Inwestorzy handlujący w Warszawie mogą nieco odetchnąć po burzliwym poniedziałku, gdy rynkami zawładnęły obawy związane z niekontrolowanym wzrostem cen ropy, co stworzyło krajowym indeksom dogodne warunki do odrobienia strat. Na fali odradzającego się popytu już na starcie handlu WIG20 został wyniesiony ponad 2 proc. nad kreskę. Popyt wspierają optymistyczne nastroje panujące na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie inwestorzy ochoczo ruszyli do odkupywania akcji, przecenionych w trakcie poprzednich sesji. Kupujący mają zdecydowanie więcej do powiedzenia zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu, co przekłada się na całkiem solidne 2-3 proc. wzrosty indeksów.

Kluczowa dla poprawy nastrojów była sesja za oceanem, gdzie główne indeksy wybroniły się przed przeceną po zapowiedziach Donalda Trumpa, że wojna z Iranem może szybko się zakończyć. Jednocześnie nastąpił zwrot na rynku ropy. Cena surowca już w poniedziałek po południu wymazała wzrosty, by we wtorek rano zanotować lekki spadek. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest bardzo dynamiczna, więc trzeba się liczyć z wysoką zmiennością jej cen.

Akcje banków i KGHM wracają do łask, Orlen

Beneficjentami poprawy nastrojów są największe spółki notowane na krajowej giełdzie. Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się walory banków odreagowujące spadki z poprzednich sesji. Najlepiej z tego grona wypada mBank, drożejąc o blisko 5 proc. Na celowniku są także akcje KGHM, wspierane odbijającymi cenami miedzi na światowych rynkach metali. Do zwyżek podłączyły się również papiery PGE, Allegro i CD Projektu, choć w ich przypadku skala odbicia jest już nieco mniej efektowna. Natomiast mniej łaskawym okiem inwestorzy patrzą dziś na akcje Orlenu, notowanego jako jedyna spółka z całego indeksu pod kreską.

Pozytywne nastroje zdominowały również szeroki rynek akcji, co z początkiem handlu wyniosło nad kreskę notowania większości mniejszych spółek. Większym powodzeniem cieszą się akcje firm o średniej kapitalizacji, wśród których najefektowniej drożeją Newag i ING BŚK.