Tak prokuratorzy mają ścigać piratów drogowych. Waldemar Żurek wydał wytyczne

Waldemar Żurek podczas konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości
Wprowadzenie jednolitych zasad działania prokuratury wobec recydywistów drogowych Waldemar Żurek zapowiedział w styczniu podczas konferencji prasowej. W jej trakcie przedstawiono wnioski z lustracji, której poddano ponad 1100 spraw dotyczących przypadków prowadzenia pojazdów mimo zakazu sądowego lub cofnięcia uprawnień. Żurek podkreślił, iż sprawcy tego typu przestępstw „są tykającymi bombami na drodze”. Tymczasem z przeprowadzonej lustracji wynika, iż postępowania są często prowadzone rutynowo z pominięciem sprawców wielokrotnych przestępstw. Jak przyznał prokurator generalny, skutkuje to zbyt łagodnymi karami.
– Bardzo często nie ma koordynacji wewnątrz jednej prokuratury bądź prokuratur w całym kraju, ile dana osoba ma na koncie prowadzonych postępowań, ile ma skazań czy jak wygląda jej karta związana z wykroczeniami na drodze – wyliczał Żurek. Jak podkreślił, głównym mankamentem jest właśnie równoległe prowadzenie przez różne jednostki kilku spraw wobec tej samej osoby. – Generuje to koszty. Do sądów trafiają pojedyncze sprawy, a wymierzone kary nieadekwatnie niskie – dodał.
Wydane właśnie wytyczne dotyczą dwóch przestępstw, tj. z art. 244 Kodeksu karnego (czyn polegający na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów) oraz z art. 180a k.k. (czyn polegający na prowadzeniu pojazdu pomimo cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami decyzją właściwego organu).
W wytycznych prokurator generalny wskazuje, że w przypadku podejrzenia jednego z tych przestępstw, prokurator powinien niezwłocznie sprawdzić w dostępnych bazach danych, czy wobec konkretnego sprawcy toczą się postępowania o takie same czyny. W sytuacji dokonania takiego ustalenia prokurator powinien dążyć do ich połączenia, mając na uwadze ekonomikę procesową oraz zapewnienie nieuchronności i adekwatności kary.
Co więcej, zgodnie z wytycznymi niezbędne jest pozyskanie wszechstronnych informacji dotyczących sprawcy, w tym informacji o wszystkich dotychczasowych naruszeniach przepisów bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w szczególności danych znajdujących się w centralnej ewidencji kierowców oraz w policyjnej ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Istotne jest także ustalenie okoliczności związanych z właściwościami osobistymi podejrzanego oraz jego sytuacją życiową, co może mieć znaczenie przy stosowaniu środków probacyjnych lub skierowaniu wniosku w trybie art. 335 k.p.k. – skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.
Prokurator generalny zwraca również uwagę na konieczność rozważenia zastosowania zabezpieczenia majątkowego na majątku sprawcy na poczet przyszłego wykonania środków karnych i kompensacyjnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy sprawca nie wykonał dobrowolnie kar i środków orzeczonych w innych postępowaniach. „W przypadku zabezpieczenia pojazdu, którym poruszał się podejrzany i wobec którego może zostać orzeczony przepadek, nie należy oddawać go podejrzanemu na przechowanie jako osobie godnej zaufania w rozumieniu art. 228 § 1 k.p.k”– głoszą wytyczne.
Jeśli chodzi o wymiar kary, to zgodnie z wytycznymi prokurator jedynie wyjątkowo powinien wnioskować o wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Zasadą powinno być również wnioskowanie o bezwzględną karę pozbawienia wolności w sytuacji wystąpienia zbiegu przestępstwa z art. 244 k.k. z innymi przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Prokuratorzy mają być też bardziej aktywni na etapie postępowania sądowego i wykonawczego. „Zasadą staje się udział prokuratora w rozprawie w sprawach zakończonych w formie dochodzenia, jak również w posiedzeniach w postępowaniu wykonawczym. Wytyczne zobowiązują również do przeprowadzania pogłębionej analizy zapadłych wyroków i postanowień, w celu oceny zasadności ich zaskarżenia. Nakładają także na prokuratorów obowiązek monitorowania wykonywania orzeczonych kar i zakazu prowadzenia pojazdów, aby w razie potrzeby inicjować postępowania w przypadku ich niewykonywania lub nienależytego wykonywania”– czytamy.
