrowia. Czas na redefinicję celów i wyzwań”. Spotkanie zgromadzi przedstawicieli wszystkich środowisk mających wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia – od administracji publicznej i instytucji państwowych, przez lekarzy i pielęgniarki, po menedżerów placówek medycznych, ekspertów branży farmaceutycznej oraz organizacje pacjenckie.

Najważniejsze wyzwania systemu ochrony zdrowia

Uczestnicy kongresu nie tylko przeanalizują aktualne problemy systemu zdrowia, ale również podejmą próbę wypracowania konkretnych rozwiązań, które mogą zostać wdrożone w szpitalach, poradniach i instytucjach publicznych.

Program XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych koncentruje się na najważniejszych problemach, z którymi mierzy się obecnie ochrona zdrowia. Mowa o skutkach starzenia się społeczeństwa, rosnących kosztach leczenia, szybkim rozwoju nowych technologii oraz rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa w związku z niestabilną sytuacją geopolityczną. Program będzie również poświęcony zagadnieniom dotyczącym zdrowia psychicznego. Swój głos w debacie będą mieli pacjenci oraz młode osoby.

Jakie tematy zostaną jeszcze poruszone podczas tegorocznej edycji kongresu?

Eksperci będą rozmawiać również o reformach szpitalnictwa, modelu finansowania ochrony zdrowia oraz efektywności działania placówek medycznych. W centrum dyskusji znajdą się także kwestie związane z polityką lekową, dostępnością leków, bezpieczeństwem łańcuchów dostaw oraz rolą krajowej produkcji farmaceutyków. Eksperci zajmą się też omówieniem wyzwań kadrowych związanych z niedoborem personelu medycznego i presją płacową w sektorze ochrony zdrowia.

Jednym z ważnych tematów kongresu będzie rosnąca rola danych i nowych technologii w medycynie. Dyskusje obejmą rozwój systemów e-zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji, digitalizację dokumentacji medycznej oraz kwestie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia. Eksperci będą analizować także możliwości wykorzystania telemedycyny i nowych narzędzi cyfrowych w diagnostyce oraz monitorowaniu pacjentów.

Osobny blok tematyczny poświęcony zostanie jakości leczenia, bezpieczeństwu pacjentów oraz profilaktyce zdrowotnej. Uczestnicy kongresu poruszą również problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zwracając uwagę na dostępność wsparcia i rolę szkoły oraz środowiska lokalnego. Wydarzeniu towarzyszyć będą także inicjatywy promujące dobre praktyki w ochronie zdrowia. Jak co roku zostaną przyznane nagrody dla osób i instytucji zaangażowanych w rozwój systemu. 

XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych co roku gromadzi kilka tysięcy uczestników i stanowi jedno z najważniejszych w Europie forów dyskusji o przyszłości ochrony zdrowia. Na tegorocznej liście prelegentów znaleźli się m.in. Jolanta Sobierańska-Grenda – ministra zdrowia, Łukasz Balwicki – konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, Artur Białkowski – prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej i prezes Medicover oraz Bartłomiej Ł. Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta. Rejestracja uczestników tegorocznej edycji trwa do 11 marca, do godziny 15 i odbywa się na oficjalnej stronie wydarzenia.

