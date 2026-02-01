Z tego artykułu dowiesz się: Jakie przełomowe metody badania ciemnej energii zastosowano w najnowszych badaniach?

Na jakie kluczowe pytania dotyczące ekspansji wszechświata odpowiadają wyniki Dark Energy Survey?

W jaki sposób nowe wyniki badań odnoszą się do modeli kosmologicznych?

Zespół naukowców współpracujących w ramach przedsięwzięcia Dark Energy Survey ogłosił publikację najbardziej kompletnej i precyzyjnej analizy historii ekspansji wszechświata, obejmującej ostatnie 6 miliardów lat. Po raz pierwszy wykorzystano pełny zestaw danych zebranych w trakcie 6 lat obserwacji nieba. Choć wyniki w dużej mierze potwierdzają standardowy model kosmologii, wskazują również na pewne rozbieżności w opisie sposobu, w jaki materia grupuje się we wszechświecie. To sprawia, że pytanie o naturę ciemnej energii wciąż pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej nauki.

Nowy etap badań nad ekspansją wszechświata

Dark Energy Survey to międzynarodowy projekt badawczy, którego celem jest poznanie natury tajemniczej ciemnej energii odpowiedzialnej za przyspieszanie ekspansji wszechświata. W jego ramach w latach 2013–2019 zarejestrowano dane dotyczące 669 milionów galaktyk oddalonych o miliardy lat świetlnych od Ziemi, mapując około jedną ósmą całego nieba.

Obserwacje prowadzono przez 758 nocy przy użyciu kamery Dark Energy Camera o rozdzielczości 570 megapikseli, skonstruowanej przez Departament Energii USA. Została ona zamontowana na 4-metrowym teleskopie Víctor M. Blanco w chilijskim obserwatorium Cerro Tololo.

Zgromadzony materiał umożliwił analizę subtelnych zniekształceń kształtów galaktyk, co pozwala odtworzyć rozkład materii we wszechświecie na przestrzeni ostatnich 6 miliardów lat. Dzięki tej rekonstrukcji można określić, ile ciemnej energii i ciemnej materii było obecnych w różnych epokach.