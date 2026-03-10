Rzeczpospolita
Wydarzenia
Najważniejsze Orły dla „Domu dobrego” Wojciecha Smarzowskiego

Za kunszt realizacyjny Polska Akademia Filmowa nagrodziła film „Chopin, Chopin”. Warto też zapamiętać nazwisko debiutantki Emi Buchwald.

Publikacja: 10.03.2026 00:12

Kadr z filmu „Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego

Kadr z filmu „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego

Foto: materiały prasowe

Barbara Hollender

28. edycja Polskich Nagród Filmowych to wielkie zwycięstwo „Domu dobrego” Wojciecha Smarzowskiego. Tak się już wielokrotnie zdarzało, że środowisko filmowe honorowało swoimi nagrodami filmy pominięte przez gremia jurorskie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak stało się i w tym roku. Jurorzy gdyńscy odwrócili się od „Domu dobrego”. Ale potem nie zawiodła publiczność. 2,5 miliona widzów na tym znakomitym filmie o przemocy domowej to wielki sukces. Jeszcze ważniejsze może, że po tym filmie kobiety śmielej zaczęły zgłaszać się do instytucji zajmującymi się ofiarami domowej przemocy. Liczba tych zgłoszeń wzrosła o ponad 200 procent. 

Sukces Wojciecha Smarzowskiego

Nie zawiodło też środowisko filmowe. Członkowie Polskiej Akademii Filmowej wyróżnili „Dom dobry” w 13 kategoriach. Orły przypadły mu aż w pięciu. Poza nagrodą za najlepszy film roku 2025 nagrody odebrali: Wojciech Smarzowski za reżyserię, Agata Turkot za najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską i Tomasz Schuchardt za najlepszą męską rolę pierwszoplanową, a także Mikołaj Trzaska za muzykę. 

Nagroda za najlepszy scenariusz przypadła Piotrowi Domalewskiemu za „Ministrantów”. Jego film zdobył również nagrodę publiczności.

Laury dla twórców „Chopin, Chopin!”

Filmowcy docenili również maestrię twórców „Chopin, Chopin!”. Ta interesująca opowieść o samotności i umieraniu artysty została nagrodzona za scenografię, kostiumy, charakteryzację i dźwięk.

„Franz Kafka” Agnieszki Holland wywiózł z warszawskiego Teatru Polskiego, gdzie odbywała się gala, tylko jedną statuetkę: za zdjęcia Tomasza Naumiuka. 

Duży sukces odniosła debiutantka Emi Buchwald. Opowieść o wchodzącej w życie i walczącej ze swoimi demonami czwórce rodzeństwa „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” przyniosła jej Orła dla odkrycia roku. Grająca jedną z sióstr Karolina Rzepa została uhonorowana za najlepszą rolę drugoplanową. 

Orła za drugoplanową rolę męską odebrał Andrzej Konopka za kreację w filmie „Larp. Miłość, trolle i inne questy”. 

Za najlepszy dokument członkowie Akademii uznali „Pociągi” Macieja Drygasa, a za najlepszy serial - „Heweliusza” Jana Holoubka. I wreszcie za najlepszy film europejski filmowcy uznali rewelacyjny, hiszpański „Sirat” Olivera Laxa. 

Nagrodę za osiągnięcia życia odebrała Krystyna Janda.

Krystyna Janda laureatką Orła
Film
Krystyna Janda laureatką Orła

Podczas gali ogłoszone zostały wyniki wyborów prezesa Polskiej Akademii Filmowej. Został nim ponownie Dariusz Jabłoński.

A gala rozdania Orłów miała jeszcze jednego bohatera. W tym roku poprowadził ją brawurowo aktor Andrzej Konopka. Zrobił to w najlepszym stylu amerykańskich showmanów. Inteligentnie, dowcipnie, pomysłowo i na ogromnym luzie. 

Orły 2026

Najlepszy film: „Dom dobry” 

Reżyseria: Wojciech Smarzowski („Dom dobry”) 

Główna rola kobieca: Agata Turkot („Dom dobry”)

Główna rola męska: Tomasz Schuchardt („Dom dobry”)

Drugoplanowa rola kobieca: Karolina Rzepa („Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”)

Drugoplanowa rola męska: Andrzej Konopka  („Larp, miłość, trolle i inne kwestie”) 

Zdjęcia: Tomasz Naumiuk („Franz Kafka”) 

Scenariusz: Piotr Domalewski („Ministranci”)

Muzyka: Mikołaj Trzaska („Dom dobry”)

Scenografia: Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński (Chopin, Chopin!)

Kostiumy: Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz (Chopin, Chopin!”)

Charakteryzacja: Dariusz Krysiak („Chopin, Chopin!”)

Montaż: Rafał Listopad („Pociągi”)

Dźwięk: Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień („Chopin, Chopin!”)

Dokument: „Pociągi” Maciej Drygas

Odkrycie roku: Emi Buchwald („Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”)

Najlepszy film europejski: „Sirat” Olivera Laxe’a

Najlepszy serial: „Heweliusz” Jana Holoubka

Nagroda publiczności: „Ministranci” Piotra Domalewskiego

Źródło: rp.pl

