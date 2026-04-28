Jakie zmiany w orzecznictwie zostały wprowadzone i co będą one oznaczać dla pacjentów wyjaśnia Dariusz Lachman, Główny Lekarz Orzecznik ZUS w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia.

Orzeczenia ZUS mogą wydawać nie tylko lekarze. Największe zmiany od lat

Nowe zasady orzecznictwa obowiązują od 13 kwietnia 2026 r. Rozszerzają one listę osób mogących pełnić funkcję orzeczników ZUS.

– To bardzo duża zmiana, pierwsza taka w historii, a na pewno od ostatniej ustawy z końca lat 90. Kluczowa zmiana dotyczy tego, kto będzie mógł wydawać orzeczenia. Dotychczas na wszystkich stanowiskach związanych z orzecznictwem lekarskim w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mogli być zatrudniani tylko lekarze z tytułem specjalisty. Teraz tego wymogu nie ma, a oprócz lekarzy w konkretnych przypadkach orzeczenia będą wydawać także

Główny Lekarz Orzecznik ZUS pozytywnie ocenia wprowadzone zmiany. Pozwolą one zatrudnić około 300 nowych orzeczników.

– Od lat borykamy się z brakiem kadr, odpływem lekarzy, często do prywatnej służby zdrowia i również orzecznictwo na tym cierpi. Ustawa orzecznicza ma poprawić tę sytuację – dodaje Dariusz Lachman

Jak przekonuje rozmówca portalu Rynek Zdrowia, pacjenci mają na tym zyskać, przede wszystkim dlatego, że skróci się czas oczekiwania na wydanie orzeczeń o niezdolności do pracy.

Nowa lista orzeczników ZUS: lekarze bez specjalizacji, pielęgniarki i fizjoterapeuci

Główny Lekarz Orzecznik ZUS zapewnia, że poszerzenie grupy orzeczników nie spowoduje obniżenia standardów. Zgodnie z wymogami ustawy, lekarze dopuszczeni do orzekania muszą bowiem mieć przynajmniej pięcioletni okres aktywności zawodowej lub być w trakcie specjalizacji. Przedstawiciele innych zawodów medycznych będą musieli mieć tytuł specjalisty.

Pielęgniarki i pielęgniarze będą mogli orzekać wyłącznie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Natomiast fizjoterapeuci – o potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej prowadzonej przez ZUS.

