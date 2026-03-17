Próbki pobrane z asteroidy Ryugu
Wszystkie formy życia na Ziemi wykorzystują dwie podstawowe cząsteczki do przechowywania i przekazywania informacji genetycznej: kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) oraz kwas rybonukleinowy (RNA). Te z kolei składają się z pięciu podstawowych elementów budulcowych: adeniny, cytozyny, guaniny, tyminy i uracylu. Zrozumienie obfitości tych składników na wczesnej Ziemi i ich pochodzenia jest – zdaniem naukowców – kluczowe dla zrozumienia, w jaki sposób w ogóle powstało życie.
Próbki wykorzystane w najnowszych badaniach pobrane zostały przez japońską sondę kosmiczną Hayabusa-2, która w 2014 r. wyruszyła w misję liczącą 300 mln km na Ryugu, asteroidę o szerokości 900 metrów. W efekcie misji udało się pobrać dwie próbki skał o wadze 5,4 grama każda i sprowadzić je na Ziemię w 2020 r.
W 2023 r. przeprowadzono badania, które wykazały, że próbki te zawierały uracyl, jedną z czterech zasad budujących RNA. Z kolei z najnowszego badania przeprowadzonego przez japońskich naukowców wynika, że próbki posiadały w swoim składzie wszystkie zasady nukleinowe – zarówno DNA, jak i RNA. Należą do nich, poza uracylem, także adenina, guanina, cytozyna i tymina.
– Nie oznacza to jednak, że na Ryugu istniało życie – zastrzegł w rozmowie z agencją AFP Toshiki Koga, jeden z autorów badania. – Ich obecność wskazuje natomiast, że prymitywne asteroidy mogły wytwarzać i zachowywać cząsteczki istotne dla procesów chemicznych związanych z powstaniem życia – dodał.
W swoim badaniu naukowcy podkreślili, że odkrycie wspomnianych zasad nukleinowych dowodzi również ich powszechnej obecności w całym Układzie Słonecznym. Ponadto potwierdza hipotezę, zgodnie z którą „(…) asteroidy węglowe przyczyniły się do powstania prebiotycznego składu chemicznego wczesnej Ziemi” – można przeczytać w artykule opublikowanym 16 marca w czasopiśmie „Nature Astronomy”.
Okazuje się, że to nie pierwsza sytuacja, w której z materiału z asteroidy wyizolowanych zostało pięć zasad nukleinowych. Zostały one bowiem znalezione w 2025 r. we fragmentach przywiezionych na Ziemię przez NASA z asteroidy Bennu. Ich obecność wykryto także w meteorytach Orgueil i Murchison, stanowiących części asteroid, które spadły na Ziemię.
Naukowcy porównali skład Ryugu ze składem Bennu, Murchisona i Orgueila. Chcieli w ten sposób uzyskać pełniejszy obraz zawartości i rozmieszczenia zasad nukleinowych w Układzie Słonecznym. Przy okazji ujawnili kilka interesujących różnic.
Ryugu zawierał mniej więcej równe ilości puryn i pirymidyn. Pięć zasad nukleinowych dzieli się bowiem na dwie rodziny: puryny, do których należą adenina i guanina, oraz pirymidyny, do których należą cytozyna, tymina i uracyl. Z kolei Bennu i Orgueil zawierały więcej pirymidyn, natomiast Murchison – więcej puryny. Naukowcy odkryli, że różnice te są związane z poziomem amoniaku w próbkach, co sugeruje, że środowisko chemiczne wewnątrz ciał macierzystych asteroid może wpływać na to, które zasady nukleinowe powstają.
– Ponieważ żaden znany mechanizm powstawania nie przewiduje takiej zależności, odkrycie to może wskazywać na nieznany dotąd sposób powstawania zasad nukleinowych w materiałach wczesnego Układu Słonecznego – powiedział Toshiki Koga, cytowany przez serwis phys.org.
Z kolei Morgan Cable z Uniwersytetu Wiktorii w Wellington w Australii, która nie brała udziału w badaniach, zauważyła: – To odkrycie ma istotne znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób cząsteczki istotne biologicznie mogły pierwotnie powstać i przyczynić się do powstania życia na Ziemi.
