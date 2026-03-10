Rzeczpospolita
Ustawa o kryptowalutach z podpisem prezydenta. Skarbówka otrzyma nowe dane

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Oznacza to nowe obowiązki dla dostawców usług związanych z kryptowalutami oraz rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych.

Publikacja: 10.03.2026 15:40

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej kryptowalut

Karol Nawrocki

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej kryptowalut

Foto: EPA/TOMS KALNINS PAP/EPA

Małgorzata Krzystała

Prezydent podpisał ustawę z 13 lutego 2026 r. zmieniającą przepisy dotyczące wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnych regulacji wynikających z dyrektywy DAC8 oraz powiązanych standardów raportowania w zakresie kryptoaktywów i rachunków finansowych. Ustawa wprowadza również zmiany w kilku innych aktach prawnych.

Nowe obowiązki dotyczące kryptowalut

Jedną z najważniejszych zmian jest objęcie kryptoaktywów systemem automatycznej wymiany informacji podatkowych. Dostawcy usług związanych z kryptowalutami będą zobowiązani do gromadzenia dokumentacji oraz raportowania danych o użytkownikach, m.in. o ich tożsamości, rezydencji podatkowej oraz o podejmowanych transakcjach, w tym o wymianie kryptowalut na zwykłe waluty i odwrotnie oraz o wykonywanych przelewach. Dostawcy usług będą przekazywać te informacje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Dane mają być przekazywane do 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym. Następnie Szef KAS będzie przekazywał te informacje organom podatkowym innych państw uczestniczących w systemie wymiany danych. Przepisy przewidują również możliwość kontroli wykonywania tych obowiązków przez administrację skarbową oraz wprowadzenie kar pieniężnych dla podmiotów, które nie wywiążą się z nowych wymogów.

Rozszerzenie wymiany informacji podatkowych

Nowelizacja dostosowuje również polskie przepisy do zmian w międzynarodowym standardzie wymiany informacji o rachunkach finansowych (CRS) oraz wprowadza regulacje dotyczące podatku wyrównawczego dla dużych przedsiębiorstw zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Mechanizm ten ma zagwarantować, że ich dochody będą objęte efektywnym opodatkowaniem na poziomie co najmniej 15 proc. Nowe regulacje wskazują, jakie informacje będą przekazywane między administracjami podatkowymi, w jakich terminach ma się to odbywać oraz z którymi państwami dane będą wymieniane.

Pierwsza wymiana informacji w nowym systemie – zarówno w zakresie kryptoaktywów, jak i zmienionego standardu CRS – planowana jest na 2027 r. i obejmie dane za 2026 r. jako pierwszy okres sprawozdawczy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Wyjątek stanowi jeden z przepisów dotyczących nowych regulacji (art. 1 pkt 38), który zacznie obowiązywać dopiero 1 stycznia 2027 r. 

