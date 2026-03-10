Reklama

Koniec znanego od lat paradygmatu. Leki na ADHD działają zupełnie inaczej, niż sądzono

Analiza rezonansem magnetycznym prawie 12 tys. dzieci wykazała, że stymulanty stosowane w ADHD nie wywołują istotnych zmian w obszarach mózgu odpowiedzialnych za koncentrację i kontrolę poznawczą. Dane z badania opublikowanego w „Cell” wskazują na inny mechanizm działania leków, niż dotychczas zakładano.

Publikacja: 10.03.2026 09:46

Wyniki badania sugerują, że w części przypadków problemy z koncentracją mogą wynikać nie tyle z samego ADHD, co z chronicznego niedoboru snu.

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego największe w historii badanie neuroobrazowe podważa dotychczasowe przekonanie o wpływie leków na ADHD na ośrodki uwagi w mózgu?
  • Które konkretne obszary mózgu wykazują największą aktywność przy stosowaniu stymulantów?
  • Dlaczego u dzieci bez diagnozy ADHD leki te nie poprawiają wyników w nauce ani zdolności poznawczych?
  • Na czym polega mechanizm „podwójnego uderzenia”, który sprawia, że trudne zadania przestają być postrzegane jako nieprzyjemne?
Przez lata w medycynie i neurobiologii dominowało przekonanie, że stymulanty stosowane w ADHD poprawiają koncentrację poprzez bezpośredni wpływ na mechanizmy uwagi i kontroli poznawczej. Rola motywacji, nagrody i ogólnego pobudzenia była wprawdzie dostrzegana, ale traktowana raczej jako zjawisko wtórne, a nie główny mechanizm działania leków. Teraz może się to zmienić. Autorzy badania, opublikowanego w grudniu w „Cell”, przeanalizowali dane z rządowego projektu badawczego obejmującego 11 875 dzieci w wieku 8–11 lat. Były to zarówno dzieci z diagnozą ADHD, jak i bez niej. Część z nich przyjmowała leki stymulujące w dniu badania rezonansem magnetycznym, część nie.

