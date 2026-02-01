Aktualizacja: 01.02.2026 07:19 Publikacja: 01.02.2026 06:00
Ciemna energia to jedno z najbardziej tajemniczych zagadnień współczesnej nauki
Zespół naukowców współpracujących w ramach przedsięwzięcia Dark Energy Survey ogłosił publikację najbardziej kompletnej i precyzyjnej analizy historii ekspansji wszechświata, obejmującej ostatnie 6 miliardów lat. Po raz pierwszy wykorzystano pełny zestaw danych zebranych w trakcie 6 lat obserwacji nieba. Choć wyniki w dużej mierze potwierdzają standardowy model kosmologii, wskazują również na pewne rozbieżności w opisie sposobu, w jaki materia grupuje się we wszechświecie. To sprawia, że pytanie o naturę ciemnej energii wciąż pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej nauki.
Dark Energy Survey to międzynarodowy projekt badawczy, którego celem jest poznanie natury tajemniczej ciemnej energii odpowiedzialnej za przyspieszanie ekspansji wszechświata. W jego ramach w latach 2013–2019 zarejestrowano dane dotyczące 669 milionów galaktyk oddalonych o miliardy lat świetlnych od Ziemi, mapując około jedną ósmą całego nieba.
Obserwacje prowadzono przez 758 nocy przy użyciu kamery Dark Energy Camera o rozdzielczości 570 megapikseli, skonstruowanej przez Departament Energii USA. Została ona zamontowana na 4-metrowym teleskopie Víctor M. Blanco w chilijskim obserwatorium Cerro Tololo.
Zgromadzony materiał umożliwił analizę subtelnych zniekształceń kształtów galaktyk, co pozwala odtworzyć rozkład materii we wszechświecie na przestrzeni ostatnich 6 miliardów lat. Dzięki tej rekonstrukcji można określić, ile ciemnej energii i ciemnej materii było obecnych w różnych epokach.
Pierwsze przesłanki istnienia ciemnej energii pojawiły się około 100 lat temu, gdy astronomowie odkryli, że odległe galaktyki wydają się oddalać od Ziemi i że im dalej się znajdują, tym szybciej się oddalają. Był to pierwszy kluczowy dowód na rozszerzanie się wszechświata. Na początku badacze spodziewali się, że ekspansja będzie z czasem zwalniać pod wpływem grawitacji.
W 1998 roku dwa niezależne zespoły kosmologów, analizując obserwacje odległych supernowych, odkryły jednak, że proces rozszerzania przyspiesza, zamiast zwalniać. Aby wyjaśnić te obserwacje, zaproponowano istnienie nowego zjawiska odpowiedzialnego za przyspieszoną ekspansję – ciemnej energii. Dziś uważa się, że ciemna energia stanowi około 70 proc. całkowitej zawartości masy i energii wszechświata, jednak jej natura wciąż pozostaje nieznana.
W najnowszej analizie naukowcy porównali dane obserwacyjne z dwoma modelami kosmologicznymi. Pierwszy z nich to standardowy model Lambda-CDM zakładający stałą gęstość ciemnej energii. Drugi to model rozszerzony, w którym gęstość ciemnej energii zmienia się w czasie – tzw. model wCDM. Analizy wykazały, że choć dane w większości zgadzają się ze standardowym modelem, wciąż istnieje od dawna znana rozbieżność dotycząca sposobu, w jaki materia grupuje się we wszechświecie. Ta rozbieżność stała się jeszcze bardziej widoczna po uwzględnieniu pełnego zestawu danych. Jednocześnie okazało się, że dane pasują również do modelu z ewoluującą ciemną energią, ale nie lepiej niż do modelu standardowego.
Najważniejszym osiągnięciem najnowszej publikacji jest połączenie czterech niezależnych metod badania ekspansji wszechświata w ramach jednego eksperymentu. Takie podejście było jednym z głównych założeń projektu już na etapie jego planowania 25 lat temu. Obecna analiza stanowi podsumowanie 18 powiązanych prac naukowych. Wyniki badań przedstawiono w artykule złożonym do czasopisma „Physical Review D” i dostępnym w serwisie arXiv.
Dzięki połączeniu wszystkich metod możliwe było znaczne zawężenie zakresu modeli opisujących tempo ekspansji wszechświata. Wyniki stanowią ważny punkt odniesienia dla kolejnej generacji badań kosmologicznych. Połączenie danych z DES i przyszłych obserwacji umożliwi jeszcze dokładniejsze pomiary parametrów kosmologicznych i dalsze testowanie teorii opisujących naturę ciemnej energii oraz historię ekspansji wszechświata. Najnowsza analiza przygotowuje też grunt pod działalność obserwatorium Vera C. Rubin Observatory w Chile, które w ramach projektu Legacy Survey of Space and Time będzie przez 10 lat prowadzić szczegółowy przegląd południowego nieba.
