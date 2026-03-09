Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski na sali obrad Sejmu
W szykowanej uchwale ma zostać podważona legalność prezesury Bogdana Święczkowskiego (lecz nie faktu jego zasiadania w TK) i jego poprzedniczki Julii Przyłębskiej, by umożliwić natychmiastowe wskazanie tymczasowego następcy prezesa TK. „Trybunałem Konstytucyjnym kieruje faktycznie osoba nieuprawniona, a podejmowane przez nią czynności w zakresie wyznaczania składów orzekających były i są nadal dokonywane z naruszeniem prawa, przez co Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego” – stwierdzają autorzy projektu.
Uchwała potwierdzi również wadliwość powołania trzech sędziów-dublerów i dwójki ich następców, a także przywoła grudniowy wyrok TSUE o naruszeniu przez polski TK podstawowych zasad prawa UE. Mają się w niej znaleźć także stwierdzenia dotyczące obsadzenia wolnych miejsc w Trybunale i zapowiedź „rzeczywistego usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego”. Autorzy podkreślają w projekcie, że „TK przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw”.
– Wygląda na to, że dojdzie do próby sił pomiędzy rządem a Święczkowskim. Zakładam, że właśnie po to było czekanie na grudniowy wyrok TSUE w sprawie polskiego TK, by w uchwale móc otwarcie podważyć prezesurę Przyłębskiej i Święczkowskiego – ocenia dla WP.pl jeden z prawników znający kulisy prac nad uchwałą.
Uchwała ma zapoczątkować zapowiadaną przez rząd reformę Trybunału, który dziś liczy tylko dziewięciu sędziów, w tym dwóch następców tzw. dublerów – sędziów wybranych w 2015 r. na miejsce tzw. dublerów.
Ustawowa liczba sędziów TK to 15, a kworum dla pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego to co najmniej 11 sędziów. Wprawdzie w wyroku z 15 lipca 2025 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wymóg ustawowy określający sztywne kworum jest niezgodny z Konstytucją, ale wyrok – podobnie jak inne od ponad roku – nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw i nie jest uznawany przez obecną koalicję rządzącą.
Tymczasem do obsadzenia jest 6 wakatów. Pojawiły się jeszcze w 2025 r., lecz koalicja do tej pory wstrzymywała się z ich obsadzeniem (sędziów TK wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów). Liderzy koalicji uzgodnili, że wybory poprzedzi specjalna uchwała. Teraz zostanie ona przyjęta na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się w środę 11 marca.
Jednocześnie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uruchomił ekspresową procedurę wyborczą. Kandydatury na sędziów trzeba złożyć do środy 11 marca, do godziny 12.00, czyli w ciągu zaledwie dwóch dni. Marszałek Czarzasty poinformował, że wnioski może zgłaszać prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 50 posłów.
To m.in. powód zaniepokojenia opozycji, która podejrzewa, że kierownictwo Sejmu ma już sześciu kandydatów, zaakceptowanych przez koalicję rządzącą. Zdaniem przedstawicieli PiS i Konfederacji działania KO mają doprowadzić do zabetonowania składu TK na kolejne lata.
Dlatego posłowie PiS złożyli do Trybunału Konstytucyjnego skargę na – wprowadzone zresztą przez PiS – przepisy przyznające Sejmowi kompetencje do kreowania w regulaminie, czyli akcie wewnętrznej organizacji, procedury wyboru sędziego TK. Wnioskodawcy chcą, żeby do czasu rozstrzygnięcia przez TK, prezydent nie odbierał ślubowania od nowo wybranych sędziów. Skarga będzie jednak rozpatrywana dopiero 17 marca.
Co na to Bogdan Święczkowski? Zwraca uwagę, że aby zostać sędzią Trybunału, nie wystarczy być wybranym przez Sejm.
– Konieczne jest przyjęcie od takiego kandydata na sędziego ślubowania przez prezydenta. A prezydent ma prawo do oceny kandydatów. Jest niezwiązany, nieskrępowany decyzjami innej władzy – stwierdził prezes Trybunału cytowany przez Radio Maryja.
