Producenci filmów powalczą o większe wsparcie państwa

Oddziaływanie na gospodarkę ujęto w trzech kategoriach: wyniku gospodarczego (nawet 8,7 mld zł), GVA (wartość dodana brutto, na poziomie krajowym tożsama z PKB), którą oszacowano na 3,4 mld zł oraz miejsc pracy.

Mniej filmów bez zachęt

Autorzy odnotowali szybki wzrost wydatków platform streamingowych na inwestycje w treści w Polsce. O ile w 2015 r. ich poziom był niezauważalny, w 2022 r. mogły one wynieść 106 mln dol., a w 2023 r. – 110 mln dol. Najwięcej na ten cel przeznaczyć miał Netflix, który ogłosił, że w 2022 r. wyda 400 mln zł, czyli 90 mln dol.

Olsberg SPI uważa, że Polska jest rozwijającym się hubem producenckim, a istotne znaczenie na jego wzrost mają zachęty oferowane producentom przez państwo.

W raporcie podano wyniki badania przeprowadzonego wśród producentom. Spytano ich m.in. jak ważny jest gotówkowy rabat udzielany przez Polskę aby produkcja miała zapewnione finansowanie. Spośród 20 zbadanych 8 wskazało, że jest to bardzo ważny czynnik, a bez rabatu niektóre produkcje nie odbyłyby się. 7 producentów uznało, że jest to czynnik ważny. 5 wyraziło ambiwalentny stosunek do tej kwestii, jako że i bez rabatu większość produkcji tych podmiotów miałaby miejsce. Nie było natomiast producentów, którzy uznaliby jednoznacznie, że jest to sprawa nieważna.

Czytaj więcej Media Scenarzyści chcą tantiem od Netflixa i wsparcia rządu Filmowcy żądają swojej części tortu z przychodów platform, szacowanych na 2,5 mld zł rocznie. Zamierzają walczyć o pieniądze, pikietując przed siedzibą premiera.

Polska przegrywa walkę o filmy

Autorzy raport Olsberg SPI pozytywnie ocenili istniejący w Polsce system zachęt, ale uważają, że wymaga on poprawy.