Z tego artykułu dowiesz się: Jakie sprzeczne deklaracje dotyczące konfliktu z Iranem wydał prezydent Donald Trump?

W jaki sposób wypowiedzi prezydenta USA wpłynęły na globalne ceny ropy naftowej?

Jakie obawy gospodarcze wywołał konflikt i w jaki sposób reagują na nie światowi przywódcy?

Dlaczego administracja Trumpa rozważa złagodzenie sankcji nałożonych na rosyjską ropę?

Jakie prognozy ekonomiczne przedstawiają eksperci w kontekście potencjalnej długości trwania konfliktu?

Jakie konkretne działania podejmuje administracja USA, aby ograniczyć negatywne skutki gospodarcze wojny?

Prezydent powiedział, że USA „odliczają minuty” do zniszczenia przywództwa Iranu. – I nie ustąpimy, dopóki wróg nie zostanie całkowicie i zdecydowanie pokonany – powiedział, przy aplauzie sali. – I pamiętajcie, Iran zrobił bardzo wiele złych rzeczy – cytuje prezydenta USA CBS News.

– Już w wielu aspektach zwyciężyliśmy, ale to wciąż za mało. Idziemy naprzód, bardziej zdeterminowani niż kiedykolwiek, by osiągnąć ostateczne zwycięstwo, które raz na zawsze zakończy to długotrwałe zagrożenie – powiedział w czasie przemówienia Trump.

Prezydent powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone uderzyły już w ponad 5 tys. celów, ale niektóre kluczowe pozostawiono „na później”. – Pozostawiliśmy część najważniejszych celów na później – powiedział Trump, dodając, że chodzi m.in. o „produkcję energii elektrycznej i wiele innych rzeczy”.

– Nie zamierzamy tego robić, jeśli nie będziemy musieli – dodał. – Ale są to cele bardzo łatwe do trafienia, a jednocześnie bardzo niszczycielskie w skutkach, jeśli zostaną zaatakowane. Czekamy, żeby zobaczyć, co się wydarzy, zanim w nie uderzymy – dodał.