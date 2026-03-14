Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega zaćmienie Słońca?

Kiedy i w jakich regionach Europy będzie można obserwować najbliższe całkowite zaćmienie Słońca?

Czy to zaćmienie będzie można zobaczyć z Polski?

W jaki sposób zaćmienia Słońca wpływają na rozwój współczesnej turystyki?

Jakie przygotowania są niezbędne dla bezpiecznej i efektywnej obserwacji zjawiska?

Zaćmienie Słońca jest zjawiskiem astronomicznym powstającym, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią, w efekcie czego przysłoni światło słoneczne. Jedno zaćmienie Słońca miało już w tym roku miejsce. 17 lutego 96 proc. tarczy słonecznej zostało zasłonięte przez Księżyc, wokół którego pozostał świetlisty „pierścień ognia”. Tym samym nie było to całkowite zaćmienie, a jedynie obrączkowe. Jego maksymalna faza trwała 2 minuty i 20 sekund. Zjawisko to jednak nie było widoczne z naszego kraju. Podziwiać je można było z Antarktydy oraz południowych krańców Afryki i Ameryki Południowej.

Reklama Reklama

Całkowite zaćmienie Słońca 2026: Gdzie będzie można je zobaczyć?

Najbliższe całkowite zaćmienie Słońca nastąpi 12 sierpnia 2026 r. Będzie to kolejne, po zaćmieniu z 11 sierpnia 1999 r., całkowite zaćmienie Słońca widoczne w kontynentalnej Europie.

Tegoroczne zaćmienie rozpocznie się o wschodzie Słońca we wschodniej części półwyspu Tajmyr w Rosji, a zakończy się o zachodzie Słońca na Morzu Śródziemnym, na południowy wschód od Balearów. W międzyczasie zjawisko podziwiać będą mogli mieszkańcy części Europy: wschodniej Grenlandii, zachodniej Islandii, Hiszpanii (w tym wysp Majorki, Minorki i Ibizy) oraz niewielkiego obszaru Portugalii.

Maksymalna faza całkowitego zaćmienia potrwa 2 minuty i 18 sekund i będzie widoczna w rejonie zachodniego wybrzeża Islandii, w zatoce Breidafjordur między Fiordami Zachodnimi a półwyspem Snaefellsnes.