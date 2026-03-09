Katalog zobowiązań dostępnych do opłacenia w aplikacji będzie dalej rozszerzany.

Z ePłatności korzystają 194 urzędy i 10 milionów obywateli

Jak poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, Warszawa jest kolejną gminą, która dołączyła do platformy ePłatności, rozwijającej się od 3 lat. Obecnie korzystają z niej 194 urzędy, co oznacza dostęp do rozwiązania dla około 10 milionów mieszkańców. Dotychczas zrealizowano 762 465 płatności o łącznej wartości ponad 70,5 mln zł.

Samorządy mogą dodawać do systemu kolejne należności (np. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za psa), dzięki czemu mieszkańcy będą mogli załatwiać coraz więcej spraw online.

Najszerszy katalog zobowiązań możliwych do opłaty udostępniły swoim mieszkańcom Sanok, Grabowiec, Szypliszki i Bierutów. Oprócz najpopularniejszych opłat takich, jak podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy łączne zobowiązanie pieniężne, gminy te wdrożyły również m.in. opłaty związane z korzystaniem z gruntów gminnych czy podatek od środków transportowych.

ePłatności to rozwiązanie pozwalające opłacić należności przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Dostępne metody płatności obejmują: BLIK, kartę płatniczą, Apple Pay oraz Google Pay, a historia opłat jest dostępna w aplikacji.