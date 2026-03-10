Irańskie piłkarski przed meczem z Filipinami
O przyznaniu azylu pięciu irańskim piłkarkom poinformował minister spraw wewnętrznych Australii Tony Burke. Od kilku dni drużyna była obiektem licznych spekulacji, po tym, jak zawodniczki nie odśpiewały irańskiego hymnu przed swoim meczem – informuje agencja Associated Press.
Irańska drużyna przybyła do Australii na Puchar Azji w piłce nożnej kobiet w zeszłym miesiącu, jeszcze przed wybuchem wojny w Iranie. Zespół odpadł z turnieju w weekend. Zawodniczki stanęły przed perspektywą powrotu do kraju, który od 28 lutego jest atakowany z powietrza przez USA i Izrael, na co odpowiada atakami odwetowymi m.in. na sojuszników USA na Bliskim Wschodzie.
Od kilku dni społeczność irańska w Australii wzywała australijski rząd do udzielenia pomocy kobietom. Na przyznanie im azylu naciskał również prezydent Donald Trump. W poniedziałek wieczorem zawodniczki odwiedziła w hotelu agentka migracyjna i członkini społeczności irańsko-australijskiej. Przekazała im, jakie możliwości oferuje im Australia.
– Powiedziałam im, że jeśli przyjmą tę ofertę, czeka je tutaj wspaniała przyszłość. Będą cieszyć się większym szacunkiem. Nie będą poddawane licznym represjom, których doświadczały w swoim kraju. Były zachwycone – relacjonuje Naghmeh Danai. – Jednocześnie zrozumiałe jest, że była to dla nich bardzo trudna decyzja, biorąc pod uwagę, że mają rodziny w ojczyźnie, a przyjechały tutaj jedynie po to, by rywalizować w zawodach – dodała Danai.
We wtorek nad ranem funkcjonariusze australijskiej policji federalnej przetransportowali z hotelu pięć kobiet „w bezpieczne miejsce” po tym, jak te złożyły wnioski o azyl.
Kobiety następnie spotkały się z ministrem spraw wewnętrznych Tonym Burke’em, a proces przyznawania im wiz humanitarnych został sfinalizowany. Minister poinformował o tym dziennikarzy kilka godzin później.
– Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak trudna była to decyzja dla każdej z tych kobiet, ale ubiegłej nocy z pewnością panowała radość i ulga – powiedział Tony Burke.
Australijski minister opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia uśmiechniętych i klaszczących kobiet w momencie podpisywania dokumentów. „Tej nocy mogłem powiedzieć pięciu kobietom z irańskiej reprezentacji kobiet w piłce nożnej, że mogą zostać w Australii, że są tu bezpieczne i że mogą poczuć się jak w domu” – napisał Tony Burke na portalu X.
Minister dodał, że kobiety, którym przyznano azyl, wyraziły zgodę na publikację ich nazwisk i zdjęć. Zaznaczył również, że zawodniczki chciały jasno podkreślić, iż „nie są aktywistkami politycznymi”.
Irańskie media państwowe nie odniosły się jeszcze do informacji o zawodniczkach ubiegających się o azyl.
Jeszcze w niedzielę główna trenerka irańskiej drużyny, Marziyeh Jafari, mówiła, że zawodniczki „chcą wrócić do Iranu tak szybko, jak to możliwe”. Oficjalna kadra na turniej obejmowała 26 zawodniczek, a także trenerów. Minister Burke oświadczył, że oferta azylu została złożona wszystkim członkom zespołu.
– Te kobiety cieszą się w Australii ogromną popularnością, ale zdajemy sobie sprawę, że znajdują się w strasznie trudnej sytuacji w związku z podejmowanymi decyzjami – powiedział Burke. – Możliwość rozmowy z australijskimi urzędnikami pozostanie dla nich otwarta, jeśli tylko wyrażą taką wolę – dodał minister.
We wtorek przed hotelem drużyny doszło do zamieszania. Zgromadzone przed nimi osoby próbowały uniemożliwić odjazd białego autobusu z przyciemnianymi szybami, który prawdopodobnie przewoził resztę zespołu. Wśród protestujących były osoby ubrane w biało-czerwono-zielone barwy lub trzymające irańskie przedrewolucyjne flagi, używane przez irańską opozycję jako symbol sprzeciwu wobec obecnego reżimu. Niektórzy skandowali „Ratujcie nasze dziewczęta” oraz „Prosimy, działajcie teraz”. Opóźnienie trwało jednak zaledwie kilka minut.
Podczas turnieju kobiety przeważnie odmawiały komentarzy na temat sytuacji w kraju. Irańska napastniczka Sara Didar dławiła łzy podczas środowej konferencji prasowej, dzieląc się obawami o swoje rodziny i wszystkich Irańczyków. Uwagę mediów przyciągnęło milczenie zawodniczek podczas hymnu przed inauguracyjnym meczem z Koreą Południową w zeszłym tygodniu. Przez jednych zostało to odebrane jako akt oporu wobec reżimu w Teheranie, a przez innych jako wyraz żałoby. Drużyna nie wyjaśniła tej kwestii. Przed pozostałymi dwoma meczami zawodniczki śpiewały hymn i salutowały podczas jego trwania.
– Australijczycy zostali poruszeni losem tych dzielnych kobiet. Są tutaj bezpieczne i powinny czuć się tutaj jak domu – powiedział dziennikarzom we wtorek premier Anthony Albanese.
Premier Australii dodał, że urzędnicy „jasno przedstawili” zawodniczkom oferty wsparcia. – Musiały one to rozważyć i zrobić to w sposób, który nie stwarzałby zagrożenia dla nich samych ani dla ich rodzin i przyjaciół w Iranie – dodał.
Do udzielenia zawodniczkom azylu wzywał w poniedziałek Donald Trump. Prezydent USA skrytykował Australię w mediach społecznościowych, twierdząc, że kraj ten „popełnia straszny błąd humanitarny, pozwalając, by drużyna została zmuszona do powrotu do Iranu, gdzie najprawdopodobniej zostaną zabite”. Trump dodał: „USA je przyjmą, jeśli wy nie chcecie”. W kolejnym wpisie Trump pochwalił premiera Australii, pisząc: „Zajął się tym! Pięcioma już się zaopiekowano, a reszta jest w drodze”.
