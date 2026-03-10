Sprawa jest istotna, gdyż stron spraw cywilnych, których miejsce pobytu jest nieznane, jest wiele, a zadaniem ustanowionego przez sąd kuratora procesowego jest przede wszystkim ustalenie tego miejsca pobytu. Nie zawsze się to udaje i kurator musi podejmować trudne decyzje procesowe i dlatego przydałoby mu się wsparcie kwalifikowanego prawnika.

Sąd nie zgodził się na radcę prawnego

Kwestia ta wynikła w sprawie o zapłatę. Sąd z powodu braku wiadomości co do miejsca pobytu pozwanego ustanowił dla niego kuratora w osobie adwokata, aby reprezentował jego interesy w procesie. Na rozprawę stawiła się jednak radca prawny upoważniona przez tego kuratora – adwokata, przedstawiając jego pełnomocnictwo do reprezentowania pozwanego. Sędzia sądu rejonowego zamknął jednak rozprawę i ogłosił wyrok uwzględniający żądanie powoda w całości, wskazując, że kurator nie mógł udzielić pełnomocnictwa.

Apelacja i pytanie prawne do Sądu Najwyższego

Kurator w imieniu pozwanego złożył apelację, zarzucając niezasadne uznanie przez SR, że kurator ustanowiony dla strony nieznanej z miejsca pobytu nie może ustanowić pełnomocnika, co spowodowało naruszenie jego prawa do obrony. Przy rozpoznawaniu apelacji Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie sędziego Tomasza Kamińskiego powziął co do tego wątpliwości, które wskazał w pytaniu prawnym do Sądu Najwyższego. Chodzi o to, czy kurator procesowy dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (zgodnie z art. 144 par. 1 k.p.c.) może ustanowić pełnomocnika dla tej osoby? Odpowiedź na tak oznaczałaby, że SR pozbawił pozwanego prawa do sądu i że należy uchylić wyrok I instancji.