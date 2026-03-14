Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zaćmienie Słońca 2026 w Polsce. Kiedy spojrzeć w niebo?

Jednym z najbardziej oczekiwanych zjawisk astronomicznych tego roku będzie całkowite zaćmienie Słońca. Ostatnie takie wydarzenie można było podziwiać w Europie 27 lat temu. Kiedy w 2026 roku czeka nas całkowite zaćmienie Słońca i czy będzie można oglądać je w Polsce?

Publikacja: 14.03.2026 06:00

Całkowite zaćmienie Słońca to dosyć rzadkie zjawisko na niebie (zdjęcie ilustracyjne)

Foto: Adil / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega zaćmienie Słońca?
  • Kiedy i w jakich regionach Europy będzie można obserwować najbliższe całkowite zaćmienie Słońca?
  • Czy to zaćmienie będzie można zobaczyć z Polski?
  • W jaki sposób zaćmienia Słońca wpływają na rozwój współczesnej turystyki?
  • Jakie przygotowania są niezbędne dla bezpiecznej i efektywnej obserwacji zjawiska?

Zaćmienie Słońca jest zjawiskiem astronomicznym powstającym, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią, w efekcie czego przysłoni światło słoneczne. Jedno zaćmienie Słońca miało już w tym roku miejsce. 17 lutego 96 proc. tarczy słonecznej zostało zasłonięte przez Księżyc, wokół którego pozostał świetlisty „pierścień ognia”. Tym samym nie było to całkowite zaćmienie, a jedynie obrączkowe. Jego maksymalna faza trwała 2 minuty i 20 sekund. Zjawisko to jednak nie było widoczne z naszego kraju. Podziwiać je można było z Antarktydy oraz południowych krańców Afryki i Ameryki Południowej. 

Całkowite zaćmienie Słońca 2026: Gdzie będzie można je zobaczyć?

Najbliższe całkowite zaćmienie Słońca nastąpi 12 sierpnia 2026 r. Będzie to kolejne, po zaćmieniu z 11 sierpnia 1999 r., całkowite zaćmienie Słońca widoczne w kontynentalnej Europie.

Tegoroczne zaćmienie rozpocznie się o wschodzie Słońca we wschodniej części półwyspu Tajmyr w Rosji, a zakończy się o zachodzie Słońca na Morzu Śródziemnym, na południowy wschód od Balearów. W międzyczasie zjawisko podziwiać będą mogli mieszkańcy części Europy: wschodniej Grenlandii, zachodniej Islandii, Hiszpanii (w tym wysp Majorki, Minorki i Ibizy) oraz niewielkiego obszaru Portugalii.

Maksymalna faza całkowitego zaćmienia potrwa 2 minuty i 18 sekund i będzie widoczna w rejonie zachodniego wybrzeża Islandii, w zatoce Breidafjordur między Fiordami Zachodnimi a półwyspem Snaefellsnes.

Reklama
Reklama

Czy całkowite zaćmienie Słońca będzie widoczne w Polsce?

Wspomniane zaćmienie Słońca będzie można zobaczyć także na znacznej części pozostałego obszaru Europy, a także części Afryki i Ameryki Północnej. Tam jednak nie będzie to już zaćmienie całkowite, a jedynie częściowe.

W Polsce 12 sierpnia oglądać będzie można głębokie zaćmienie częściowe. Ok. 80-90 proc. tarczy słonecznej zostanie zasłonięte – im dalej na zachód, tym wartość ta będzie większa. Zaćmienie będzie miało miejsce tuż przed zachodem Słońca, który tego dnia nastąpi ok. godz. 20:00-20:30.

Czytaj więcej

Na świecie kwitnie turystyka związana z zaćmieniami

Zaćmienia Słońca są chętnie podziwiane przez ludzi od tysiącleci. Już w starożytnej Mezopotamii cieszyły się dużym zainteresowaniem. Obecnie turystyka związana z zaćmieniami stała się popularna i przekształciła się w branżę wartą wiele miliardów dolarów, zauważa serwis BBC. Na rynku działa wiele firm, które organizują wycieczki mające na celu obserwację zaćmień.

– Podróże związane z zaćmieniami stały się fenomenem, ponieważ łączą w sobie naukę, zachwyt i przygodę. Doświadczenie całkowitego zaćmienia Słońca, nawet jednokrotne, potrafi całkowicie zmienić perspektywę patrzenia na nasze miejsce we Wszechświecie – zauważyła Stephanie Derammelaere, dyrektor wykonawcza Obserwatorium Roberta Fergusona w północnej Kalifornii, cytowana przez BBC.

Czytaj więcej

Reklama
Reklama

Całkowite zaćmienie Słońca 2026: Jak się przygotować?

Serwis BBC zebrał porady ekspertów, dzięki którym można zapewnić sobie niezapomniane wrażenia podczas zaćmienia.

Czytaj więcej

Kluczowe znaczenie ma odpowiednia lokalizacja, ponieważ zaćmienie Słońca trwa tylko kilka minut. Rekomendowana jest otwarta przestrzeń z dobrym widokiem na horyzont. Ważne jest także zadbanie o odpowiednią logistykę w dniu obserwacji. Warto odpowiednio wcześnie zaplanować ewentualną podróż do miejsca oferującego najlepsze widoki i udać się tam z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów z dojazdem. Należy również odpowiednio wcześnie kupić okulary umożliwiające bezpieczne oglądanie zaćmienia Słońca, a także sprawdzić prognozę pogody w dniu i miejscu obserwacji oraz wyeliminować czynniki rozpraszające. Eksperci cytowani przez BBC zalecają również „(…) daj sobie czas na to, by po prostu spojrzeć w górę i chłonąć tę chwilę”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama