Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nowość w mObywatelu, która ułatwi życie rodzicom. Zwłaszcza ojcom

Od czwartku rządowa aplikacja mObywatel jest bogatsza o nową funkcjonalność, która ułatwi życie rodzicom nowo narodzonych dzieci.

Aktualizacja: 06.03.2026 11:52 Publikacja: 05.03.2026 11:33

Jest nowość w mObywatelu, która ucieszy rodziców noworodków

Jest nowość w mObywatelu, która ucieszy rodziców noworodków

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

„Dobry news na początek dnia – od dziś rodzice mogą zgłosić urodzenie dziecka w aplikacji mObywatel” - napisał na X wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. - "Narodziny dziecka to moment, w którym liczy się bliskość, spokój i czas dla rodziny. Formalności nie powinny go zabierać. Dlatego rozwijamy mObywatela jako narzędzie, które towarzyszy nam od samego początku" - dodał.

Kiedy i po co zgłosić narodziny dziecka

Przypomnijmy, że rodzice muszą zgłosić narodziny potomka w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Taką kartę wystawia upoważniona do tego osoba, która odebrała poród (lekarz lub położna), a następnie przekazuje ją do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu trzech dni od wystawienia.

Czytaj więcej

Ułatwienia w urzędach stanu cywilnego: dziecko rodzice zgłoszą przez internet
W sądzie i w urzędzie
Ułatwienia w urzędach stanu cywilnego: dziecko rodzice zgłoszą przez internet

Z tego wynika, że USC będzie miał wiedzę o narodzinach nowego obywatela. Po co więc ma je zgłaszać rodzic? Jedną z najważniejszych formalności po urodzeniu dziecka jest wybranie imienia dla szkraba i jego rejestracja w urzędzie. Zgodnie z polskim prawem rodzice mogą nadać potomkowi nie więcej niż dwa imiona. Jeśli rodzic nie zgłosi narodzin w ciągu 21 dni, kierownik USC sam wybierze imię dla dziecka, zarejestruje jego urodzenie i nada mu PESEL. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

To nie wszystko. Rodzice, którzy nie zawarli związku małżeńskiego muszą złożyć oświadczenia w sprawie ojcostwa. Mogą to zrobić razem lub osobno. Ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa, a matka ma 3 miesiące, aby potwierdzić uznanie ojcostwa.   

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prawo rodzinne
Jakie prawa ma ojciec dziecka zrodzonego w wolnym związku

Tak jak dotychczas rejestracja noworodka możliwa jest także w USC i online, przez stronę https://obywatel.gov.pl/dzieci/dziecko-zglos-urodzenie-dziecka. Przy skorzystaniu z tej drugiej opcji konieczna będzie weryfikacja tożsamości za pomocą:

  • profilu zaufanego,
  • dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

O ewentualnych brakach lub błędach w zgłoszeniu urząd powiadomi rodzica w wiadomości dostępnej na portalu e-Doręczenia.

Co dostaną rodzice z USC po sporządzeniu aktu urodzenia

Na podstawie zgłoszenia oraz karty urodzenia kierownik USC sporządzi akt urodzenia. Zgodnie z przepisami akt urodzenia dziecka rodzice mogą otrzymać w wersji papierowej lub elektronicznej. W wydanym dokumencie znajdują się:

  • imię i nazwisko maluszka 
  • płeć dziecka oraz data jego przyjścia na świat 
  • imiona i nazwiska rodziców 
  • daty i miejsca urodzenia rodziców 
  • adres oraz numery PESEL rodziców
Reklama
Reklama

Sporządzenie aktu urodzenia jest bezpłatne. Oprócz jednego bezpłatnego egzemplarza skróconego aktu urodzenia, rodzice mogą otrzymać powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL) oraz zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane). 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przepisy regulaminu w sprawie opłat za parkowanie zaskarżyli rzecznik praw obywatelskich i prokurato
Prawo drogowe
Sąd: za brak biletu parkingowego za szybą nie można karać dodatkową opłatą
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Konsumenci
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Praca, Emerytury i renty
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Samolot linii Enter Air zabrał do Polski klientów biura podróży Itaka, którzy spędzali wakacje w Oma
Ubezpieczenia i odszkodowania
Odwołane loty w obliczu wojny z Iranem. Kto ma szansę odzyskać pieniądze?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama