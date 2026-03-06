Isabelle Hupert, "Najbogatsza kobieta na świecie"
Isabelle Hupert w filmie „Najbogatsza kobieta na świecie”, reż. Thierry Klifa
Prasa ma swoje prawa. Dziennikarzy interesowały afera finansowa, sprawa nielegalnego wspierania kampanii Sarkozy’ego, która wyszła na jaw przy okazji, oskarżenie wniesione do sądu przez córkę miliarderki. W Netfliksie powstał dokument „The Millionaire, the Butler and the Boyfriend” o dziedziczce fortuny stworzonej przez jej ojca, założyciela firmy L'Oréal Gazety pełne były sprawozdań z procesu. To ciekawy temat. Niesie zresztą i sensacje. We Francji rzadko się ujawnia, co stoi za pozycją niektórych potężnych rodzin, gdzie przeszłość kryje zakopane głęboko tajemnice. Często trudne, jak choćby w przypadku przodków Liliane Bettencourt, którzy współpracowali z nazistowskimi Niemcami i słynęli z antysemityzmu. To pasjonujące historie, ale tak, ma pani rację, nie interesowało mnie zrobienie filmu politycznego czy relacji z procesu.
Ta historia poruszyła Francję, a nawet wyszła poza jej granice. Czytałem sądowe relacje w prasie. Wszędzie jednak było to samo: walka o wielkie pieniądze, o poczucie siły i władzy. A ja dostrzegłem w tych dziennikarskich sprawozdaniach coś, co kryło się pod bulwersującymi faktami. Zainteresowały mnie chwile, jakich kamera zwykle nie pokazuje. Opowieść o rodzinie, o niespełnieniach matki, córki. O samotności i tęsknotach człowieka, który ma wszystko poza poczuciem szczęścia i bliskości z kimś. Chciałem pokazać los, który splótł tę trójkę ludzi. Różne sceny musiałem wymyślić. Na historii Liliane Bettencourt oparłem więc główny wątek filmu, ale spojrzałem na niego inaczej. Zmieniłem wiele, zaczynając od imion bohaterów. Na ekranie są to Marianne, Frédérique i Fantin.
Filmowa Marianne dzięki Fantinowi po raz pierwszy poczuła się ważna, dała mu więc swoją miłość – uczucie, jakiego dotąd być może nie zaznała. Autentyczna Liliane straciła matkę jako pięciolatka, ojciec wysłał ją wtedy na pensję sióstr zakonnych w Lyonie. Spędziła tam dekadę, do domu wracała tylko podczas wakacji. Nie nauczyła się kochać. Potem wyszła za mąż, zapewne nie z miłości, tylko dlatego, że „przyszedł czas”. Nie jest wykluczone, że narzeczonego podstawił jej ojciec. Dziwnym trafem jego zbliżająca się do trzydziestki córka i jego bliski przyjaciel nagle znaleźli się podczas wakacyjnego wyjazdu w tym samym miejscu. W filmie jest takie przypuszczenie, że jej małżeństwo było tylko układem. Potem przyszło dziecko. Musiało przyjść, bo przecież musi być ktoś, kto przejmie rodzinną fortunę. Ale matka nie potrafiła nigdy swojej córki kochać. Więc nagle po sześćdziesiątce, po raz pierwszy przekonała się, czym jest miłość. Łapie się tej ostatniej szansy, by być z kimś blisko i ta relacja z fotografem-gejem, staje się dla niej czymś niesłychanie istotnym. Bo to są wspólne spacery, kolacje, rozmowy, przekonanie, że ludzie są dla siebie ważni..
Czasem myślę, że bardziej niż utrata części fortuny, zabolało ją to gorące uczucie Moja filmowa Marianne nigdy nie ukrywała, że macierzyństwo nie było jej marzeniem. A nagle jej dorosła córka, która nigdy nie doświadczyła prawdziwej matczynej miłości i czułości, zobaczyła, że jej rodzicielka jednak potrafi kochać. Tylko nie pokochała jej. Mój film jest więc historią dwóch niekochanych kobiet.
Zanim zostałem reżyserem, przez ponad dekadę byłem dziennikarzem filmowym. Miałem swój warsztat. I do historii Bettencourt najpierw podszedłem właśnie jak dziennikarz. Przebrnąłem przez setki artykułów i relacji z procesu, przeczytałem mnóstwo listów i faksów, jakie milionerka i jej fotograf do siebie pisali. To naprawdę bardzo długo trwało. Dość powiedzieć, że w tym czasie nakręciłem inny film. Potem dopiero usiadłem do pisania.
W Stanach o ludziach bogatych wiadomo zwykle dość dużo. We Francji nie. Liliane Bettencourt też nigdy nie lubiła życia na świeczniku, niewiele było wiadomo o jej prywatności. Pewne fakty zaczęły wychodzić na jaw dopiero w czasie procesu jej fotografa. Musiałem więc jako scenarzysta uruchomić swoją wyobraźnię i zdać sobie sprawę, o czym chcę zrobić film.
W każdym razie wbrew pozorom nie otwierają wszystkich drzwi i nie załatwiają wszystkich ważnych spraw. W przypadku Liliane–Marianne mówimy o ekstremalnym bogactwie. Mając takie zasoby, można czuć się absolutnie poza jakimikolwiek limitami. Wszystko jest osiągalne, wszystko jest możliwe. Ale te wielkie pieniądze nie są w stanie ochronić cię przed smutkiem, samotnością, śmiercią. Zdarza się, że zmuszają cię do życia pod okiem ochrony, odcinają od drobnych przyjemności. Tak naprawdę, kiedy poznajemy Marianne, nie wydaje się ona szczęśliwa. I tak właśnie zagrała ją Isabelle Huppert. Bohaterka naszego filmu może sobie pozwolić na wszystko i czuje swoją siłę, a jednocześnie jest pełna niespełnień i tęsknot.
Myślałem o niej od początku, już pisząc z Cedrikiem Angerem i Jacques’em Frieschim scenariusz. Potem pracowaliśmy już razem z Isabelle. Ona sama wymyśliła każdy szczegół swojej bohaterki: jak będzie się ubierała, jaką będzie miała fryzurę. Isabelle jest aktorką, która potrafi tworzyć postacie skomplikowane, niejednoznaczne. Daje im głębię, nie pozwala sobie na łatwe definicje. A potem, na planie, pokazała prawdziwy aktorski kunszt. Proszę mi wierzyć: zagranie najbogatszej kobiety świata to ogromne wyzwanie. Można zagrać człowieka biednego, zamożnego. Ale najbogatszego na świecie? To mogła zrobić tylko Isabelle. Bo ona potrafi zagrać wszystko. Może być piękna i brzydka, spokojna i opanowana albo nerwowa i neurotyczna, słodka i okrutna. Tylko ona potrafi tak wiarygodnie pokazać całą paletę uczuć, unikając schematów. Poza tym umie zaskakiwać. Także reżysera, co jest naprawdę ważne. Gdybym wiedział, co może dać mi aktor, to mógłbym nie wychodzić na plan, tylko zostać w pokoju hotelowym.
Nie wiem. Chyba prędzej skoczyłbym z klifu do morza. Arnaud Deplechin zawsze mówi, że jego ulubiona Catherine Deneuve jest tak samo autorką filmu jak reżyser. Mógłbym to samo powiedzieć o Isabelle.
Miałem możliwość obserwowania tego świata w czasie, gdy byłem dzieckiem i dorastałem. I mam wrażenie, że dzisiaj wygląda on podobnie. W tym świecie nie ma problemu, żeby prywatnym samolotem polecieć na kolację do Londynu czy Wiednia. Kupić torebkę u Vuittona, kostium u Diora czy buty u Louboutina. Ale europejskiemu stylowi bogatych ludzi daleko do tego, co widzimy choćby w „Sukcesji” czy „Białym lotosie”. Najzamożniejsi Francuzi żyją dobrze, ale nie ma w ich domach miejsca na ekstrawaganckie pokazywanie bogactwa. To kwestia kultury. I tak ze scenografami wymyślaliśmy wnętrza. Zamożnie, ale nie nowobogacko.
Co mogę powiedzieć? Tak czasem bywa w życiu. Nawet najbogatszych.
