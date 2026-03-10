W Polsce głośna była w ubiegłym tygodniu historia youtubera Jawora, który zabrał do Dubaju ciężarną partnerkę, a potem tłumaczył, że na TikToku nie widział żadnej informacji o wojnie. Nie jest to jedyny przypadek: na Bliskim Wschodzie, w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Arabii Saudyjskiej czy Omanie przebywała bardzo duża liczba Europejczyków, część z nich przeniosła się tam na stałe, często z powodów podatkowych.

Według danych MSZ, do kraju wróciło już 7160 Polaków, których wybuch wojny w Iranie zastał na Bliskim Wschodzie, kolejne 1570 miało wracać w niedzielę, co do tej pory nie zostało oficjalnie potwierdzone. Ewakuuje jednak ludzi cały świat, np. Tajwan poinformował dziś na portalu X, że sprowadził do domu 1695 swoich obywateli.

RescEU ratuje pierwszy raz w historii

Potrzeby powrotu z Bliskiego Wschodu do UE są jednak dużo większe, dlatego Komisja po raz pierwszy w historii uruchomiła własny transport dla ewakuacji obywateli Unii z obszaru ogarniętego kryzysem, a kolejka krajów chętnych do skorzystania z pomocy Brukseli błyskawicznie rośnie. Jeszcze przed tygodniem KE informowała o 10 krajach, które chciały skorzystać z pomocy wyczarterowanych przez nią samolotów do sprowadzania swoich obywateli. Dziś to już 23 kraje, w tym Polska czy eurosceptyczna ostatnio Słowacja. Odbyło się już co najmniej sześć lotów repatriacyjnych: do Bułgarii, Włoch, Austrii, Rumunii i Słowacji. Komisja koordynuje logistykę lotów oferowanych przez państwa członkowskie.

Kto za to zapłaci? Część kosztów lotów repatriacyjnych może pokryć Komisja Europejska, więc solidarność może się opłacać. Kraje, które wezmą na pokład uruchomionych przez siebie lotów co najmniej 30 proc. obywateli innych państw, mają szanse na współfinansowanie do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych lotu.

Czym jest unijny mechanizm rescEU

Komisja Europejska zmodernizowała unijny mechanizm ochrony ludności i utworzyła rescEU, dla ochrony przed katastrofami i zarządzania zagrożeniami. Oprócz kryzysu w Iranie był on z powodu zamknięcia kluczowych portów lotniczych wykorzystywany już w niektórych regionach Azji i Pacyfiku oraz Afryki.

RescEU to strategiczna rezerwa europejskich zdolności reagowania na katastrofy, w całości finansowana przez UE. Mechanizm ten działa w ramach Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Komisji Europejskiej (ERCC). Od uruchomienia ERCC w 2001 r., był zastosowany ponad 830 razy, w tym 64 razy w 2025 r., w odpowiedzi m.in. na: wojnę na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie, pożary lasów w Europie, burze w Irlandii, na Kubie, Jamajce, Sri Lance i w Wietnamie.