Europejski przemysł obronny w nowej rzeczywistości

Rosnące napięcia geopolityczne – od wojny w Ukrainie po eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie – sprawiają, że bezpieczeństwo staje się jednym z kluczowych tematów debaty gospodarczej.

Publikacja: 10.03.2026 00:00

rp.pl

Materiał powstał we wspópracy z PTWP

O strategicznej autonomii Europy w obszarze obronności dyskutować będą uczestnicy 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (22–24 kwietnia 2026 r.) podczas sesji poświęconych przyszłości przemysłu obronnego.

Europa wciąż mierzy się z wyzwaniami strukturalnymi: rozdrobnioną bazą przemysłową, brakiem skali produkcji i zależnością od dostaw kluczowych komponentów – od amunicji i elektroniki po surowce rzadkie. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy kontynent jest w stanie zbudować realną autonomię w produkcji obronnej oraz jak pogłębić współpracę w ramach wspólnych programów zbrojeniowych, standaryzacji i zamówień publicznych. Istotnym wątkiem staje się również wykorzystanie technologii dual use i potencjału sektora cywilnego dla rozwoju zdolności obronnych.

W tej układance rośnie znaczenie Polski i całej Europy Środkowej. Intensywne inwestycje zbrojeniowe – od zakupów nowoczesnego sprzętu po rozwój krajowych kompetencji technologicznych – mają nie tylko wzmacniać bezpieczeństwo państwa, ale także stawać się impulsem rozwojowym dla przemysłu i gospodarki. Kluczowe pozostają pytania o tempo modernizacji, integrację z europejskim łańcuchem wartości obronnej oraz skuteczne finansowanie nowych zdolności produkcyjnych.

Debaty podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego pokażą, czy Europa jest gotowa przejść od deklaracji do budowy realnego potencjału obronnego – i jaką rolę w tym procesie może odegrać Polska.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Zygmunt Berdychowski
