Opublikowano wyniki najnowszego sondażu dotyczącego największych problemów polskich szkół
Ocenę sytuacji w polskich szkołach ukazują wyniki najnowszego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM.
Wyniki sondażu pokazują, że Polacy chcą większej stabilności w programie nauczania. Niemal tak samo ważne jest dla nich również podniesienie jakości edukacji. 24 proc. respondentów wspomnianego sondażu za największy problem polskiej edukacji uznało częste zmiany w podstawach programowych. Na drugim miejscu znalazł się poziom nauczania, wskazany przez 22 proc. ankietowanych.
Za trzeci największy problem polskich szkół uznane zostały zmiany dotyczące prac domowych, na które wskazało 11 proc. badanych. Pensje pracowników oświaty jako największe wyzwanie wskazało 10 proc. respondentów. Z kolei 8 proc. ankietowanych za największy problem uznało planowaną likwidację niektórych szkół i przedszkoli.
6 proc. respondentów wskazało na inne mniej sprecyzowane problemy, natomiast 19 proc. osób biorących udział w ankiecie nie było w stanie wskazać największego problemu polskich szkół lub nie miało zdania na ten temat.
Dane z badania pozwalają przeanalizować, jak na największe problemy polskich szkół patrzą osoby w różnym wieku, z różnym wykształceniem i o odmiennych preferencjach politycznych.
Przykładowo kwestia zmian dotyczących prac domowych okazała się szczególnie istotna dla osób w wieku 40-49 lat – wskazało ją aż 17 proc. z nich. Z kolei 18 proc. najmłodszych badanych w wieku 18-24 lat zwróciło uwagę na pensje pracowników oświaty jako największy problem, a jedynie 9 proc. ankietowanych z tej grupy wskazało na zmiany w podstawach programowych.
Ankietowani posiadający wyższe wykształcenie jako największy problem wskazują zmiany w podstawach programowych (30 proc.) oraz pensje pracowników oświaty (15 proc.). Z kolei osoby z wykształceniem podstawowym często nie mają zdania (29 proc.) i zdecydowanie rzadziej – w porównaniu z wcześniej wspomnianą grupą – za główny problem uznają zmiany w podstawach programowych (16 proc.).
Sondaż pokazuje, że na ocenę sytuacji w polskich szkołach wpływają również preferencje polityczne respondentów. Przykładowo zmiany w podstawach programowych są wskazywane jako największy problem dużo częściej przez zwolenników Konfederacji (47 proc.) niż przez osoby identyfikujące się z Prawem i Sprawiedliwością czy Koalicją Obywatelską.
