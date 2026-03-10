Przez lata w medycynie i neurobiologii dominowało przekonanie, że stymulanty stosowane w ADHD poprawiają koncentrację poprzez bezpośredni wpływ na mechanizmy uwagi i kontroli poznawczej. Rola motywacji, nagrody i ogólnego pobudzenia była wprawdzie dostrzegana, ale traktowana raczej jako zjawisko wtórne, a nie główny mechanizm działania leków. Teraz może się to zmienić. Autorzy badania, opublikowanego w grudniu w „Cell”, przeanalizowali dane z rządowego projektu badawczego obejmującego 11 875 dzieci w wieku 8–11 lat. Były to zarówno dzieci z diagnozą ADHD, jak i bez niej. Część z nich przyjmowała leki stymulujące w dniu badania rezonansem magnetycznym, część nie.