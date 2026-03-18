Astronomowie alarmują. Plany Elona Muska mogą trwale zmienić nocne niebo

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie konkretne projekty kosmiczne budzą sprzeciw środowiska astronomicznego?

Na czym polegają plany SpaceX i jaki wpływ mogą mieć na widoczność nocnego nieba?

Czego dotyczy propozycja firmy Reflect Orbital i jak może zmienić jasność nocnego nieba?

Jakie potencjalne długofalowe skutki ekologiczne i społeczne mogą wynikać z rozjaśniania nocnego nieba?

SpaceX należący do Elona Muska oraz kalifornijski startup Reflect Orbital ubiegają się o zgodę Federal Communications Commission (FCC) na rozmieszczenie w przestrzeni kosmicznej dodatkowych obiektów. Propozycje przedstawione przez obie firmy wywołały zdecydowaną reakcję środowiska astronomicznego.

Reklama Reklama

Czego dotyczą projekty SpaceX i Reflect Orbital?

Największe obawy wzbudza wniosek SpaceX dotyczący rozmieszczenia nawet 1 miliona satelitów, które miałyby działać jako orbitalne centra danych wspierające systemy sztucznej inteligencji. Tymczasem według astronomów wystarczyłoby już kilka tysięcy takich satelitów, aby były widoczne gołym okiem w dowolnym momencie, znacznie przekraczając liczbę gwiazd widocznych z Ziemi bez sprzętu optycznego. Dr Robert Massey z RAS, którego wypowiedź przytoczył Newsweek, przyznał, że miałoby to katastrofalny wpływ na astronomię i ograniczyłyby możliwość swobodnego podziwiania nocnego nieba przez ludzi na całym świecie. Jego zdaniem gwiazdy stanowią część wspólnego dziedzictwa, a rozmieszczenie ponad miliona wyjątkowo jasnych satelitów mogłoby trwale oszpecić naturalny krajobraz.

Firma Reflect Orbital chce z kolei stworzyć w przestrzeni kosmicznej konstelację luster, które miałyby odbijać światło słoneczne z powrotem na Ziemię w godzinach nocnych. Astronomowie ostrzegają, że każda taka odbita wiązka byłaby około cztery razy jaśniejsza niż pełnia Księżyca. Poza tym światło rozlewałoby się również na otaczające obszary nieba, a nie tylko na wąski obszar. Przy planach zakładających rozmieszczenie nawet 50 tys. kosmicznych luster skumulowany efekt mógłby być bardzo silny. Według RAS nocne niebo mogłoby stać się od trzech do czterech razy jaśniejsze niż obecnie, co w dużym stopniu zmieniłoby warunki obserwacji.