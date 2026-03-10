– Ja jestem głęboko poruszony tymi sygnałami (o wecie – red.). Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy myśleć o blokowaniu tego typu spraw, jak SAFE i te miliardy dla polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ale niezależnie od tego jakie to jest uderzające, na pewno przygotujemy plan B – podkreślił premier.

– Chcę zapewnić tych wszystkich..., szczególnie tych, którzy czekają w dziesiątkach miast w Polsce na te pieniądze, w setkach zakładów pracy, że my (...) tak czy inaczej znajdziemy sposób, aby te pieniądze trafiły do Polaków. Ale będzie to niestety kosztowało dużo więcej czasu i negocjacji, i przekonywania partnerów. Ale zrobię wszystko i skutecznie, żebyśmy tak czy inaczej ten finał osiągnęli. Szkoda tego czasu przede wszystkim, bo dzisiaj czas jest absolutnie bezcenny – podsumował.

– Program SAFE to jest program, który jest wielką szansą dla naszego bezpieczeństwa i wielką szansą dla naszego przemysłu – mówił na konferencji po posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka. Na pytanie o szczegóły planu „B” Szłapka odparł: „zobaczymy co przyniesie dzisiejsze spotkanie (premiera i ministra obrony z prezydentem - red.)”.

Karol Nawrocki ma czas na decyzję ws. SAFE do 20 marca

Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent ma czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

O tym, że prezydent ma jeszcze czas na decyzję ws. ustawy przypomniał we wtorek rzecznik głowy państwa.