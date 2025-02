Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej: Diagnostyka w onkologii może odciążyć system

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Reforma szpitali. Nie będzie przymusowego zamykania porodówek Najnowsze plany resortu zdrowia dotyczące reformy szpitali przedstawił w podcaście Rzecz o Zdrowiu „Rzeczpospolitej” wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz. Decyzję o likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego ma podejmować dyrektor szpitala w porozumieniu z organem założycielskim, np. starostą powiatowym.

Ministerstwo Zdrowia dostrzega potrzebę refundowania diagnostyki genetycznej?

Niedawno resort zdrowia ogłosił refundację badanie qRT-PCR, które ma być dostępne w trybie ambulatoryjnym. To wątek, który dotyczy konkretnych grup nowotworów, głównie nowotworów hematologicznych, i nie obejmuje guzów litych.

W onkologii guzów litych czekamy na dwie istotne zmiany. Pierwsza to wprowadzenie zaawansowanych testów genetycznych opartych na sekwencjonowaniu następnej generacji (NGS-CGP) w szerokim ujęciu, czyli kompleksowym profilowaniu genomowym w raku jajnika i raku płuca. W ostatnich dniach wiceminister zdrowia Katarzyna Demkow poinformowała, że prace nad tym rozwiązaniem są na ukończeniu i w najbliższych tygodniach eksperci otrzymają ostateczną wersję propozycji do konsultacji. Środowisko onkologiczne, lekarze oraz organizacje pacjenckie z dużym entuzjazmem przyjęły tę informację, ponieważ wdrożenie tak zaawansowanego badania genetycznego z pewnością zwiększy możliwości terapeutyczne zarówno w raku jajnika, jak i raku płuca.

Na czym polega ta metoda badań?

Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) to technika biologii molekularnej umożliwiająca odczyt sekwencji DNA lub RNA. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które koncentrują się na analizie wybranych fragmentów genów w celu wykrycia określonych mutacji, NGS pozwala na jednoczesne zbadanie wielu genów z wysoką rozdzielczością. Dzięki tej technologii możliwa jest identyfikacja nie tylko prostych zmian genetycznych, ale także bardziej złożonych zaburzeń. To kompleksowa metoda, która łączy w sobie wiele testów w jednym badaniu. Oznacza to, że wykonując jedno szerokie badanie, uzyskujemy wszystkie niezbędne dane do podejmowania decyzji terapeutycznych, bez konieczności przeprowadzania wielu oddzielnych testów w poszukiwaniu pojedynczych zmian.

Jaka jest druga ze zmian, na którą czeka środowisko onkologiczne?

Chodzi o dostęp do zaawansowanych badań genetycznych wykonywanych z materiału świeżego w trybie ambulatoryjnym. Dotyczy to głównie nowotworów BRCA-zależnych, takich jak rak piersi czy rak trzustki, gdzie badanie genetyczne jest kluczowe do kwalifikacji pacjenta do terapii celowanej, bo to geny BRCA1/2 odpowiadają w znacznym stopniu za chorobę. Obecnie finansowanie takiego badania jest możliwe wyłącznie w warunkach hospitalizacji – pacjent musi zostać przyjęty do szpitala, przy okazji takiego uzasadnionego przyjęcia można zlecić to badanie. W trybie ambulatoryjnym, czyli na wizycie u lekarza w przychodni specjalistycznej, nie ma obecnie możliwości zlecenia badania genetycznego z materiału świeżego (krew obwodowa), co stanowi istotne ograniczenie w dostępie do nowoczesnej diagnostyki genetycznej.