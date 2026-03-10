Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztować ewakuacja Polaków. Jednak na pewno będzie dużo droższa niż ewakuacja polskich obywateli z Izraela w czerwcu 2025 r. po tym, jak kraj ten został zbombardowany przez Iran. Jak podawał serwis „Rynek Lotniczy”, w ramach tamtej ewakuacji zorganizowano trzy loty przez Egipt i Jordanię. Jeden lot odbył się wyczarterowanym samolotem B737 PLL LOT. MSZ poinformowało, że koszt wynajęcia cywilnego samolotu na przelot z Sharm el Sheik do Warszawy wyniósł 281 850 zł.

Resort nie podał kosztów lotów wojskowych samolotów ewakuacyjnych, ale można się domyślać, że były to olbrzymie kwoty, skoro – wg informacji MON - koszt godziny lotu lżejszym myśliwcem przekracza 100 tys. zł. Znane są natomiast koszty wynajęcia autobusów przewożących ewakuowanych z Izraela do Egiptu oraz z Izraela do Jordanii – było to łącznie 23 020 dolarów.

– Pozostałe koszty związane z ewakuacją (w tym: opłaty graniczne, lotniskowe i przejazdowe; prowiant; delegacje pracowników placówek) wyniosły 15 959,58 euro oraz 5 629,98 dolarów – informował resort spraw zagranicznych.

Dodajmy, że Europejczycy, którzy w marcu utknęli na Bliskim Wschodzie z powodu najnowszej wojny, za bilet z własnej kieszeni na komercyjne loty ewakuacyjne musieli płacić nawet ok. 2300 euro, czyli 9 840 zł.