Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jak oceniamy polskie szkoły? Wyniki najnowszego sondażu

Zmiany w podstawach programowych oraz poziom nauczania to największe problemy polskich szkół według Polaków. Na jakie inne trudności wskazują? Jak oceniany jest polski system oświaty przez społeczeństwo?

Publikacja: 10.03.2026 09:47

Opublikowano wyniki najnowszego sondażu dotyczącego największych problemów polskich szkół

Opublikowano wyniki najnowszego sondażu dotyczącego największych problemów polskich szkół

Foto: Gosia / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Ocenę sytuacji w polskich szkołach ukazują wyniki najnowszego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM.

Oto największe problemy polskich szkół. Wyniki najnowszego sondażu

Wyniki sondażu pokazują, że Polacy chcą większej stabilności w programie nauczania. Niemal tak samo ważne jest dla nich również podniesienie jakości edukacji. 24 proc. respondentów wspomnianego sondażu za największy problem polskiej edukacji uznało częste zmiany w podstawach programowych. Na drugim miejscu znalazł się poziom nauczania, wskazany przez 22 proc. ankietowanych.

Za trzeci największy problem polskich szkół uznane zostały zmiany dotyczące prac domowych, na które wskazało 11 proc. badanych. Pensje pracowników oświaty jako największe wyzwanie wskazało 10 proc. respondentów. Z kolei 8 proc. ankietowanych za największy problem uznało planowaną likwidację niektórych szkół i przedszkoli.

6 proc. respondentów wskazało na inne mniej sprecyzowane problemy, natomiast 19 proc. osób biorących udział w ankiecie nie było w stanie wskazać największego problemu polskich szkół lub nie miało zdania na ten temat.

Czytaj więcej

Katarzyna Lubnauer skomentowała zadanie, które pojawiły się na maturze z matematyki
Edukacja
„Pokoloruj drwala” na maturze z matematyki. Mamy komentarz wiceszefowej MEN
Reklama
Reklama

Jak oceniają system edukacji Polacy w zależności od wieku, wykształcenia i preferencji politycznych?

Dane z badania pozwalają przeanalizować, jak na największe problemy polskich szkół patrzą osoby w różnym wieku, z różnym wykształceniem i o odmiennych preferencjach politycznych.

Przykładowo kwestia zmian dotyczących prac domowych okazała się szczególnie istotna dla osób w wieku 40-49 lat – wskazało ją aż 17 proc. z nich. Z kolei 18 proc. najmłodszych badanych w wieku 18-24 lat zwróciło uwagę na pensje pracowników oświaty jako największy problem, a jedynie 9 proc. ankietowanych z tej grupy wskazało na zmiany w podstawach programowych.

Ankietowani posiadający wyższe wykształcenie jako największy problem wskazują zmiany w podstawach programowych (30 proc.) oraz pensje pracowników oświaty (15 proc.). Z kolei osoby z wykształceniem podstawowym często nie mają zdania (29 proc.) i zdecydowanie rzadziej – w porównaniu z wcześniej wspomnianą grupą – za główny problem uznają zmiany w podstawach programowych (16 proc.).

Sondaż pokazuje, że na ocenę sytuacji w polskich szkołach wpływają również preferencje polityczne respondentów. Przykładowo zmiany w podstawach programowych są wskazywane jako największy problem dużo częściej przez zwolenników Konfederacji (47 proc.) niż przez osoby identyfikujące się z Prawem i Sprawiedliwością czy Koalicją Obywatelską.  

Czytaj więcej

Minister edukacji Barbara Nowacka
Dobra osobiste
Barbara Nowacka ma przeprosić autora podręcznika do HIT, a on ma jej zapłacić

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Praca Zdzisława Beksińskiego z 1972 roku odnaleziona po ponad 50 latach
Kraj
Obraz Beksińskiego odnaleziony po 50 latach. W Warszawie tylko przez kilka dni
Koszt wystawy obejmował projekt za 5 400 zł brutto i wykonanie z montażem - 17 835 zł brutto
wystawa
Fotografie burmistrzów za 23 tys. zł. „To autopromocja jednego samorządowca”
Weekend zapowiada się słonecznie, pogoda będzie sprzyjać spacerom
Kraj
Weekend pod znakiem słońca. Czy po nim wrócą dwucyfrowe mrozy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama