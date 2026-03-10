Aplikacja mObywatel
Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że od dziś użytkownicy mObywatela znajdą w nim trzy kolejne usługi związane z zarządzaniem dokumentami:
Dwie pierwsze są dostępne w katalogu „Załatw sprawę”. Do skorzystania z nich niezbędny jest profil zaufany, aktywna skrzynka do e-Doręczeń oraz posiadanie przynajmniej jednego dokumentu z certyfikatem (mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka). Do sprawdzenia, czy paszport jest gotowy do odbioru, wystarczy numer wniosku o jego wydanie.
Warszawa dołączyła do miast, które umożliwiają mieszkańcom opłacanie należności urzędowych bezpośrednio w aplikacji mObywatel.
Po odbiór paszportu zwykle można się zgłosić po około 30 dniach od złożenia wniosku. Jednak czasami dokument jest gotowy do odbioru po 2-3 tygodniach. Teraz można to sprawdzić w aplikacji mObywatel.
Wystarczy odszukać na liście usług kategorię „Sprawy urzędowe”, wybrać „Odbiór paszportu” i wpisać numer wniosku paszportowego. W usłudze pojawi się informacja, na jakim etapie jest produkcja dokumentu. Użytkownik dowie się, czy wniosek:
Jeśli rozpoczęła się już produkcja paszportu, użytkownik zobaczy taką informację po wpisaniu numeru wniosku w usłudze. A gdy paszport będzie już gotowy, w mObywatelu pojawi się informacja o:
W usłudze sprawdzić można nie tylko etap produkcji własnego dokumentu, ale też paszportu dziecka, kogoś z rodziny albo innej osoby, jeśli użytkownik dysponuje numerem jej wniosku. Aplikacja umożliwia przy tym sprawdzenie statusu produkcji różnych rodzajów paszportów, tj. paszportu tymczasowego, paszportu dyplomatycznego czy paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Od wtorku 1 lipca w aplikacji mObywatel można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, zgłosić utratę lub uszkodzenie paszportu, a także sprawdz...
Dotychczas unieważnienia dowodu osobistego można było domagać się z powodu jego utraty lub uszkodzenia. Obecnie jest to możliwe także w przypadku nieuprawnionego wykorzystania naszych danych, np. gdy ktoś zaciągnął pożyczkę podając serię i numer naszego dowodu. W takiej sytuacji, oprócz powiadomienia policji, warto także unieważnić dokument tożsamości.
Wniosek w tej sprawie można wypełnić w mObywatelu, opisując okoliczności zdarzenia i – w razie potrzeby – dołączając dokument potwierdzający zdarzenie np. skan zawiadomienia z komisariatu policji. Dzięki aplikacji użytkownik szybko przekaże zgłoszenie do właściwego urzędu, który podejmie ostateczną decyzję o unieważnieniu dowodu osobistego. Dodatkowo zostanie zastrzeżony numer PESEL pokrzywdzonego wyłudzeniem.
Ale, uwaga - unieważnienie jest nieodwracalne. Jeśli jest szansa, że dokument się odnajdzie, lepiej najpierw go zawiesić. W ciągu 14 dni blokadę można cofnąć, by dalej korzystać z odnalezionego dokumentu.
Kolejna nowa funkcja przyda się na wypadek zgubienia lub zniszczenia dokumentu tożsamości dziecka lub podopiecznego. W takich sytuacjach rodzic lub opiekun powinien działać szybko, żeby zapobiec wykorzystaniu danych przez osoby nieuprawnione. Teraz może unieważnić dokument dziecka lub podopiecznego w rządowej aplikacji.
W tym celu na liście usług w mObywatelu znaleźć trzeba katalog "Załatw sprawę" i wybrać tam "Dowód osobisty", a następnie "Unieważnij dowód dziecka" lub "Unieważnij dowód podopiecznego". Kolejnym krokiem jest wypełnienie krótkiego wniosku, który zostanie przesłany do właściwego urzędu.
W tym przypadku unieważnienie także jest nieodwracalne, więc warto się zastanowić, czy nie wystarczy zawieszenie ważności dokumentu dziecka.
Resort cyfryzacji przypomina, że aplikacja mObywatel pozwala m.in. też na zastrzeżenie własnych dokumentów (dowodu lub paszportu) w systemie Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich. Po zawieszeniu lub unieważnieniu utraconego dowodu osobistego, można także w mObywatelu złożyć wniosek o wydanie nowego, a potem sprawdzić, czy nowy dokument jest gotowy do odbioru.
Od czwartku rządowa aplikacja mObywatel jest bogatsza o nową funkcjonalność, która ułatwi życie rodzicom nowo narodzonych dzieci.
