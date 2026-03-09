Rzeczpospolita
Warszawiacy zapłacą miastu w mObywatelu

Warszawa dołączyła do miast, które umożliwiają mieszkańcom opłacanie należności urzędowych bezpośrednio w aplikacji mObywatel.

Publikacja: 09.03.2026 20:17

Warszawiacy zapłacą miastu w mObywatelu

Foto: AdobeStock

Dorota Gajos-Kaniewska

Przypomnijmy, że już w listopadzie mieszkańcy Warszawy mogli zapłacić  IV ratę podatku od nieruchomości za 2025 rok w rządowej aplikacji. Potem nowa funkcja miała być stopniowo rozszerzana. Teraz dostęp do usługi ePłatności w mObywatel ma ponad 1,8 mln mieszkańców stolicy. Mogą bez wychodzenia z domu i bez prowizji opłacić:

  • podatek od nieruchomości,
  • łączne zobowiązanie pieniężne,
  • podatek rolny (osoby fizyczne),
  • podatek leśny (osoby fizyczne).
Katalog zobowiązań dostępnych do opłacenia w aplikacji będzie dalej rozszerzany. 

Z perspektywy mieszkańców ePłatności to wygoda i oszczędność czasu, czyli w praktyce możliwość szybk
Samorządy coraz bardziej cyfrowe

Z  ePłatności korzystają 194 urzędy i 10 milionów obywateli

Jak poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, Warszawa jest kolejną gminą, która dołączyła do platformy ePłatności, rozwijającej się od 3 lat. Obecnie korzystają z niej 194 urzędy, co oznacza dostęp do rozwiązania dla około 10 milionów mieszkańców. Dotychczas zrealizowano 762 465 płatności o łącznej wartości ponad 70,5 mln zł.

Samorządy mogą dodawać do systemu kolejne należności (np. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za psa), dzięki czemu mieszkańcy będą mogli załatwiać coraz więcej spraw online.

Najszerszy katalog zobowiązań możliwych do opłaty udostępniły swoim mieszkańcom Sanok, Grabowiec, Szypliszki i Bierutów. Oprócz najpopularniejszych opłat takich, jak podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy łączne zobowiązanie pieniężne, gminy te wdrożyły również m.in. opłaty związane z korzystaniem z gruntów gminnych czy podatek od środków transportowych. 

ePłatności to rozwiązanie pozwalające opłacić należności przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Dostępne metody płatności obejmują: BLIK, kartę płatniczą, Apple Pay oraz Google Pay, a historia opłat jest dostępna w aplikacji.

Do skorzystania z ePłatności potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną.  

