Astronomowie alarmują. Plany Elona Muska mogą trwale zmienić nocne niebo

Organizacje astronomiczne sprzeciwiają się planom SpaceX oraz Reflect Orbital
SpaceX należący do Elona Muska oraz kalifornijski startup Reflect Orbital ubiegają się o zgodę Federal Communications Commission (FCC) na rozmieszczenie w przestrzeni kosmicznej dodatkowych obiektów. Propozycje przedstawione przez obie firmy wywołały zdecydowaną reakcję środowiska astronomicznego.
Największe obawy wzbudza wniosek SpaceX dotyczący rozmieszczenia nawet 1 miliona satelitów, które miałyby działać jako orbitalne centra danych wspierające systemy sztucznej inteligencji. Tymczasem według astronomów wystarczyłoby już kilka tysięcy takich satelitów, aby były widoczne gołym okiem w dowolnym momencie, znacznie przekraczając liczbę gwiazd widocznych z Ziemi bez sprzętu optycznego. Dr Robert Massey z RAS, którego wypowiedź przytoczył Newsweek, przyznał, że miałoby to katastrofalny wpływ na astronomię i ograniczyłyby możliwość swobodnego podziwiania nocnego nieba przez ludzi na całym świecie. Jego zdaniem gwiazdy stanowią część wspólnego dziedzictwa, a rozmieszczenie ponad miliona wyjątkowo jasnych satelitów mogłoby trwale oszpecić naturalny krajobraz.
Firma Reflect Orbital chce z kolei stworzyć w przestrzeni kosmicznej konstelację luster, które miałyby odbijać światło słoneczne z powrotem na Ziemię w godzinach nocnych. Astronomowie ostrzegają, że każda taka odbita wiązka byłaby około cztery razy jaśniejsza niż pełnia Księżyca. Poza tym światło rozlewałoby się również na otaczające obszary nieba, a nie tylko na wąski obszar. Przy planach zakładających rozmieszczenie nawet 50 tys. kosmicznych luster skumulowany efekt mógłby być bardzo silny. Według RAS nocne niebo mogłoby stać się od trzech do czterech razy jaśniejsze niż obecnie, co w dużym stopniu zmieniłoby warunki obserwacji.
Jak donosi Newsweek, Królewskie Towarzystwo Astronomiczne wspólnie z Europejskim Obserwatorium Południowym złożyło swoje uwagi do amerykańskiej FCC. Obie instytucje formalnie sprzeciwiły się propozycjom SpaceX i Reflect Orbital, wskazując na możliwe długofalowe konsekwencje dla astronomii naziemnej i środowiska.
Astronomowie szacują, że zdjęcia wykonywane przez teleskop Very Large Telescope Europejskiego Obserwatorium Południowego straciłyby średnio około 10 proc. danych z powodu śladów nowych satelitów przecinających pole widzenia. To z kolei wpłynęłoby negatywnie na wiele obszarów badań i to nie tylko dotyczących odległych galaktyk, ale również na śledzenie obiektów bliskich Ziemi.
Poza tym sztuczne rozjaśnianie nocnego nieba na tak dużą skalę mogłoby zakłócić funkcjonowanie nocnych ekosystemów. Jak podkreślają astronomowie, wiele gatunków wykorzystuje ciemność do orientacji, zdobywania pożywienia i rozmnażania, a zmiany w poziomie światła w nocy mogłyby wywołać poważne skutki ekologiczne. Potencjalnie mogłyby dotknąć również ludzi, negatywnie wpływając na nasz sen i samopoczucie.
RAS i ESA apelują, aby FCC, która reguluje komunikację satelitarną w Stanach Zjednoczonych, uwzględniła długoterminowe skutki planowanych projektów przed podjęciem decyzji. RAS oświadczył również, że popiera sprzeciwy zgłoszone przez inne organizacje astronomiczne.
