Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 marca 2026 r. rozszerza katalog świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego o dwie nowe procedury. Nowoczesne zabiegi umożliwią usunięcie zmian nowotworowych bez konieczności otwierania jamy brzusznej.

Nowe procedury na NFZ od 1 maja 2026 r. Dwa nowoczesne zabiegi

Jak wynika z rozporządzenia, z nowych świadczeń, dostępnych od 1 maja 2026 r. w ramach NFZ będą mogli skorzystać pacjenci z rozpoznaniem nowotworu jelita grubego we wczesnym stadium (T1). Do koszyka świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym trafią dwa nowoczesne, małoinwazyjne zabiegi ESD i TEM:

ESD – endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa

TEM – przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa

Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa to zaawansowana metoda precyzyjnego usuwania wczesnych nowotworów i dużych zmian przednowotworowych w przewodzie pokarmowym w trakcie endoskopii. Natomiast przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa to zabieg umożliwiający usunięcie guzów odbytnicy przy użyciu rektoskopu, bez konieczności otwierania jamy brzusznej.

Ważne zmiany dla pacjentów. Mniej powikłań i krótszy pobyt w szpitalu

Nowe procedury pozwolą uniknąć klasycznej operacji, przez co zmniejszy się ryzyko związanych z nią powikłań. Dla wielu pacjentów będzie to również oznaczać krótszy pobyt w szpitalu i skrócony okres rekonwalescencji.

Według szacunków ministerstwa, z endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej refundowanej przez NFZ może skorzystać około 2 tys. pacjentów, a z przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej około 0,5 tys. pacjentów rocznie. Dotąd zabiegi te były wykonywane w ograniczonym zakresie ze względu na brak refundacji. Teraz będą mogły być stosowane standardowo w przypadku określonych grup pacjentów, u których wykryte zmiany nowotworowe pozwalają na takie metody usunięcia.

Przewidywany koszt realizacji tych świadczeń wyniesie około 36,7 mln zł rocznie. Nowoczesne zabiegi pozwolą zmniejszyć liczbę tradycyjnych zabiegów chirurgicznych wykonywanych w szpitalach.