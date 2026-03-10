We wtorek prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by porozmawiać o przedstawionej przez siebie propozycji „polskiego SAFE 0 proc.”, która ma być alternatywą dla udziału Polski w unijnym programie SAFE.

Spór o SAFE. Prezydent Karol Nawrocki proponuje „polski SAFE 0 proc.”

Prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ustawy wdrażającej SAFE, przyjętej przez Sejm. Program SAFE przewiduje wzięcie przez Polskę ok. 44 mld euro (180 mld zł) pożyczki, która musiałaby być spłacana przez kilkadziesiąt lat. Pieniądze miałyby być wydane na wzmocnienie obronności, a odpowiednie umowy trzeba by podpisać najpóźniej w maju bieżącego roku.

Prezydent zarysował wizję „polskiego SAFE 0 proc.” w towarzystwie prezes NBP Adama Glapińskiego. Mówił, że chodzi o projekt, który miałby zagwarantować 185 mld zł, „które nie będą się wiązać z żadnymi odsetkami, nie będą się wiązać z kredytem do roku 2070”, a które będzie można wydać na wzmocnienie Sił Zbrojnych RP. W poniedziałek Karol Nawrocki w kontekście pożyczki SAFE odbył konsultacje z szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą oraz szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem.

Prof. Leszek Balcerowicz komentuje plan Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego. „Fałszywa alternatywa”

We wtorek w radiowej Trójce o ocenę „polskiego SAFE 0 proc.” pytany był prof. Leszek Balcerowicz – ekonomista odpowiedzialny za transformację gospodarki na początku lat 90. (autor tzw. planu Balcerowicza), były wicepremier i były minister finansów. Stwierdził on, że takiej propozycji „nie należy traktować poważnie”. – Wadliwość tej propozycji została zdemaskowana przez wielu analityków i ja też jestem tego zdania – powiedział.