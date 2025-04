Sprawę przegrał (lecz to nie ma tu znaczenia), a sądy: okręgowy w Nowym Sączu a następnie apelacyjny w Krakowie przyznały mu stawkę według tego zaskarżonego przepisu z dodatkiem za nakład pracy. W sumie było to jednak o ok. 15 tys. zł mniej niż występujący po przeciwnej stronie radca banku.

W tej sytuacji mec. Dąbrowski skierował do TK skargę konstytucyjną. Wskazał, że nie było podstaw do stosowania na podstawie tego rozporządzenia (weszło ono w życie 15 marca 2018 r.) niższych stawek tylko dlatego, że radcy występują w roli kuratora. Sam prawodawca dostrzega podobieństwo roli kuratora do roli pełnomocnika procesowego, bo nie wprowadził całkowicie odrębnego systemu ich wynagradzania, lecz odwołuje się do stawek radcowskich. Wynagrodzenie kuratora procesowego nie może jednak co do zasady przekroczyć 40 proc. stawki adwokackiej lub radcowskiej. Poza tym regulacja ta daje sądom zbyt szeroką możliwość decydowania o wynagrodzeniu kuratora, który do zakończenia sprawy nie wie, w jakiej wysokości je otrzyma - argumentował skarżący prawnik.

Trybunał Konstytucyjny o wynagradzaniu reprezentantów procesowych: Pilna potrzeba rewizji

Trybunał uznał, że rozporządzenie nie może kształtować podmiotowych praw majątkowych, jeżeli nie wykonuje ono ustawy, a w tym wypadku ustawa tej materii nie reguluje, nie wyznacza nawet granic bazowych stawek ustalonych rozporządzeniem. Ze względu zaś na szeroki zakres stosowania zakwestionowanej przez TK metody regulacji wysokości stawek wynagrodzenia za czynności reprezentantów procesowych, jest pilna potrzeba rewizji obowiązujących w tym zakresie rozwiązań prawnych z uwzględnieniem rozstrzygnięcia TK w tej sprawie - wskazał w uzasadnieniu Jarosław Wyrembak, sędzia sprawozdawca.

Sygnatura akt SK 89/22