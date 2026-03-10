Zdaniem Łukasza Chaberskiego, prezesa PPL i Lotniska Chopina, zdecydowanie nie.

— Pandemia Covid-19 także była ogromnym zagrożeniem, a lotnictwo miało już nigdy nie wrócić do dawnej kondycji. Tymczasem w Polsce odbudowaliśmy się i bijemy rekordy. Oczywiście obecna sytuacja jest niepokojąca ze względu na operacje lotnicze oraz pasażerów, którzy podróżują na Bliski Wschód bądź przesiadają się w tamtejszych portach — mówił Łukasz Chaberski. Jego zdaniem niepokojące są również zawirowania na rynku ropy naftowej. — Jeśli jednak ten efekt nie będzie długotrwały, obecna sytuacja nie będzie miała znaczącego wpływu na branżę globalnie — dodał. Przypomniał również, że negatywny wpływ na wyniki finansowe światowej branży lotniczej może być bardzo ograniczony.

— Wielu przewoźników korzysta z zabezpieczeń przed wzrostem cen paliwa i to na okres od trzech do nawet dwunastu miesięcy. W ten sposób mają zagwarantowane ceny na ustalonym poziomie zapisanym w budżetach. Tak długo, jak ten konflikt nie zmieni się w długotrwałą wojnę i po ponownym udostępnieniu przestrzeni powietrznej, lotnictwo szybko wróci do normalnego stanu — uważa Łukasz Chaberski.

Dla Lotniska Chopina loty na kierunki bliskowschodnie stanowią 8–9 proc. całego ruchu. Od początku tego konfliktu odwołano już 90 lotów i zapewne będzie ich więcej, jeśli Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego nadal będzie rekomendować omijanie portów bliskowschodnich i tamtejszej przestrzeni powietrznej. Przewoźnicy z tego regionu koncentrują się obecnie przede wszystkim na rejsach ewakuacyjnych.

Ruch na kierunkach bliskowschodnich nie zamarł

— Kiedy tylko sytuacja pozwala, przyjmujemy samoloty z tego kierunku z pasażerami, których konflikt zatrzymał w portach bliskowschodnich bądź na Dalekim Wschodzie. W drugą stronę pasażerów jest bardzo mało. Mam nadzieję, że jest to chwilowe zawirowanie i że kiedy tylko sytuacja się uspokoi i znów będzie bezpiecznie, ruch zostanie wznowiony. Zależy na tym zarówno tamtejszym przewoźnikom, jak i lotniskom. Wierzę, że tak będzie. Oczywiście nie mamy wpływu na to, ile potrwa konflikt i jak będzie oddziaływał na naszą sytuację w dłuższej perspektywie — mówił Łukasz Chaberski.