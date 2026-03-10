Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Trzy nowe funkcje w mObywatelu. Chodzi o dowody i paszporty

Od wtorku rządowa aplikacja mObywatel jest bogatsza o dwa rozwiązania, które pozwalają szybko reagować w sytuacjach zagrożenia dokumentów i danych. Trzecia nowość ucieszy starających się o paszport.

Publikacja: 10.03.2026 12:26

Aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie trzy nowe funkcje zostały udostępnione w aplikacji mObywatel?
  • Jak monitorować status produkcji paszportu dla siebie lub dziecka przy użyciu mObywatela?
  • W jakich sytuacjach możliwe jest unieważnienie dowodu osobistego przez aplikację?
  • W jaki sposób rodzice lub opiekunowie mogą unieważniać dokumenty tożsamości swoich dzieci lub podopiecznych?

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że od dziś użytkownicy mObywatela znajdą w nim trzy kolejne usługi związane z zarządzaniem dokumentami:

  • wniosek o unieważnienie dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego,
  • wniosek o unieważnienie własnego dowodu z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych,
  • sprawdzenie, na jakim etapie jest produkcja nowego paszportu.
Reklama
Reklama

Dwie pierwsze są dostępne w katalogu „Załatw sprawę”. Do skorzystania z nich niezbędny jest profil zaufany, aktywna skrzynka do e-Doręczeń oraz posiadanie przynajmniej jednego dokumentu z certyfikatem (mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka). Do sprawdzenia, czy paszport jest gotowy do odbioru, wystarczy numer wniosku o jego wydanie.

Czytaj więcej

Warszawiacy zapłacą miastu w mObywatelu
W sądzie i w urzędzie
Warszawiacy zapłacą miastu w mObywatelu

Jak sprawdzić w mObywatelu status wyrabianego paszportu

Po odbiór paszportu zwykle można się zgłosić po około 30 dniach od złożenia wniosku. Jednak czasami dokument jest gotowy do odbioru po  2-3 tygodniach. Teraz można to sprawdzić w aplikacji mObywatel. 

Wystarczy odszukać na liście usług kategorię „Sprawy urzędowe”, wybrać „Odbiór paszportu” i wpisać numer wniosku paszportowego. W usłudze pojawi się informacja, na jakim etapie jest produkcja dokumentu. Użytkownik dowie się, czy wniosek:

  • jest aktualnie przetwarzany,
  • został anulowany,
Reklama
Reklama
  • został odrzucony przez urząd.

Jeśli rozpoczęła się już produkcja paszportu, użytkownik zobaczy taką informację po wpisaniu numeru wniosku w usłudze. A gdy paszport będzie już gotowy, w mObywatelu pojawi się informacja o:

  • możliwości jego odbioru, jeśli użytkownik odbiera dokument osobiście,
  • nadaniu przesyłki z nowym paszportem, jeśli wnioskujący wybrał wysyłkę kurierem.

W usłudze sprawdzić można nie tylko etap produkcji własnego dokumentu, ale też paszportu dziecka, kogoś z rodziny albo innej osoby, jeśli użytkownik dysponuje numerem jej wniosku. Aplikacja umożliwia przy tym sprawdzenie statusu produkcji różnych rodzajów paszportów, tj. paszportu tymczasowego, paszportu dyplomatycznego czy paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Czytaj więcej

Z aplikacji mObywatel można korzystać na urządzeniach z systemem Android i iOS
W sądzie i w urzędzie
Od 1 lipca nowości w aplikacji mObywatel. Oto, jakie usługi wprowadzono
Reklama
Reklama

Po kradzieży danych wyślesz w mObywatelu wniosek ws. dowodu

Dotychczas unieważnienia dowodu osobistego można było domagać się z powodu jego utraty lub uszkodzenia. Obecnie jest to możliwe także  w przypadku nieuprawnionego wykorzystania naszych danych, np. gdy ktoś zaciągnął pożyczkę podając serię i numer naszego dowodu. W takiej sytuacji, oprócz powiadomienia policji, warto także unieważnić dokument tożsamości.

Wniosek w tej sprawie można wypełnić w mObywatelu, opisując okoliczności zdarzenia i – w razie potrzeby – dołączając dokument potwierdzający zdarzenie np. skan zawiadomienia z komisariatu policji. Dzięki aplikacji użytkownik szybko przekaże zgłoszenie do właściwego urzędu, który podejmie ostateczną decyzję o unieważnieniu dowodu osobistego. Dodatkowo zostanie zastrzeżony numer PESEL pokrzywdzonego wyłudzeniem.

Ale, uwaga - unieważnienie jest nieodwracalne. Jeśli jest szansa, że dokument się odnajdzie, lepiej najpierw go zawiesić. W ciągu 14 dni blokadę można cofnąć, by dalej korzystać z odnalezionego dokumentu.

Dziecko zgubiło dowód – rodzic go unieważni

Kolejna nowa funkcja przyda się na wypadek zgubienia lub zniszczenia dokumentu tożsamości dziecka lub podopiecznego. W takich sytuacjach rodzic lub opiekun powinien działać szybko, żeby zapobiec wykorzystaniu danych przez osoby nieuprawnione. Teraz może unieważnić dokument dziecka lub podopiecznego w rządowej aplikacji.

W tym celu na liście usług w mObywatelu znaleźć trzeba katalog "Załatw sprawę" i wybrać tam "Dowód osobisty", a następnie "Unieważnij dowód dziecka" lub "Unieważnij dowód podopiecznego". Kolejnym krokiem jest wypełnienie krótkiego wniosku, który zostanie przesłany do właściwego urzędu.

Reklama
Reklama

W tym przypadku unieważnienie także jest nieodwracalne, więc warto się zastanowić, czy nie wystarczy zawieszenie ważności dokumentu dziecka.

Resort cyfryzacji przypomina, że aplikacja mObywatel pozwala m.in. też na zastrzeżenie własnych dokumentów (dowodu lub paszportu) w systemie Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich. Po zawieszeniu lub unieważnieniu utraconego dowodu osobistego, można także w mObywatelu złożyć wniosek o wydanie nowego, a potem sprawdzić, czy nowy dokument jest gotowy do odbioru.  

Czytaj więcej

Jest nowość w mObywatelu, która ucieszy rodziców noworodków
W sądzie i w urzędzie
Nowość w mObywatelu, która ułatwi życie rodzicom. Zwłaszcza ojcom

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Fotoradary. Właściciel auta nie musi donosić na samego siebie
Prawo karne
Fotoradary. Właściciel auta nie musi donosić na samego siebie
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Problem dotyczy ok. 850 mieszkań, które powstały w ramach Miejskiego Eksperymentu Mieszkaniowego (ME
Nieruchomości
Miejski Eksperyment Mieszkaniowy. MEM, w którym nie ma nic śmiesznego
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Praca, Emerytury i renty
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Samolot linii Enter Air zabrał do Polski klientów biura podróży Itaka, którzy spędzali wakacje w Oma
Ubezpieczenia i odszkodowania
Odwołane loty w obliczu wojny z Iranem. Kto ma szansę odzyskać pieniądze?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama