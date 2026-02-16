Trybunał Konstytucyjny
Chodzi wniosek grupy posłów PiS złożony na początku lutego do TK (sygn. akt K 3/26) kwestionujący dwa przepisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz trzy przepisy Regulaminu Sejmu. Przepisy te regulują zasady i tryb wyboru sędziów TK przez Sejm. Jak informowaliśmy na rp.pl, sprawa wydaje się priorytetowa, gdyż już wyznaczono na 10 marca termin rozprawy ws. tego wniosku, a także pięcioosobowy skład orzekający pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.
Zgodnie z zaskarżonymi przepisami sędziego Trybunału wybiera Sejm, jego kadencja trwa 9 lat, a zasady wyboru i związane z tym terminy procedowania określa regulamin Sejmu. Autorzy skargi twierdzą, że niezgodne z konstytucją jest przyznanie Sejmowi kompetencji do kreowania w regulaminie, czyli akcie wewnętrznej organizacji, procedury wyboru sędziego TK, w tym do dowolnego określenia większości głosów wymaganej dla wyboru. Posłowie PiS zwracają także uwagę na zasadę „pominięcia wyboru proporcjonalnego do liczby miejsc wolnych w TK (...) kandydata zgłoszonego przez grupę posłów działających w imieniu klubu parlamentarnego z najliczniejszą liczbą posłów w danej kadencji Sejmu”.
Co więcej, autorzy skargi chcą, żeby do czasu rozstrzygnięcia ich wniosku, prezydent nie odbierał ślubowania od nowo wybranych sędziów.
„Prawdziwym celem tego wniosku jest stworzenie pozoru legitymizacji dla przyszłej decyzji Prezydenta RP o odmowie przyjęcia ślubowania składanego przez nowo powołanych przez Sejm sędziów Trybunału. W konsekwencji, zmierza on do zablokowania możliwości obsadzenia stanowisk sędziowskich i w ten sposób do całkowitego sparaliżowania procesu, który ma doprowadzić do odbudowania rzeczywistej kontroli konstytucyjności prawa” - napisali we wspólnym oświadczeniu byli prezesi i wiceprezesi Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Marek Safjan, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll.
Podkreślają, że wyrok wyda organ naruszający obowiązujące standardy praworządności, co potwierdzają sądy polskie sądy i europejskie trybunały. Przypominają ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 grudnia 2025 r. Ostrzegają, że orzeczenie wydane przez TK kierowany przez Bogdana Święczkowskiego „otworzy kolejną przestrzeń konfliktu w naszym państwie, pogłębi chaos i poczucie braku bezpieczeństwa prawnego wśród obywateli” i doprowadzi do „jeszcze groźniejszego niż dotychczas zaburzenia mechanizmów ustrojowych”, gdyż rządów prawa nie da się przywrócić za pośrednictwem „organu działającego bez konstytucyjnej legitymacji i kierowanego przez osobę, wybraną przez sędziów pozbawionych legalnego statusu”.
„Orzeczenie, które ma zapaść w ciągu kilku tygodni zmierza wprost do zmiany konstytucji przez dopisanie do jej tekstu nowych kompetencji Prezydenta, których ona nie przewiduje” - podkreślają byli prezesi i wiceprezesi Trybunału Konstytucyjnego. Przypominają, że w świetle Konstytucji (art.194 ust.1) jedynym organem powołującym sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest Sejm. - „Ślubowanie przed prezydentem nie jest elementem procedury wyboru sędziego TK, bo ta się kończy wraz z podjęciem uchwały przez Sejm. Oznacza to, że osoba wybrana na sędziego Trybunału przez Sejm jest sędzią, a zaniechanie odebrania od niej ślubowania nie zmienia tego statusu” - piszą.
Byli prezesi i wiceprezesi TK zauważają, że w składzie orzekającym ws. wniosku grupy posłów PiS będzie Stanisław Piotrowicz, który jako poseł "aktywnie lobbował za uchwaleniem przez Sejm kwestionowanych dzisiaj przepisów ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego", a nawet reprezentował wówczas posłów wnioskujących o ich uchwalenie. Zdaniem autorów oświadczenia, świadczy to o tym, że Trybunał jest traktowany instrumentalnie, w celu uzyskania politycznych celów.
„Wzywamy wszystkie środowiska i osoby zaangażowane w przywrócenie standardów rządów prawa w naszym kraju do wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec zamierzonego działania, zmierzającego do dalszej destabilizacji ustrojowej i pogłębienia kryzysu konstytucyjnego. Polska, w świecie pełnym zagrożeń, z wojną u jej granic i ogromnymi napięciami międzynarodowymi musi budować silne i trwałe struktury państwa prawa, bo bez tego będziemy niezdolni do odpowiedzi na dramatyczne wyzwania, które przed nami stoją” - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez byłych prezesów i wiceprezesów TK.
