Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dał dwa dni na zgłaszanie kandydatów na wakaty w Trybunale Konstytucyjnym

Uchwała ma zapoczątkować zapowiadaną przez rząd reformę Trybunału, który dziś liczy tylko dziewięciu sędziów, w tym dwóch następców tzw. dublerów – sędziów wybranych w 2015 r. na miejsce tzw. dublerów.

Ustawowa liczba sędziów TK to 15, a kworum dla pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego to co najmniej 11 sędziów. Wprawdzie w wyroku z 15 lipca 2025 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wymóg ustawowy określający sztywne kworum jest niezgodny z Konstytucją, ale wyrok – podobnie jak inne od ponad roku – nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw i nie jest uznawany przez obecną koalicję rządzącą.

Tymczasem do obsadzenia jest 6 wakatów. Pojawiły się jeszcze w 2025 r., lecz koalicja do tej pory wstrzymywała się z ich obsadzeniem (sędziów TK wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów). Liderzy koalicji uzgodnili, że wybory poprzedzi specjalna uchwała. Teraz zostanie ona przyjęta na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się w środę 11 marca.

Jednocześnie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uruchomił ekspresową procedurę wyborczą. Kandydatury na sędziów trzeba złożyć do środy 11 marca, do godziny 12.00, czyli w ciągu zaledwie dwóch dni. Marszałek Czarzasty poinformował, że wnioski może zgłaszać prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 50 posłów.

Opozycja mówi o betonowaniu TK

To m.in. powód zaniepokojenia opozycji, która podejrzewa, że kierownictwo Sejmu ma już sześciu kandydatów, zaakceptowanych przez koalicję rządzącą. Zdaniem przedstawicieli PiS i Konfederacji działania KO mają doprowadzić do zabetonowania składu TK na kolejne lata.

Dlatego posłowie PiS złożyli do Trybunału Konstytucyjnego skargę na – wprowadzone zresztą przez PiS – przepisy przyznające Sejmowi kompetencje do kreowania w regulaminie, czyli akcie wewnętrznej organizacji, procedury wyboru sędziego TK. Wnioskodawcy chcą, żeby do czasu rozstrzygnięcia przez TK, prezydent nie odbierał ślubowania od nowo wybranych sędziów. Skarga będzie jednak rozpatrywana dopiero 17 marca.