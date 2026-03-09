Waszyngton zaskoczony skalą operacji

Według amerykańskich urzędników Izrael przekazał informacje o planowanym ataku dowództwu wojsk USA jeszcze przed jego rozpoczęciem. Mimo tego administracja w Waszyngtonie nie spodziewała się tak szeroko zakrojonej operacji. Jak powiedział jeden z doradców prezydenta Donalda Trumpa, sam prezydent nie jest entuzjastą uderzeń w obiekty związane z sektorem energetycznym.

– Prezydentowi nie podobają się ataki na instalacje naftowe. Chce raczej chronić zasoby ropy, a nie je niszczyć. Takie obrazy przypominają ludziom o ryzyku wzrostu cen paliw – stwierdził doradca.

Część amerykańskich urzędników obawia się również, że ataki na infrastrukturę używaną przez zwykłych Irańczyków mogą przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Zamiast osłabić władze w Teheranie, mogą zwiększyć poparcie społeczne dla irańskiego kierownictwa, a jednocześnie wywołać niepokój na światowych rynkach energii. Choć zaatakowane obiekty nie były bezpośrednio związane z wydobyciem ropy, w Waszyngtonie pojawiły się obawy, że nagrania płonących magazynów paliwa mogą wpłynąć na nastroje na rynkach surowcowych i zwiększyć zmienność cen energii.

– Nie uważamy, żeby był to dobry pomysł – przyznał jeden z wysokich rangą przedstawicieli administracji USA.

Iran zapowiada odwet

Władze w Teheranie ostrzegły, że kontynuowanie ataków na infrastrukturę energetyczną może spotkać się z odpowiedzią ze strony Iranu.