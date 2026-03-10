Żeby zwiększyć stan pewności prawnej przedsiębiorców wprowadzona zostanie instytucja interpretacji indywidualnych. Podmiot zatrudniający będzie mógł spytać PIP, czy określony stosunek prawny spełnia przesłanki umowy o pracę. PIP będzie tą interpretacją związany, o ile stan faktyczny przedstawiony we wniosku odpowiada rzeczywistości. Zwiększone zostaną również grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym – nie były one waloryzowane od 19 lat.

Zgodność reformy z konstytucją

Reforma PIP jest w pełni zgodna z Konstytucją RP, ministerstwo zasięgało w tej sprawie również opinii niezależnego eksperta. Swoboda działalności gospodarczej i autonomia woli kończy się tam, gdzie zaczyna się czyn zabroniony. Zgodnie zaś z obowiązującym prawem zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach umowy o pracę jest wykroczeniem – takim samym jak kradzież do 800 zł (art. 281 pkt 1 kodeksu pracy).

Postanowienia konstytucji należy dekodować całościowo. Już w jej art. 22 można wyczytać, że w pewnych okolicznościach swoboda działalności gospodarczej może być ograniczona. Art. 2 nakazuje zaś, żeby Rzeczpospolita Polska urzeczywistniała zasady sprawiedliwości społecznej. Zgodnie z art. 24 konstytucji praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej, a państwo sprawuje nadzór nad warunkami jej wykonywania. Przypomnijmy również o art. 66 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dni wolnych i płatnych urlopów) czy art. 67 (prawo do zabezpieczenia społecznego). To stan omijania i łamania prawa pracy prowadzi do naruszenia szeregu wartości i praw konstytucyjnych.

Podsumowując, reforma w żaden sposób nie ogranicza działalności gospodarczej, nie zmienia bowiem kodeksowej definicji stosunku pracy. Zmienia jedynie sposób egzekucji obowiązującego prawa. ministerstwo dochowało wszelkich starań, aby projektowane przepisy były zgodne z ustawą zasadniczą. Przede wszystkim przewidują one kontrolę niezawisłego i bezstronnego sądu – i to sądu powszechnego, który może orzec co do istoty, a nie administracyjnego, który koncentruje się na kwestiach formalnoprawnych. Wykonalność decyzji jest powiązana z prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli oczywiście strona wniesie odwołanie. Decyzja PIP nie obejmuje również skutków wstecznych.

Społeczna konieczność reformy

Z danych GUS wynika, że blisko 1,5 miliona Polaków pracuje wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Problem narasta – Polek i Polaków wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych jest najwięcej odkąd GUS publikuje o tym dane. ZUS alarmuje, że miliony samozatrudnionych nie będą w stanie uzbierać składek na emeryturę minimalną. Na rynku funkcjonuje 151 tys. podmiotów, które zatrudniają wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych. Z tego 3,2 tys. podmiotów ma ponad 10 takich „pracowników”. Drzwi do takich miejsc dla PIP są dziś zamknięte – pracodawca może odprawić inspektora wskazując, że nie zatrudnia pracowników.

Dodajmy do tego kryzys demograficzny – wg danych GUS już w 2060 r. będzie o ponad 6 mln mniej Polek i Polaków. To grozi zapaścią obecnego systemu gospodarczo-społecznego. Brak umowy o pracę to brak elementarnego poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, które stanowią podstawę do podjęcia decyzji o powiększeniu rodziny. Na umowie cywilnoprawnej takie cywilizacyjne zdobycze jak ochrona trwałości zatrudnienia kobiet w ciąży nie obowiązują. To oznacza, że przebywająca na kontrakcie cywilnoprawnym kobieta w ciąży albo wychowująca dziecko może dowiedzieć się z dnia na dzień o rozwiązaniu z nią umowy i utracie środków do życia. Co do zasady na takich kontraktach nie przysługuje również prawo do zasiłku macierzyńskiego. Warto też zwrócić uwagę, że na kontrakcie trudniej niż na umowie o pracę jest dostać kredyt na dom czy mieszkanie.