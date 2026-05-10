Obecnie pompy insulinowe są refundowane tylko dla pacjentów z cukrzycą do 26. roku życia. Chorzy po przekroczeniu tego wieku muszą sami ponosić koszty zakupu urządzenia, które mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ważne zmiany dla pacjentów z cukrzycą. "Czekamy na podpis ministry zdrowia"

Środowisko od dawna postulowało refundację pomp insulinowych dla pacjentów powyżej 26. roku życia. W ubiegłym roku, po skargach od pacjentów, do ministry zdrowia zwrócił się w tej sprawie również Rzecznik Praw Obywatelskich. Według Ministerstwa Zdrowia, przyczyną braku refundacji miały być niewystarczające dowody naukowe na wyższą skuteczność i bezpieczeństwo leczenia przy użyciu pomp insulinowych w porównaniu do insulinoterapii metodą wielokrotnych wstrzyknięć.

Ministerstwo ponownie zleciło jednak Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przeanalizowanie zasadności rozszerzenia refundacji o osoby po 26. roku życia. Jak poinformowała w Sejmie prezes Federacji Diabetyków, AOTMiT wydała pozytywną rekomendację. „Czekamy na podpis ministry zdrowia pod rozporządzeniem” – powiedziała dr Monika Zamarlik.

– Roczne koszty tej refundacji wyniosłyby do 36 mln zł, co w skali kraju nie jest wielką kwotą. Jest już pozytywna rekomendacja AOTMiT i mamy teraz wielką nadzieję, że minister zdrowia podpisze rozporządzenie w tej sprawie, bo chodzi nie tylko o komfort życia pacjentów, ale głównie o przeciwdziałanie powikłaniom – wyjaśniała dr Monika Zamarlik, prezeska Federacji Diabetyków podczas sejmowej podkomisji ds. organizacji ochrony zdrowia.

Refundacja pomp insulinowych dla pacjentów po 26. roku życia. Dlaczego to ważne dla chorych na cukrzycę?

Refundacja dałaby dostęp do pomp insulinowych szerszej grupie pacjentów z cukrzycą, którzy obecnie nie są w stanie sfinansować ich zakupu na własną rękę. 

– Gdy pacjent kończy 26 lat i traci refundację, często nie stać go na zakup własnej pompy. W efekcie zaczyna mieć znacznie gorsze wyniki. Druga sprawa do załatwienia to zrównanie dostępu do systemów monitorowania glikemii różnych producentów, a w następnym kroku ich refundacja dla wszystkich pacjentów leczonych insuliną – wyjaśniła dr Monika Zamarlik, cytowana przez portal Rynek Zdrowia. 

