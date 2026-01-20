Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są argumenty za wprowadzeniem świadczenia rekompensacyjnego dla małżonka prezydenta RP?

Żony prezydentów RP, choć rezygnują z kariery zawodowej, by towarzyszyć mężowi w funkcji reprezentacyjnej, nie otrzymują za to wynagrodzenia. Pracę nauczycielki języka niemieckiego porzuciła na 10 lat Agata Kornhauser-Duda (od 2015 r. jest na urlopie bezpłatnym w II LO w Krakowie). Na mundurową emeryturę po 18 latach pracy w Służbie Celno-Skarbowej (KAS) w Gdańsku przeszła Marta Nawrocka, żona obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Może otrzymywać ok. 3,5 tys. zł netto miesięcznie.

Problem próbowano wielokrotnie rozwiązać – nie było jednak woli politycznej, by dokonać zmian w prawie. W 2021 r. Sejm przegłosował jednak obowiązek opłacania przez Kancelarię Prezydenta RP składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe dla małżonka prezydenta RP. Podstawę wymiaru składek ma stanowić kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (to ok. 8,8 tys. zł), a nie pensja, jaką małżonka prezydenta otrzymywałaby, gdyby nadal pracowała. Okres podlegania ubezpieczeniom wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia uprawnień pracowniczych. Zmiany objęły wszystkie małżonki prezydentów wybranych w wyborach powszechnych po 1990 r. – Była to nasza odpowiedź także na sytuację żon byłych prezydentów: Lecha Wałęsy i Bronisława Komorowskiego – przyznaje posłanka KO Urszula Augustyn. Dziennik „Fakt” wyliczył, że dzięki tym zmianom, przechodząc na emeryturę po osiągnięciu 60. roku życia, Agata Kornhauser-Duda będzie mogła podnieść jej wysokość o ok. 490 zł brutto miesięcznie.

Autorzy petycji: Małżonek prezydenta nie „siedzi w fotelu”. Zapłaćmy rekompensatę

Do Sejmu wpłynęła petycja o wprowadzenie świadczenia rekompensacyjnego dla małżonka prezydenta RP, „który w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych zawiesił lub zakończył pracę zawodową, otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości średnich miesięcznych zarobków z ostatnich 12 miesięcy przed objęciem przez prezydenta urzędu”.