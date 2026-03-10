Dwie pierwsze są dostępne w katalogu „Załatw sprawę”. Do skorzystania z nich niezbędny jest profil zaufany, aktywna skrzynka do e-Doręczeń oraz posiadanie przynajmniej jednego dokumentu z certyfikatem (mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka). Do sprawdzenia, czy paszport jest gotowy do odbioru, wystarczy numer wniosku o jego wydanie.

Jak sprawdzić w mObywatelu status wyrabianego paszportu

Po odbiór paszportu zwykle można się zgłosić po około 30 dniach od złożenia wniosku. Jednak czasami dokument jest gotowy do odbioru po 2-3 tygodniach. Teraz można to sprawdzić w aplikacji mObywatel.

Wystarczy odszukać na liście usług kategorię „Sprawy urzędowe”, wybrać „Odbiór paszportu” i wpisać numer wniosku paszportowego. W usłudze pojawi się informacja, na jakim etapie jest produkcja dokumentu. Użytkownik dowie się, czy wniosek:

jest aktualnie przetwarzany,