Z tego artykułu dowiesz się: Jakie podstawowe składniki niezbędne do budowy życia zostały wykryte w próbkach z asteroidy Ryugu?

Skąd dokładnie pochodzą analizowane próbki i jaka misja umożliwiła ich pozyskanie?

Czy podobne zasady nukleinowe znaleziono także w innych pozaziemskich materiałach?

Jakie istotne różnice w składzie wyróżniają próbki z Ryugu od innych zbadanych materiałów kosmicznych?

Wszystkie formy życia na Ziemi wykorzystują dwie podstawowe cząsteczki do przechowywania i przekazywania informacji genetycznej: kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) oraz kwas rybonukleinowy (RNA). Te z kolei składają się z pięciu podstawowych elementów budulcowych: adeniny, cytozyny, guaniny, tyminy i uracylu. Zrozumienie obfitości tych składników na wczesnej Ziemi i ich pochodzenia jest – zdaniem naukowców – kluczowe dla zrozumienia, w jaki sposób w ogóle powstało życie.

Naukowcy odkryli w próbkach asteroidy Ryugu wszystkie pięć zasad nukleinowych niezbędnych do budowy RNA i DNA

Próbki wykorzystane w najnowszych badaniach pobrane zostały przez japońską sondę kosmiczną Hayabusa-2, która w 2014 r. wyruszyła w misję liczącą 300 mln km na Ryugu, asteroidę o szerokości 900 metrów. W efekcie misji udało się pobrać dwie próbki skał o wadze 5,4 grama każda i sprowadzić je na Ziemię w 2020 r.

W 2023 r. przeprowadzono badania, które wykazały, że próbki te zawierały uracyl, jedną z czterech zasad budujących RNA. Z kolei z najnowszego badania przeprowadzonego przez japońskich naukowców wynika, że próbki posiadały w swoim składzie wszystkie zasady nukleinowe – zarówno DNA, jak i RNA. Należą do nich, poza uracylem, także adenina, guanina, cytozyna i tymina.

– Nie oznacza to jednak, że na Ryugu istniało życie – zastrzegł w rozmowie z agencją AFP Toshiki Koga, jeden z autorów badania. – Ich obecność wskazuje natomiast, że prymitywne asteroidy mogły wytwarzać i zachowywać cząsteczki istotne dla procesów chemicznych związanych z powstaniem życia – dodał.