– Powiedziałam im, że jeśli przyjmą tę ofertę, czeka je tutaj wspaniała przyszłość. Będą cieszyć się większym szacunkiem. Nie będą poddawane licznym represjom, których doświadczały w swoim kraju. Były zachwycone – relacjonuje Naghmeh Danai. – Jednocześnie zrozumiałe jest, że była to dla nich bardzo trudna decyzja, biorąc pod uwagę, że mają rodziny w ojczyźnie, a przyjechały tutaj jedynie po to, by rywalizować w zawodach – dodała Danai.

We wtorek nad ranem funkcjonariusze australijskiej policji federalnej przetransportowali z hotelu pięć kobiet „w bezpieczne miejsce” po tym, jak te złożyły wnioski o azyl.

Irańskie piłkarki spotkały się z szefem MSW Australii. „Trudna decyzja, ale też radość i ulga”

Kobiety następnie spotkały się z ministrem spraw wewnętrznych Tonym Burke’em, a proces przyznawania im wiz humanitarnych został sfinalizowany. Minister poinformował o tym dziennikarzy kilka godzin później.

– Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak trudna była to decyzja dla każdej z tych kobiet, ale ubiegłej nocy z pewnością panowała radość i ulga – powiedział Tony Burke.

Australijski minister opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia uśmiechniętych i klaszczących kobiet w momencie podpisywania dokumentów. „Tej nocy mogłem powiedzieć pięciu kobietom z irańskiej reprezentacji kobiet w piłce nożnej, że mogą zostać w Australii, że są tu bezpieczne i że mogą poczuć się jak w domu” – napisał Tony Burke na portalu X.

Minister dodał, że kobiety, którym przyznano azyl, wyraziły zgodę na publikację ich nazwisk i zdjęć. Zaznaczył również, że zawodniczki chciały jasno podkreślić, iż „nie są aktywistkami politycznymi”.