Reklama

Nie tylko szczepienia przeciw gruźlicy. Konsultant o priorytetach w neonatologii

Niedawny spór o szczepienia przeciw gruźlicy przysłonił istotę badań pilotażowych w kierunku SCID, przyznał w rozmowie z Rynkiem Zdrowia prof. Tomasz Szczapa, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii. Opowiedział również o najważniejszych kwestiach związanych z polską neonatologią.

Publikacja: 10.03.2026 10:11

Prof. Tomasz Szczapa zabrał głos w sprawie m.in. szczepień przeciw gruźlicy i przyszłości neonatolog

Prof. Tomasz Szczapa zabrał głos w sprawie m.in. szczepień przeciw gruźlicy i przyszłości neonatologii

Foto: xy / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Prof. Tomasz Szczapa objął stanowisko po prof. Ewie Helwich. W tle jej odwołania przez Ministerstwo Zdrowia był spór o szczepienia przeciwko gruźlicy w kontekście nowego badania pilotażowego noworodków w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID).

Czytaj więcej

Pielęgniarki sprzeciwiają się projektowi nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie
Praca, Emerytury i renty
Pielęgniarki przeciwne planom MZ. 16 marca rozmowy o podwyżkach

Co dalej ze szczepieniami przeciw gruźlicy?

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia konsultant poinformował, że pilotaż w kierunku SCID zostanie zakończony w tym roku. Dopiero później podjęte zostaną decyzje o tym, czy i jak będzie kontynuowany. Obecnie priorytetem jest zapewnienie ciągłości programu szczepień ochronnych.

– Jeżeli test w kierunku SCID dołączy do listy badań przesiewowych na stałe, wtedy docelowo widzę dwie możliwości: modyfikację podejścia do diagnostyki w kierunku SCID lub modyfikację Programu Szczepień Ochronnych – przyznał Prof. Tomasz Szczapa i w dalszej części rozmowy z Rynkiem Zdrowia dodał: – Na dziś jeden wniosek wydaje się kluczowy – jeżeli program miałby być kontynuowany, konieczne będzie jednoznaczne rozwiązanie wątpliwości dotyczących szczepienia przeciwko gruźlicy.

Konsultant wskazał również na inne wyzwania stojące przed polską neonatologią, w tym na kwestie kadrowe. W tym kontekście, jak zauważył, ważne jest utrzymanie w zawodzie doświadczonych specjalistów. Równie istotne jest zachowanie ciągłości pracy oddziałów, zwłaszcza III stopnia referencji, ponieważ „[…] mniejsze ośrodki »drenują« z personelu te większe, które zajmują się pacjentami w cięższym stanie i najbardziej tej kadry potrzebują”. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej: Spór o szczepienia przesłonił istotę pilotażu. Konsultant: jeden wniosek wydaje się kluczowy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wyniki badania sugerują, że w części przypadków problemy z koncentracją mogą wynikać nie tyle z same
Leki i terapie
Leki na ADHD działają inaczej, niż sądzono. Kluczowy okazuje się sen. Wyniki badania
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
64 tys. pacjentów z ADHD w Polsce. Eksperci: "Rozpoznania podczas kilkuminutowej wizyty"
Leki i terapie
W Polsce brakuje standardów diagnostycznych ADHD? Ośmiokrotny wzrost rozpoznań
Najbardziej uderzającym wnioskiem z analizy 221 zestawów danych jest całkowity brak wysokiej jakości
Leki i terapie
Przełomowy raport o ADHD. Wiemy, które terapie naprawdę działają, a które to strata czasu
Dorośli i dzieci biorący udział w testach odczuwali statystycznie istotną poprawę już po pierwszym t
Leki i terapie
Nadchodzi „trzecia droga” w farmakoterapii ADHD. Czym różni się od obecnych leków?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama