„Prawdziwym celem tego wniosku jest stworzenie pozoru legitymizacji dla przyszłej decyzji Prezydenta RP o odmowie przyjęcia ślubowania składanego przez nowo powołanych przez Sejm sędziów Trybunału. W konsekwencji, zmierza on do zablokowania możliwości obsadzenia stanowisk sędziowskich i w ten sposób do całkowitego sparaliżowania procesu, który ma doprowadzić do odbudowania rzeczywistej kontroli konstytucyjności prawa” - napisali we wspólnym oświadczeniu byli prezesi i wiceprezesi Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Marek Safjan, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll.

Czy po wyroku TK Bogdana Święczkowskiego „otworzy się kolejna przestrzeń konfliktu"?

Podkreślają, że wyrok wyda organ naruszający obowiązujące standardy praworządności, co potwierdzają sądy polskie sądy i europejskie trybunały. Przypominają ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 grudnia 2025 r. Ostrzegają, że orzeczenie wydane przez TK kierowany przez Bogdana Święczkowskiego „otworzy kolejną przestrzeń konfliktu w naszym państwie, pogłębi chaos i poczucie braku bezpieczeństwa prawnego wśród obywateli” i doprowadzi do „jeszcze groźniejszego niż dotychczas zaburzenia mechanizmów ustrojowych”, gdyż rządów prawa nie da się przywrócić za pośrednictwem „organu działającego bez konstytucyjnej legitymacji i kierowanego przez osobę, wybraną przez sędziów pozbawionych legalnego statusu”.

„Orzeczenie, które ma zapaść w ciągu kilku tygodni zmierza wprost do zmiany konstytucji przez dopisanie do jej tekstu nowych kompetencji Prezydenta, których ona nie przewiduje” - podkreślają byli prezesi i wiceprezesi Trybunału Konstytucyjnego. Przypominają, że w świetle Konstytucji (art.194 ust.1) jedynym organem powołującym sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest Sejm. - „Ślubowanie przed prezydentem nie jest elementem procedury wyboru sędziego TK, bo ta się kończy wraz z podjęciem uchwały przez Sejm. Oznacza to, że osoba wybrana na sędziego Trybunału przez Sejm jest sędzią, a zaniechanie odebrania od niej ślubowania nie zmienia tego statusu” - piszą.

Stanisław Piotrowicz będzie orzekał ws. ustawy, którą sam forsował

Byli prezesi i wiceprezesi TK zauważają, że w składzie orzekającym ws. wniosku grupy posłów PiS będzie Stanisław Piotrowicz, który jako poseł "aktywnie lobbował za uchwaleniem przez Sejm kwestionowanych dzisiaj przepisów ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego", a nawet reprezentował wówczas posłów wnioskujących o ich uchwalenie. Zdaniem autorów oświadczenia, świadczy to o tym, że Trybunał jest traktowany instrumentalnie, w celu uzyskania politycznych celów.

„Wzywamy wszystkie środowiska i osoby zaangażowane w przywrócenie standardów rządów prawa w naszym kraju do wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec zamierzonego działania, zmierzającego do dalszej destabilizacji ustrojowej i pogłębienia kryzysu konstytucyjnego. Polska, w świecie pełnym zagrożeń, z wojną u jej granic i ogromnymi napięciami międzynarodowymi musi budować silne i trwałe struktury państwa prawa, bo bez tego będziemy niezdolni do odpowiedzi na dramatyczne wyzwania, które przed nami stoją” - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez byłych prezesów i wiceprezesów TK.