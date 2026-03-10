Prezydent podpisał ustawę z 13 lutego 2026 r. zmieniającą przepisy dotyczące wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnych regulacji wynikających z dyrektywy DAC8 oraz powiązanych standardów raportowania w zakresie kryptoaktywów i rachunków finansowych. Ustawa wprowadza również zmiany w kilku innych aktach prawnych.

Nowe obowiązki dotyczące kryptowalut

Jedną z najważniejszych zmian jest objęcie kryptoaktywów systemem automatycznej wymiany informacji podatkowych. Dostawcy usług związanych z kryptowalutami będą zobowiązani do gromadzenia dokumentacji oraz raportowania danych o użytkownikach, m.in. o ich tożsamości, rezydencji podatkowej oraz o podejmowanych transakcjach, w tym o wymianie kryptowalut na zwykłe waluty i odwrotnie oraz o wykonywanych przelewach. Dostawcy usług będą przekazywać te informacje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Dane mają być przekazywane do 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym. Następnie Szef KAS będzie przekazywał te informacje organom podatkowym innych państw uczestniczących w systemie wymiany danych. Przepisy przewidują również możliwość kontroli wykonywania tych obowiązków przez administrację skarbową oraz wprowadzenie kar pieniężnych dla podmiotów, które nie wywiążą się z nowych wymogów.

Rozszerzenie wymiany informacji podatkowych