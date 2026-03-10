Rzeczpospolita
Koniec darmowych ewakuacji Polaków? Radosław Sikorski chce zmian

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował o poparcie nowelizacji ustaw, która pozwoli pobierać opłaty za ewakuację Polaków z krajów Bliskiego Wschodu, których dotyczyły rządowe alerty. Już po rozpoczęciu wojny w tym regionie do Kataru, Omanu i ZEA poleciało ponad 700 Polaków.

Publikacja: 10.03.2026 14:24

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji prasowej po

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu Zespołu Koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie

Foto: PAP/Marcin Obara

Dorota Gajos-Kaniewska

„Proszę Państwa o poparcie dla takiej zmiany ustaw, aby za powrót do kraju samolotem rządowym lub wojskowym z miejsc gdzie były ostrzeżenia o niebezpieczeństwie można było pobierać opłatę” - napisał we wtorek na swoim profilu na platformie X Radosław Sikorski.

Nawiązał też do swojego wczorajszego postu, w którym podał najnowsze statystyki Straży Granicznej na temat liczby osób, które od 1 marca, czyli po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie, udały się w region Bliskiego Wschodu:

- 97 osób do Kataru,

- 271 do Omanu,

- 368 do Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

w tym 37 dzieci poniżej 15 lat.

„Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika” - napisał Sikorski. 

Wpis szefa MSZ zbiera w większości przychylne komentarze. Internauci wskazują jednak, że trzeba karać także biura podróży, które mimo ostrzeżeń nie odwołują wyjazdów i nie chcą zwracać klientom kosztów w razie rezygnacji. Komentujący podpowiadają też, że wyższymi opłatami za rządową ewakuację powinni być obciążani obywatele, którzy nie płacą w Polsce podatków, bo większą część roku mieszkają zagranicą i tam mają tzw. rezydencję podatkową.

Część Polaków wracających z regionu objętego konfliktem zbrojnym wylądowała na lotnisku w Katowicach
Polacy wracają do kraju. Wylądowało już 7160 osób. Wkrótce kolejne ewakuacje

Ile kosztują ewakuacje Polaków z Bliskiego Wschodu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie lądują kolejne samoloty z polskimi obywatelami.  We wtorek rano rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że dzięki 55 lotom do kraju powróciły 9772 osoby. 

Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztować ewakuacja Polaków. Jednak na pewno będzie dużo droższa niż ewakuacja polskich obywateli z Izraela w czerwcu 2025 r. po tym, jak kraj ten został zbombardowany przez Iran. Jak podawał serwis „Rynek Lotniczy”, w ramach tamtej ewakuacji zorganizowano trzy loty przez  Egipt i Jordanię. Jeden lot odbył się wyczarterowanym samolotem B737 PLL LOT. MSZ poinformowało, że koszt wynajęcia cywilnego samolotu na przelot z Sharm el Sheik do Warszawy wyniósł 281 850 zł.

Resort nie podał kosztów lotów wojskowych samolotów ewakuacyjnych, ale można się domyślać, że były to olbrzymie kwoty, skoro – wg informacji MON -  koszt godziny lotu lżejszym myśliwcem przekracza 100 tys. zł. Znane są natomiast koszty wynajęcia autobusów przewożących ewakuowanych z Izraela do Egiptu oraz z Izraela do Jordanii – było to łącznie 23 020 dolarów.

– Pozostałe koszty związane z ewakuacją (w tym: opłaty graniczne, lotniskowe i przejazdowe; prowiant; delegacje pracowników placówek) wyniosły 15 959,58 euro oraz 5 629,98 dolarów   – informował resort spraw zagranicznych.

Dodajmy, że Europejczycy, którzy w marcu utknęli na Bliskim Wschodzie z powodu najnowszej wojny, za bilet z własnej kieszeni na komercyjne loty ewakuacyjne musieli płacić nawet ok. 2300 euro, czyli 9 840 zł.  

Źródło: rp.pl

