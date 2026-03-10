4 min. 54 sek.

Jak mądrze korzystać z AI? Firmy zaczynają realne wdrożenia i szukają „wartości”

Sztuczna inteligencja w Polsce wychodzi z fazy entuzjazmu i wchodzi w etap realnych wdrożeń – choć często dzieje się to poza oficjalnymi statystykami. Eksperci, przedstawiciele biznesu i administracji publicznej podczas debaty „Rzeczpospolitej” dyskutowali o tym, gdzie dziś naprawdę wykorzystuje się AI, jakie niesie ona szanse i zagrożenia oraz czy Polska ma szansę stać się ważnym graczem w wyścigu technologicznym.



Debata zatytułowana „Jak mądrze wykorzystać AI w biznesie, nauce i administracji publicznej?” miała pokazać stan wdrażania sztucznej inteligencji w Polsce, ograniczenia, potencjał i kierunki odpowiedzialnego rozwoju. I przyniosła wiele nieoczywistych wniosków. Debata jest elementem nowego projektu „Rzeczpospolitej” AI Made in Poland.

