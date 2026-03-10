Prof. Tomasz Szczapa objął stanowisko po prof. Ewie Helwich. W tle jej odwołania przez Ministerstwo Zdrowia był spór o szczepienia przeciwko gruźlicy w kontekście nowego badania pilotażowego noworodków w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID).

Co dalej ze szczepieniami przeciw gruźlicy?

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia konsultant poinformował, że pilotaż w kierunku SCID zostanie zakończony w tym roku. Dopiero później podjęte zostaną decyzje o tym, czy i jak będzie kontynuowany. Obecnie priorytetem jest zapewnienie ciągłości programu szczepień ochronnych.

– Jeżeli test w kierunku SCID dołączy do listy badań przesiewowych na stałe, wtedy docelowo widzę dwie możliwości: modyfikację podejścia do diagnostyki w kierunku SCID lub modyfikację Programu Szczepień Ochronnych – przyznał Prof. Tomasz Szczapa i w dalszej części rozmowy z Rynkiem Zdrowia dodał: – Na dziś jeden wniosek wydaje się kluczowy – jeżeli program miałby być kontynuowany, konieczne będzie jednoznaczne rozwiązanie wątpliwości dotyczących szczepienia przeciwko gruźlicy.

Konsultant wskazał również na inne wyzwania stojące przed polską neonatologią, w tym na kwestie kadrowe. W tym kontekście, jak zauważył, ważne jest utrzymanie w zawodzie doświadczonych specjalistów. Równie istotne jest zachowanie ciągłości pracy oddziałów, zwłaszcza III stopnia referencji, ponieważ „[…] mniejsze ośrodki »drenują« z personelu te większe, które zajmują się pacjentami w cięższym stanie i najbardziej tej kadry potrzebują”.