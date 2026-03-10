Z tego artykułu się dowiesz: Czym zajmie się fundacja stworzona przez Pierwszą Damę Martę Nawrocką?

Kto zasiada w organach fundacji i jakie są ich kluczowe powiązania?

Jakie potencjalne ryzyka w kontekście finansowania i transparentności eksperci wiążą z działalnością fundacji żon prezydentów RP?

w czym fundacja Marty Nawrockiej przypomina fundację Jolanty Kwaśniewskiej?

Małżonka prezydenta Nawrockiego, by móc uczestniczyć w życiu publicznym męża, musiała zrezygnować z pracy w Krajowej Administracji Skarbowej w Gdańsku (przeszła na emeryturę po 18 latach pracy). Teraz zamierza skupić się na prowadzeniu Fundacji Pierwszej Damy „Blisko ludzkich spraw”.

Reklama Reklama

„Od momentu powstania Fundacji wpłynęło do nas bardzo wiele wiadomości, zarówno z prośbami o pomoc, jak i z deklaracjami wsparcia naszej działalności czy chęcią podjęcia wolontariatu. Każdy mail jest przez nas rozpatrywany indywidualnie i z należytą uwagą. Obecnie jednak Fundacja znajduje się w fazie startowej i organizacyjnej, w związku z czym nie jesteśmy jeszcze w stanie odpowiedzieć pozytywnie na wszystkie zgłoszenia ani udzielić wsparcia każdej osobie, która się do nas zwraca” – tak fundacja założona przez Martę Nawrocką, żonę prezydenta Karola Nawrockiego, odpowiedziała „Rzeczpospolitej” na pytanie o zainteresowanie jej nową inicjatywą. Jej główne cele to walka z hejtem wśród dzieci („Hejt off”) i program „Oddech dla bohaterek”, który ma odciążać matki dzieci niepełnosprawnych.

Fundację zarejestrowano 2 lutego w warszawskim sądzie. W Radzie fundacji zasiada Daniel Nawrocki, syn prezydenckiej pary (jest nieślubnym dzieckiem Marty Nawrockiej), Alicja Stefaniuk (fotografka w Kancelarii Prezydenta) oraz Natalia Suchorska (również z otoczenia pierwszej damy z Pałacu). Prezesem jest nieznany szerzej, związany z Gdańskiem, Tomasz Krzemiński. Kim jest i jak znalazł się w fundacji Marty Nawrockiej? Organizacja odpowiada nam: „Od początku swojej drogi zawodowej związany jest z pracą z młodzieżą wymagającą szczególnego wsparcia i stabilności. Jest absolwentem pedagogiki, ukończył także studium zarządzania zasobami ludzkimi oraz studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego. Pracował w Gdańskich Domach dla Dzieci, gdzie na co dzień wspierał młodzież doświadczającą kryzysów emocjonalnych i problemów psychicznych”.