Orzeczenia ZUS mogą wydawać nie tylko lekarze. Największe zmiany od lat
Jakie zmiany w orzecznictwie zostały wprowadzone i co będą one oznaczać dla pacjentów wyjaśnia Dariusz Lachman, Główny Lekarz Orzecznik ZUS w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia.
Nowe zasady orzecznictwa obowiązują od 13 kwietnia 2026 r. Rozszerzają one listę osób mogących pełnić funkcję orzeczników ZUS.
– To bardzo duża zmiana, pierwsza taka w historii, a na pewno od ostatniej ustawy z końca lat 90. Kluczowa zmiana dotyczy tego, kto będzie mógł wydawać orzeczenia. Dotychczas na wszystkich stanowiskach związanych z orzecznictwem lekarskim w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mogli być zatrudniani tylko lekarze z tytułem specjalisty. Teraz tego wymogu nie ma, a oprócz lekarzy w konkretnych przypadkach orzeczenia będą wydawać także
Główny Lekarz Orzecznik ZUS pozytywnie ocenia wprowadzone zmiany. Pozwolą one zatrudnić około 300 nowych orzeczników.
– Od lat borykamy się z brakiem kadr, odpływem lekarzy, często do prywatnej służby zdrowia i również orzecznictwo na tym cierpi. Ustawa orzecznicza ma poprawić tę sytuację – dodaje Dariusz Lachman
Jak przekonuje rozmówca portalu Rynek Zdrowia, pacjenci mają na tym zyskać, przede wszystkim dlatego, że skróci się czas oczekiwania na wydanie orzeczeń o niezdolności do pracy.
Główny Lekarz Orzecznik ZUS zapewnia, że poszerzenie grupy orzeczników nie spowoduje obniżenia standardów. Zgodnie z wymogami ustawy, lekarze dopuszczeni do orzekania muszą bowiem mieć przynajmniej pięcioletni okres aktywności zawodowej lub być w trakcie specjalizacji. Przedstawiciele innych zawodów medycznych będą musieli mieć tytuł specjalisty.
Pielęgniarki i pielęgniarze będą mogli orzekać wyłącznie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Natomiast fizjoterapeuci – o potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej prowadzonej przez ZUS.
