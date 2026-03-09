Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest obecna ocena amerykańskiego prezydenta dotycząca stanu konfliktu z Iranem?

Jakie stanowisko zajmuje administracja USA w kwestii żeglugi przez Cieśninę Ormuz oraz jej przyszłej kontroli?

Kto, zdaniem prezydenta USA, jest decyzyjny w kwestii przebiegu i zakończenia działań wojennych?

Jakie warunki przedstawia prezydent Iranu w kontekście możliwej deeskalacji napięć w regionie?

W poniedziałek po południu Donald Trump udzielił wywiadu telefonicznego stacji CBS News. Powiedział, że wojna USA z Iranem może być już praktycznie zakończona.

„Nie zostało im nic”

– Myślę, że wojna jest całkowicie zakończona, praktycznie – powiedział prezydent USA, rozmawiając ze swojego klubu golfowego w Doral na Florydzie. – Iran nie ma marynarki wojennej, łączności, sił powietrznych. Ich rakiety są rozproszone. Ich drony są wszędzie niszczone, łącznie z ich produkcją dronów – mówił.

Wojsko amerykańskie poinformowało, że w pierwszym tygodniu operacji zaatakowało ponad 3000 irańskich celów.

– Jeśli się dobrze przyjrzeć, nie zostało im nic. Nie ma nic w sensie militarnym – powiedział Trump.