28. edycja Polskich Nagród Filmowych to wielkie zwycięstwo „Domu dobrego” Wojciecha Smarzowskiego. Tak się już wielokrotnie zdarzało, że środowisko filmowe honorowało swoimi nagrodami filmy pominięte przez gremia jurorskie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak stało się i w tym roku. Jurorzy gdyńscy odwrócili się od „Domu dobrego”. Ale potem nie zawiodła publiczność. 2,5 miliona widzów na tym znakomitym filmie o przemocy domowej to wielki sukces. Jeszcze ważniejsze może, że po tym filmie kobiety śmielej zaczęły zgłaszać się do instytucji zajmującymi się ofiarami domowej przemocy. Liczba tych zgłoszeń wzrosła o ponad 200 procent.

Sukces Wojciecha Smarzowskiego

Nie zawiodło też środowisko filmowe. Członkowie Polskiej Akademii Filmowej wyróżnili „Dom dobry” w 13 kategoriach. Orły przypadły mu aż w pięciu. Poza nagrodą za najlepszy film roku 2025 nagrody odebrali: Wojciech Smarzowski za reżyserię, Agata Turkot za najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską i Tomasz Schuchardt za najlepszą męską rolę pierwszoplanową, a także Mikołaj Trzaska za muzykę.

Nagroda za najlepszy scenariusz przypadła Piotrowi Domalewskiemu za „Ministrantów”. Jego film zdobył również nagrodę publiczności.

Laury dla twórców „Chopin, Chopin!”

Filmowcy docenili również maestrię twórców „Chopin, Chopin!”. Ta interesująca opowieść o samotności i umieraniu artysty została nagrodzona za scenografię, kostiumy, charakteryzację i dźwięk.